«Это ты такой дерзкий?»: в Ярославской области блогер обвинил мэра Рыбинска в воровстве телефона

В Ярославской области сегодня произошел инцидент во время возложения цветов к Вечному огню в Рыбинске. Блогер заявил, что мэр города Денис Добряков украл у него мобильник.



— Я, когда увидел мэра, стал его снимать на телефон, — рассказал блогер Михаил Волхонский. — А тот подлетел ко мне, выхватил мобильник вместе с селфи-палкой. Я начал орать «Отдайте мой телефон!», но он мне его не отдал.



Инцидент произошел на глазах у других участников возложения цветов к Вечному огню. Те подтвердили, что блогер не обманывает.

