«Это ты такой дерзкий?»: в Ярославской области блогер обвинил мэра Рыбинска в воровстве телефона

В Ярославской области сегодня произошел инцидент во время возложения цветов к Вечному огню в Рыбинске. Блогер заявил, что мэр города Денис Добряков украл у него мобильник.
— Я, когда увидел мэра, стал его снимать на телефон, — рассказал блогер Михаил Волхонский. — А тот подлетел ко мне, выхватил мобильник вместе с селфи-палкой. Я начал орать «Отдайте мой телефон!», но он мне его не отдал.
Инцидент произошел на глазах у других участников возложения цветов к Вечному огню. Те подтвердили, что блогер не обманывает.
— Я услышал, как мэр сказал «Это ты такой дерзкий?» и выхватил у Михаила телефон, — сообщил депутат Рыбинского муниципального совета Олег Леонтьев. — А потом Денис Добряков уехал вместе с его телефоном, заявив, что у него никакого чужого мобильника нет.
Михаил Волхонский оценил ущерб в 30 тысяч рублей. Он написал заявление в полицию и сейчас едет в Следственный комитет. Мэр Рыбинска Денис Добряков на звонки журналистов 76.RU не ответил.
В этом году Денис Добряков уже был в центре скандала после того, как прикрикнул на жителей города «Твою-то мать, а!». А еще накануне в другом скандале засветился его сын.