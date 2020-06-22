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«Не надо совать мне в лицо телефон»: мэр Рыбинска назвал скандальный инцидент с блогером провокацией

Денис Добряков поделился своим видением ситуации

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Глава Рыбинска Денис Добряков считает, что блогер сам спровоцировал скандал

Глава Рыбинска Денис Добряков считает, что блогер сам спровоцировал скандал

Глава Рыбинска Денис Добряков отреагировал на обвинения блогера Михаила Волхонского, который заявил, что тот украл у него мобильный телефон. Чиновник рассказал нашим коллегам из «Рыбинского дневника» как он видит ситуацию, которая сегодня произошла во время возложения цветов к Вечному огню.

— Сегодня произошёл странный случай, когда несколько человек, и среди них депутаты, пытались устроить провокацию на возложении цветов к Вечному огню, — рассказал Денис Добряков. — Хочу сказать следующее — есть темы, на которых попросту нельзя пытаться заработать политические очки. Я напомню всем, и в том числе так называемой оппозиции: в День памяти и скорби мы с вами вспоминаем начало войны, то время, когда немцы без предупреждения в 4 утра атаковали границы Советского Союза. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и затронула каждую семью нашего Рыбинска и нашей страны. И нет ничего ниже человеческого достоинства, чем в такой день устраивать провокации и пытаться нажить за счёт конфликта себе репутацию. В таком случае репутация будет одна — для этих людей нет ничего святого, кроме своих политических амбиций. Хочу посоветовать этим людям: оставайтесь всегда людьми. Если у вас есть ко мне вопросы, не надо совать мне в лицо видеокамеру или телефон на Дне памяти и скорби. Двери моего кабинета открыты для всех. Приходите — мы поговорим открыто. Я очень сожалею, что такие люди присутствуют в рядах народных избранников Рыбинска. Мне стыдно за их поведение. Я приношу свои извинения за них всем рыбинцам, чтящим память отцов и дедов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Точка зрения блогера кардинально разнится с версией Дениса Добрякова. Тот уверяет, что имел полное право снимать чиновника на публичном мероприятии.

— Я, когда увидел мэра, стал его снимать на телефон, — рассказал блогер Михаил Волхонский. — А тот подлетел ко мне, выхватил мобильник вместе с селфи-палкой. Я начал орать: «Отдайте мой телефон!», но он мне его не отдал.

Очевидцы рассказывают, что Волхонский несколько раз просил Добрякова вернуть мобильник, но тот в итоге заверил, что у него только свои телефоны. Блогер в итоге обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он оценивает ущерб в 30 тысяч рублей.

В этом году Денис Добряков уже был в центре скандала после того, как прикрикнул на жителей города «Твою-то мать, а!» А еще накануне в другом скандале засветился его сын.

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Денис ДобряковРыбинскскандал
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