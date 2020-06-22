«Не надо совать мне в лицо телефон»: мэр Рыбинска назвал скандальный инцидент с блогером провокацией

Глава Рыбинска Денис Добряков отреагировал на обвинения блогера Михаила Волхонского, который заявил, что тот украл у него мобильный телефон. Чиновник рассказал нашим коллегам из «Рыбинского дневника» как он видит ситуацию, которая сегодня произошла во время возложения цветов к Вечному огню.



— Сегодня произошёл странный случай, когда несколько человек, и среди них депутаты, пытались устроить провокацию на возложении цветов к Вечному огню, — рассказал Денис Добряков. — Хочу сказать следующее — есть темы, на которых попросту нельзя пытаться заработать политические очки. Я напомню всем, и в том числе так называемой оппозиции: в День памяти и скорби мы с вами вспоминаем начало войны, то время, когда немцы без предупреждения в 4 утра атаковали границы Советского Союза. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и затронула каждую семью нашего Рыбинска и нашей страны. И нет ничего ниже человеческого достоинства, чем в такой день устраивать провокации и пытаться нажить за счёт конфликта себе репутацию. В таком случае репутация будет одна — для этих людей нет ничего святого, кроме своих политических амбиций. Хочу посоветовать этим людям: оставайтесь всегда людьми. Если у вас есть ко мне вопросы, не надо совать мне в лицо видеокамеру или телефон на Дне памяти и скорби. Двери моего кабинета открыты для всех. Приходите — мы поговорим открыто. Я очень сожалею, что такие люди присутствуют в рядах народных избранников Рыбинска. Мне стыдно за их поведение. Я приношу свои извинения за них всем рыбинцам, чтящим память отцов и дедов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

