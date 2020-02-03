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Город

«Твою-то мать, а!»: глава Рыбинска накричал на жителей города. И ударил кулаком по столу

Видео со скандальным инцидентом попало в интернет

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Инцидент произошёл во время встречи с жителями в ДК «Волжский»

Инцидент произошёл во время встречи с жителями в ДК «Волжский»

В Ярославской области борьба жителей против открытия исправительного центра обрастает скандалами. В интернет попало видео со встречи жителей посёлка Волжского и главы города Дениса Добрякова. Люди, собравшиеся в ДК «Волжский», требовали не открывать ещё одно исправительное учреждение. 

— Вопрос этот никаким образом не решён, — объяснял собравшимся в местном Дворце культуры начальник управления ФСИН по Ярославской области Евгений Попов. — Мы просто сделали элементарную заявку на выделение нам какого-то помещения. То, которое нам было предложено, мы не взяли, не забрали, ничего не организовывали.

Эти слова возмутили людей и в зале начал подниматься гул.

— Помещение предложено от собственника — Ярославской области, не от Рыбинска, вы поймите, — взял слово Денис Добряков.

Но людей это не устроило, гул в зале стал сильнее. Чиновник решил утихомирить жителей района своими методами.

— Твою мать-то, а! — выпалил он и ударил кулаком по столу.

Видео: Presssek.Ru

Многие пропустили это мимо ушей. Но некоторых такое поведение чиновника оскорбило.

— Было очень обидно, — рассказала жительница посёлка Волжского, попросившая не называть её имя. — Мнение людей никого не интересует. На встречу пришло больше тысячи человек и все были против открытия исправительного центра. Он попросту всех заткнул и высказал «правильное» мнение. Его взбесило, что люди против.

Узнать, что по этому поводу думает сам Денис Добряков, редакции 76.RU не удалось — чиновник сбрасывает звонки.

— У него сначала была оперативка, а теперь он едет в Ярославль, — объяснила занятость главы города его пресс-секретарь Мила Черкашина.

Глава Рыбинска Денис Добряков не первый раз попадает в публичное поле после своих высказываний. Он попал в наш топ-5 цитат чиновников по итогам 2019 года.

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    Денис ДобряковРыбинскскандал
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    КОММЕНТАРИИ (43)

    Гость
    3 фев 2020 в 13:23

    А как еще усмирить толпу, которая пришла не послушать, а поорать? Хорошо хоть не как Лавров сказал.

    гость
    3 фев 2020 в 13:03

    Добрякова в отставку за недостойное поведение - чиновники совсем охамели

    Гость
    3 фев 2020 в 13:24

    А саму встречу с жителями назначили в разгар рабочего дня. Но люди пришли. Если мэр искренне заботится о судьбе города и его жителей — у него достаточно специалистов ( есть и депутаты как представители горожан), чтобы такие заведомо провальные предложения обоснованно отклонять. Мэр просто не берет на себя ответственность за решения.