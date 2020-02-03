«Твою-то мать, а!»: глава Рыбинска накричал на жителей города. И ударил кулаком по столу

Инцидент произошёл во время встречи с жителями в ДК «Волжский»

— Вопрос этот никаким образом не решён, — объяснял собравшимся в местном Дворце культуры начальник управления ФСИН по Ярославской области Евгений Попов. — Мы просто сделали элементарную заявку на выделение нам какого-то помещения. То, которое нам было предложено, мы не взяли, не забрали, ничего не организовывали.

В Ярославской области борьба жителей против открытия исправительного центра обрастает скандалами. В интернет попало видео со встречи жителей посёлка Волжского и главы города Дениса Добрякова. Люди, собравшиеся в ДК «Волжский», требовали не открывать ещё одно исправительное учреждение.

— Твою мать-то, а! — выпалил он и ударил кулаком по столу.

Но людей это не устроило, гул в зале стал сильнее. Чиновник решил утихомирить жителей района своими методами.

— Помещение предложено от собственника — Ярославской области, не от Рыбинска, вы поймите, — взял слово Денис Добряков.

Эти слова возмутили людей и в зале начал подниматься гул.

Многие пропустили это мимо ушей. Но некоторых такое поведение чиновника оскорбило.



— Было очень обидно, — рассказала жительница посёлка Волжского, попросившая не называть её имя. — Мнение людей никого не интересует. На встречу пришло больше тысячи человек и все были против открытия исправительного центра. Он попросту всех заткнул и высказал «правильное» мнение. Его взбесило, что люди против.



Узнать, что по этому поводу думает сам Денис Добряков, редакции 76.RU не удалось — чиновник сбрасывает звонки.



— У него сначала была оперативка, а теперь он едет в Ярославль, — объяснила занятость главы города его пресс-секретарь Мила Черкашина.



Глава Рыбинска Денис Добряков не первый раз попадает в публичное поле после своих высказываний. Он попал в наш топ-5 цитат чиновников по итогам 2019 года.