«Все, что мы имеем, может быть отнято в любой момент»: письмо матери, потерявшей в пожаре троих детей

29 января в Ярославской области похоронили троих детей, которые погибли при пожаре в рождественскую ночь в селе Кучеры Борисоглебского района.
После погребения мама малышей написала пост во «ВКонтакте», адресованный всем, кто переживал за семью и поддерживал родителей. А таких практически вся область. Конечно, обращение женщины пропитано болью. Как осознать такую трагедию, как принять то, что произошло? Но вера и поддержка людей помогает родителям держаться. Слова женщины невозможно читать без слез, но в то же время они помогают переосмыслить многие вещи в нашей жизни. Поэтому публикуем пост мамы малышей практически полностью.
«Дорогие наши, родные!
Сегодня мы похоронили наших детей, после отпевания в Храме у нас не хватило сил на то, чтобы сказать хоть что-то, хотя листок с заготовленными словами лежал в кармане, простите.
Спаси всех Вас Господь за Вашу поддержку, помощь, за молитвы о наших детях и о нас. Мы ощутили себя частью большой заботливой семьи. Как бы мы перенесли это испытание без вас, даже не хочется представлять. А без веры в Бога такое перенести, наверное, просто невозможно. Низкий Вам всем поклон.
Мы все в эти дни по-иному оценили свою жизнь. И нам очень хотелось бы, чтобы и этот страшный пожар и смерть наших детей остались в наших сердцах навсегда не простой житейской болью, а именно чувством близости Бога. Чтобы все мы помнили, что каждый из нас может предстать перед Творцом в любой момент и надо будет держать ответ.
И самое главное, что всё, что мы имеем, копим, на что тратим силы, нервы, годы жизни, никакое наше имущество, нам не принадлежит и может быть отнято в любой момент. Воистину наши только наши дела, чувства, поступки, отношения. Давайте помнить об этом и стараться беречь друг друга, не обращать внимания на мелочи и суету, прощать друг друга, ценить душу каждого из нас и лишний раз не ранить её, помня о вечном.
За это время мы прочитали множество примеров того, как люди переносили подобные испытания или как пытались их предотвратить, вымаливая у Господа жизнь своих детей, как в известном сне матери Рылеева. Но мы верим в то, что Господь милостив и забирает нас в лучший для нас момент. Мы по-человечески плачем от боли разлуки. Это всё равно невероятная боль. Но ведь и Господь плакал о Лазаре. Позвольте и нам не сдерживать слёз.
Ещё раз хотим от всей души поблагодарить всех! Такое потрясающее неравнодушие, милосердие к чужой скорби такого большого количества людей заставляет верить в наше общее большое будущее.
Простите за длинное и сумбурное сообщение, но чувство благодарности переполняет нас и не высказать его невозможно!»
Напомним, дом, в котором жила семья, вспыхнул, как спичка. Родителей ребятишек вытащили соседи. Долгое время они пролежали в больнице с ожогами. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная проводка. Проверкой обстоятельств происшествия занимается Следственный комитет. Правоохранители опрашивали свидетелей, проводили необходимые экспертизы. Поэтому тела детей долго не предавались земле.