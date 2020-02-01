«Все, что мы имеем, может быть отнято в любой момент»: письмо матери, потерявшей в пожаре троих детей

После погребения мама малышей написала пост во «ВКонтакте», адресованный всем, кто переживал за семью и поддерживал родителей. А таких практически вся область. Конечно, обращение женщины пропитано болью. Как осознать такую трагедию, как принять то, что произошло? Но вера и поддержка людей помогает родителям держаться. Слова женщины невозможно читать без слез, но в то же время они помогают переосмыслить многие вещи в нашей жизни. Поэтому публикуем пост мамы малышей практически полностью.

«Дорогие наши, родные!



Сегодня мы похоронили наших детей, после отпевания в Храме у нас не хватило сил на то, чтобы сказать хоть что-то, хотя листок с заготовленными словами лежал в кармане, простите.

Спаси всех Вас Господь за Вашу поддержку, помощь, за молитвы о наших детях и о нас. Мы ощутили себя частью большой заботливой семьи. Как бы мы перенесли это испытание без вас, даже не хочется представлять. А без веры в Бога такое перенести, наверное, просто невозможно. Низкий Вам всем поклон.



Мы все в эти дни по-иному оценили свою жизнь. И нам очень хотелось бы, чтобы и этот страшный пожар и смерть наших детей остались в наших сердцах навсегда не простой житейской болью, а именно чувством близости Бога. Чтобы все мы помнили, что каждый из нас может предстать перед Творцом в любой момент и надо будет держать ответ.



И самое главное, что всё, что мы имеем, копим, на что тратим силы, нервы, годы жизни, никакое наше имущество, нам не принадлежит и может быть отнято в любой момент. Воистину наши только наши дела, чувства, поступки, отношения. Давайте помнить об этом и стараться беречь друг друга, не обращать внимания на мелочи и суету, прощать друг друга, ценить душу каждого из нас и лишний раз не ранить её, помня о вечном.

