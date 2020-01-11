Мама плохо видит, у отца сильные ожоги: родители просят молиться за своих погибших при пожаре детей

Родители погибших детей до сих пор находятся в больнице

— Супруг чувствует себя немного лучше, чем жена, хотя у него 10% ожогов, а у нее — 5%. У женщины сильно болят обожженные руки, проблемы с глазами, она плохо видит. Периодически у обоих поднимается температура до 39 градусов, — рассказали о состоянии супругов их родные.

В ярославской соловьевской больнице врачи продолжают бороться за здоровье пострадавших в пожаре в Борисоглебском районе супругов — 42-летнего мужа и 38-летней жены. Мужчина и женщина потеряли в огне трех детей — дочек 5 и 11 лет и 8-летнего сына. Сами чудом остались живы — из пылающего дома их вытащили соседи. С ожогами пострадавших доставили в больницу.

Между тем муж с женой находятся в сознании, общаются с теми, кто их навещает. Они просят всех, чтобы молились об их погибших детях.



Тем временем идет сбор помощи семье. Часть средств уже собрало духовенство Переславской епархии. Также пожертвования для пострадавшей семьи принимают их соседи. Собранные деньги будут направлены на организацию похорон детей, лечение матери и отца, на их медицинскую и психологическую реабилитацию, приобретение необходимых вещей, а также расчистку места пожарища.



— Вопрос о жилье пока не стоит. Пожар произошел в доме, где семья прожила несколько лет. Недавно они приобрели другой дом, отремонтировали его и готовились в него переселиться, но не успели, — пояснил в своем обращении к жертвователям настоятель храма Илии пророка села Ивановское иерей Феодор Божков.



О точной дате похорон ребят пока не известно. Тела находятся на экспертизе. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии.



Напомним, по предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.