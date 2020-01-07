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Происшествия В пожаре погибли дети

Три ребенка погибли в пожаре в Ярославской области: первые подробности

Трагедия произошла в ночь на 7 января в деревне Кучеры Борисоглебского района

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Основной причиной пожара пока считают неисправность проводки

Основной причиной пожара пока считают неисправность проводки

Большая трагедия произошла в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области, здесь в пожаре в частном деревянном доме погибли трое детей — девочки 5 и 11 лет и 8-летний мальчик. Родители детей с ожогами госпитализированы.

— В качестве одной из основных версий причин возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Сейчас по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Идет расследование, ход которого находится на контроле руководства следственного управления.

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пожарпогибли трое детей
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КОММЕНТАРИИ (3)

Анна
7 янв 2020 в 13:19

Семья была благополучная в опеке не нуждалась!

Гость
7 янв 2020 в 12:26

Ужас какой...(, снова пожар, снова дети..., как же родители то жить будут теперь....(((

гость
7 янв 2020 в 10:11

опека виновата скажут