Три ребенка погибли в пожаре в Ярославской области: первые подробности

Большая трагедия произошла в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области, здесь в пожаре в частном деревянном доме погибли трое детей — девочки 5 и 11 лет и 8-летний мальчик. Родители детей с ожогами госпитализированы.



— В качестве одной из основных версий причин возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.



Сейчас по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Идет расследование, ход которого находится на контроле руководства следственного управления.

