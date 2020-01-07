Отец порезал руки в кровь, выбивая окна: почему не удалось спасти троих детей, погибших при пожаре

При пожаре в Ярославской области погибли трое детей, родители госпитализированы Фото: МЧС по Ярославской области, Ok.ru

— Очень горько читать комментарии людей, совершенно не знающих ситуации и пишущих в соцсети нелепые догадки. Лично я была в эту ночь рядом с пострадавшими, — рассказала 76.RU Анна — соседка семьи, потерявшей при пожаре троих детей.

Дом вспыхнул мгновенно Трагедия произошла в ночь на 7 января в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области. По данным МЧС, огонь в частном деревянном доме, где жили родители с тремя детьми (девочками 5 и 11 лет и 8-летним сыном) вспыхнул около полуночи. В соцсетях многие сразу же предположили — семья пьющая. Но все, кто знает пострадавших, в один голос говорят, что это не так.



— Это очень хорошая, благополучная семья — не пьют, не курят. Они в тот вечер легли пораньше, чтобы встать на утреннюю рождественскую службу, — рассказала соседка Анна. — Что дальше произошло, не совсем ясно. Когда начался пожар, все спали. Огонь охватил дом мгновенно. Сначала пламя было не видно снаружи. Когда подбежали соседи, дом был уже охвачен огнем. Вроде бы родителей разбудил один из детей. Отец начал выбивать окна, изрезал все вены. Истекая кровью и почти теряя сознание, позвал на помощь и пытался сам помочь своей семье. Тот, кто хоть раз вдыхал дым пожара, может представить, как плохо становится уже после одного глотка задымленного воздуха. Его жена обессиленная лежала на столе у окна. Мой папа с ее мужем, несмотря на высокие окна, смогли вытащить женщину через узкие ставни.

Люди говорят, что к этому времени языки пламени уже вырывались из окон. Спасти еще кого-либо из дома было просто невозможно.

Огонь бушевал почти пять часов Фото: МЧС по Ярославской области

Пожар тушили до 5 часов утра. Останки детей нашли, когда разбирали завалы сгоревшего дома. Родителей с места происшествия увезли в больницу. У них зафиксированы ожоги тела и верхних дыхательных путей. Состояние оценивается как средне тяжелое. Сейчас рядом с ними находятся психологи.

Осознанно переехали из города в деревню

Знакомые пострадавшей семьи говорят, что они переехали в деревню года три назад из Ярославля. И это был их осознанный выбор.

— Она отлично училась в ВУЗе и работала в крупных компаниях на ведущих должностях. Они осознанно переехали в деревню, — рассказала бывшая коллега пострадавшей женщины.

Жители деревни говорят, что родители сделали это ради детей.

— В городе сложно предотвратить нежелательные знакомства деток с сомнительными подростками, увлекающимися плохими вещами. А у нас все друг друга знают, помогают, — говорят местные.

Родители хотели оградить детей от бед, которые могут произойти в большом городе Фото: Ok.ru

Переехавшие из города родители нашли себе здесь неплохую работу. Женщина работает заместителем директора школы. Ее муж трудится там же — занимается организационными вопросами, ведет хозяйственную документацию.

Должны были два дня назад переехать в другой дом

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Сейчас по факту гибели детей Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Правоохранители также намерены выяснить, куда смотрели органы, отвечающие за условия жизни детей и их безопасность.

Между тем стало известно, что семья должна была съехать из старого дома в новый.

— Переезд планировали на 5 января. Новый дом находится через три дома от старого. Там уже поставили мебель, повесили занавески. Но что-то их задержало с переездом, — говорят соседи.

В причинах трагедии разбираются специалисты Фото: МЧС по Ярославской области