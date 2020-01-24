Смертельное ДТП на Московском проспекте: как всё было и почему автобус стал неуправляемым

Автобус никак не мог остановиться Фото: Александра Савельва

Страшная авария парализовала сегодня с утра дороги Ярославля. На Московском проспекте случилось ДТП с двумя автобусами и машиной. Город встал в 10-балльные пробки. Как всё было ДТП произошло около семи утра. Рейсовый автобус въехал в служебный автобус, который вёз людей на работу. Тот, в свою очередь, врезался в автомобиль. Машина протаранила забор и влетела в дом. Первый автобус выехал на встречку, попытался затормозить и у самого ракетного училища воткнулся в дерево. В автобусе погиб один человек. Ещё 16 понадобилась помощь медиков. В больницу многих отвозили на скорых, кого-то отвезли бросившиеся на помощь водители, проезжавшие мимо. Последствия аварии разгребали долго — место оцепили. В пробки встал сам Московский проспект, а также Тормозное шоссе.

Такая пробка была ранним утром на Московском Фото: «Ярнет»

Что произошло в момент аварии Свидетели ДТП говорят — было видно, как автобус несёт. Почему он не остановился? По данным ГИБДД, наледи на дороге не было. Это же подтверждают люди, которые были вынуждены из-за пробок добираться на работу пешком. Водителю ЛиАЗа 60 лет, огромный стаж (с 82-го года). Но, несмотря на опыт, он не удержал автобус.

— Пока предварительная оценка, что это человеческий фактор нарушения Правил дорожного движения, — сказал сегодня прокурор Ярославля Игорь Мокичев. Уточнив, что окончательные выводы можно будет делать только после завершения проверки.

Виноват рассеянный водитель?



Момент аварии

— Водитель автобуса сказал, что отказали тормоза, — говорит глава управления МВД России по Ярославской области Андрей Липилин.

И вторая версия, похоже, ближе к реальности. По крайней мере, в её пользу — слова ярославца Виктора Мясцова. Нашим коллегам с Echo76.ru он рассказал:

— Водитель сигналил, автобус при этом не тормозил. Мужчина за рулём пытался остановить его об отбойник.



То есть водитель, вероятно, понимал положение и пытался предотвратить столкновение. Но не смог.

Правда, тут есть ещё один факт, озвученный официально:

— Оба автобуса прошли осмотр механика, — уже выяснил врио начальника областной ГИБДД Антон Царёв.

То есть официально перед выездом машина была исправна. Так что о причинах ДТП говорить однозначно ещё рано — сейчас проводят технические экспертизы.

Машину отбросило в здание Фото: Александра Савельева

Что с нашими автобусами? Два года назад в Ярославле разразился скандал — городские автобусы называли ветошью, настолько плачевным было их состояние. Один из сотруников ПАТП-1, попросивший не называть его имени, рассказал, что тогда, два года назад, ситуация с состоянием автобусов действительно была ужасной. — Состояние парка было очень плачевным, ремонтная зона неэффективной, запчасти закупались плохо, ремонтировали чем могли... Но со сменой директора парк за год кардинально изменился, по крайней мере, на мой взгляд. Закупили много автобусов, начали делать капитальный кузовной ремонт. Ремзону «оптимизировали», некоторых сократили, но оставшиеся стали работать лучше. Старых автобусов осталось мало, да и те в порядке очереди проходят капитальный кузовной ремонт. Но этот автобус, видно, старый. Близок к тем, прежним «ведрам».

В конец прошлого года на сайте госзакупок объявили аукцион на покупку в лизинг новых автобусов.

— Автобусы должны быть новыми (без эксплуатации и пробега), не снятыми с консервации (длительного хранения), не восстановленными, не модернизированными, не подвергавшимися ремонту, соответствовать ГОСТам, ТУ и требованиям настоящей документации, — говорилось в техническом задании. Закупка на данный момент завершена. Выиграла конкурс «Транспортная лизинговая компания» — ярославская фирма «ЯрКамп».