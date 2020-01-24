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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

«Тормозил об отбойник»: как водитель неуправляемого автобуса пытался его остановить

Очевидцы аварии на Московском проспекте в Ярославле рассказали, что происходило в момент ЧП

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Автобус, который потерял управление, проехал по встречке целый квартал и врезался в дерево

Автобус, который потерял управление, проехал по встречке целый квартал и врезался в дерево

Очевидцы смертельного ДТП на Московском проспекте в Ярославле сообщили подробности случившегося. Они уверяют, что водитель неуправляемого автобуса пытался предотвратить аварию. Ярославец, который в момент ЧП ехал навстречу неуправляемому автобусу, рассказал, что увидел в тот момент.

— Я ехал в сторону центра и только пересёк перекресток Московского и Наумова, как увидел, что прямо по полосе движения, по которой я ехал, на большой скорости несётся автобус, — рассказал порталу Echo76.ru очевидец происшествия Виктор Мясцов. — Водитель сигналил, автобус при этом не тормозил. Мужчина за рулём пытался остановить его об отбойник. Вылетев на перекресток Московского проспекта и Наумова, автобус резко повернул направо, снёс два больших дерева и врезался в здание ракетного училища. Я поехал дальше, насчитал семь машин, которые задел автобус. На перекрестке с Малой Пролетарской я увидел другой автобус, который стоял поперёк дороги. Вероятно, именно с этого места началась та авария. Автобус, двигавшийся из центра, ударил поворачивавший на Тормозное шоссе другой автобус, снёс светофор и после столкновения выехал на встречку.

Другой автобус вместе с иномаркой влетел в отбойник и стену

Другой автобус вместе с иномаркой влетел в отбойник и стену

ДТП произошло сегодня утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской. Судя по видео, один автобус потерял управление и врезался в другой. В комментариях под видео люди предполагают, что у первого отказали тормоза. Второй автобус врезался в иномарку, ехавшую перед ним, и вместе с ней вылетел на встречную полосу — затем они ударились об стену. Первый автобус также вынесло на встречку — он полетел дальше, продолжая таранить автомобили. Проехал ещё целый квартал, в итоге врезался в дерево.

Водитель автобуса, который потерял управление и спровоцировал крупное ДТП на Московском проспекте в Ярославле, объяснил, из-за чего он врезался в другой автобус.

— Водитель автобуса сказал, что отказали тормоза, — сообщил глава управления МВД России по Ярославской области Андрей Липилин.

Видео: SafeRegion

Сейчас проводят технические экспертизы. Как рассказали в Госавтоинспекции, трасса на момент ДТП была без наледи — мокрый асфальт. Свою проверку проводит и прокуратура. Их предварительная версия разнится со словами водителя.

— В настоящее время проходит проверка, пока предварительная оценка, что это человеческий фактор нарушения Правил дорожного движения, — рассказал прокурор города Игорь Мокичев. — Но окончательные выводы можно будет делать только после завершения проверки.

Известно, что водителю, совершившему ДТП, 60 лет. С 2016 года он работает в ПАТП-1, с 2019 года имеет права категории D, общий стаж вождения — с 1982 года.

Вся оперативная информация о происшествии и о ситуации на дорогах — в нашей хронике.

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ДТПпроисшествия
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КОММЕНТАРИИ (25)

Потерявшийся дед
24 янв 2020 в 14:32

60 лет, мог бы на пенсию пойти, но нет еще 5 лет надо по Ярославлю гонять без тормозов.

Гость
24 янв 2020 в 14:20

Конечно свалят на водителя даже если он и не виновен. Главное повысить проезд. А машины как были "хлам" так и остались. Воровать надо меньше и работать надо. А то кругом одни лентяи работать не охота не кому только дормовых денег побольше сгребсти.

гость
24 янв 2020 в 15:20

про дорожное покрытие - бред бредовый, покрывают просто недохозяйственников