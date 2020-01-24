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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте Онлайн-трансляция

Смертельное ДТП на Московском проспекте. Фото, видео и подробности с места — в онлайн-трансляции

Вся оперативная информация о ДТП в Ярославле — в режиме онлайн

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Утром на Московском проспекте разбились несколько автобусов и машин&nbsp;

Утром на Московском проспекте разбились несколько автобусов и машин 

Утро в Ярославле началось с 10-балльных пробок и аварий. В одной из них погиб человек, семеро пострадали. Намертво стоит Московский и Тормозное шоссе. Что происходит на городских улицах — следите в нашей трансляции.

Анна Ёлкина
Водитель этого автобуса рассказал, что отказали тормоза

Водитель этого автобуса рассказал, что отказали тормоза

Генерал УМВД по Ярославской области Андрей Липилин сообщил первые показания от водителя автобуса, который врезался в дерево у стен военного училища. Именно этот автобус поддел впереди идущий автобус, а затем проехал ещё полкилометра по встречке, затормозив о дерево. 

— Водитель автобуса сказал, что отказали тормоза, — сказал Андрей Липилин. 

Ольга Прохорова

Пробки уже 6 баллов, но Тормозное всё еще стоит, и на Московском затор.

В ближайшее время мы соберём всю информацию о ДТП в одном материале более компактно.

Ольга Прохорова

Вся официальная информация подробно.

Ольга Прохорова

В маршрутке люди обсуждают, кто куда не успел сегодня и как происшествие изменило планы.

— У нас русский и химию отменили. Преподаватель в пробке стоял, — говорит студент.

А у вас как день сегодня изменился из-за утреннего ЧП?

Ольга Прохорова

Прокурор Ярославля Игорь Мокичев:

— С учетом характера аварии и участия в ней автотранспорта предприятия года прокуратура инициировала проверку совместно с ГИБДД по произошедшему ДТП, а также деятельности автотранспортного предприятия по организации перевозок пассажиров. В настоящее время проходит проверка, пока предварительная оценка, что это человеческий фактор нарушения Правил дорожного движения. Но окончательные выводы можно будет делать только после завершения проверки.

Ольга Прохорова

Что известно о водителе

Водителю, совершившему ДТП, — 60 лет. С 2016 года он работает в ПАТП-1, с 2009 года у него права категории Д, общий стаж вождения — с 1982 года.

Ольга Прохорова

Официально от ГИБДД

Временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД Антон Царёв:

— Сегодня в 06:10 в районе перекрёстка Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской произошло ДТП — попутное столкновение двух автобусов ЛиАЗ, принадлежащих ПАТП-1 города Ярославля. В результате аварии погиб один человек, несколько человек получили ранения. По нашей информации, погиб мужчина — один из пассажиров автобуса. Информации о причинах произошедшего на настоящий момент нет. То, что мы успели проверить, оба автобуса прошли осмотр механика, водители прошли медосмотр. Водитель автобуса, совершивший столкновение в 05:20, был осмотрен медработником, после этого он, двигаясь по своему маршруту № 41, убыл на начало маршрута — улицу Индустриальную, доехал до конца маршрута — площади Богоявления, и поехал обратно, и, проехав фактически 400 метров, совершил столкновение. После столкновения автобус выехал на встречку, проехал целый квартал до пересечения с улицей Наумова, по диагонали пересёк перекрёсток и врезался в дерево.

Михаил Контуев

Момент ДТП попал на видео

ДТП в Ярославле с участием двух автобусов, в котором погиб один человек и 16 пострадали, попало на городские камеры наблюдения.

Видео: SafeRegion

Ольга Прохорова

Автобус № 41б. В здание он не врезался. Снес дерево, видимо.

Ольга Прохорова

На месте ДТП сейчас.

Ольга Прохорова

В городе случилась беда — погиб один человек, несколько пострадали. Кто как себя ведет в такой ситуации? Кто-то сразу бросился на помощь. А кто-то решил подзаработать... 

Ольга Прохорова

Пробки уже 9 баллов.

Ольга Прохорова

Директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев: 

— За медпомощью обратились 16 человек. Пятеро привезли на скорой.

Ольга Прохорова

Машину впечатало в ограждение.

Ольга Прохорова

Автобус уже убрали.

Ольга Прохорова

А так было ранним утром. Мамочки...

Ольга Прохорова

Сейчас на проспекте так.

Михаил Контуев

Медики уточнили, что за помощью к ним обратились 16 человек, пострадавших в этом ДТП.

— Пятерых доставили в больницу имени Соловьёва на машинах скорой помощи, ещё одиннадцать приехали сами, — сообщили они.

Ольга Прохорова

Хорошо тем, кто взял с собой интересную книгу в дорогу до работы. Сидя в троллейбусе, можно пару глав успеть.

Ольга Прохорова

Место ДТП огородили сигнальной лентой.

Ольга Прохорова

Большая Фёдоровская тоже стоит.

Ольга Прохорова

Всё ещё пока очень плохо.

Ольга Прохорова

— Пробки растягиваются и на подъездные дороги. На Гагарина тоже стоим. Не критично, но скорость 10 километров в час, — передает Анна Ёлкина.

Ольга Прохорова

Как случилось ДТП

Как произошло ДТП (по словам очевидцев): с одним автобусом что-то случилось, он зацепил второй автобус, тот врезался в автомобиль. Первый же по встречке покатился дальше.

— Он ехал уже без лобового, морда помята, тёрся об отбойник, — написал Роман Кондратьев.

— В одном из автобусов у мужчины пошла пена изо рта, и он умер, — говорят очевидцы.

Ольга Прохорова

— Многие водители, мимо проезжающие, забирали людей в больницу. Спасибо им огромное! — пишет в соцсетях Маргарита Безгинская. — Кто стоял на остановке, побежали к автобусу помогать.

Ольга Прохорова

Мост через Которосль стоит в сторону Московского.

Ольга Прохорова

Сейчас у автовокзала.

Ольга Прохорова

Видео с места ДТП.

Ольга Прохорова

Сегодня в 10:30 будет брифинг по всей ситуации на Московском. Мы сразу расскажем.

Ольга Прохорова

Видео с места ДТП

А это ДТП, где автобус врезался в ракетное училище.

Ольга Прохорова

Уточненные данные: в больницу имени Соловьева самостоятельно обратились 11 человек, пострадавших в аварии на Московском проспекте. Пятеро доставлены на машинах скорой помощи. Один погибший.

— Проводится комплекс диагностических процедур для травмированных, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Ольга Прохорова

Адок на дорогах.

Ольга Прохорова

На подъезде к центру всё выглядит так.

Ольга Прохорова

 На мосту в сторону центра пусто. В сторону Суздалки — пробка.

Ольга Прохорова

Очевидцы говорят, что дороги для транспорта выглядят почищенными, а вот тем, кто вышел из автобусов и пошёл на работу пешком, идти трудно — тротуары скользкие.

Ольга Прохорова

В сторону центра.

Ольга Прохорова

У места ДТП всё перекрыли.

Ольга Прохорова

Проще было выйти из автобуса и дойти пешком.

Елена Вахрушева
У ракетного училища автобус вылетел с дороги

У ракетного училища автобус вылетел с дороги

Ольга Прохорова

Ну вы поняли, что на Московский сейчас можно соваться, только если у вас о-о-очень много времени.

Елена Вахрушева
Ольга Прохорова

Пишут, что тарифы такси сегодня как в Новый год.

Елена Вахрушева

Еще фото с места ДТП

Ольга Прохорова

Это жесть...

Фото с места аварии.

Ольга Прохорова

Видео с места.

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ДТПМосковский проспектДТП с автобусом
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КОММЕНТАРИИ (50)

Россиянин
24 янв 2020 в 09:54

То как наплевательски относятся к своим обязанностям чиновники и полиция просто удивляет. Вчера вечеров на переходе возле Шоколад чуть меня и еще четверых детей лет 12 не сбил темный раф 4. Водитель был пьян или обкуреный. Только Из за коррупции и бардака на дорогах буду голосовать против ЕР и их лидера.

Гостик
24 янв 2020 в 09:49

76.ru вы нереальные тормоза! Спустя пару часов только какие-то новости от вас появились, когда все СМИ Ярославля уже сообщили и достаточно оперативно

Гостик
24 янв 2020 в 10:09

У в Ярославских водил автобусов медкомиссии по утрам что ли отменили , такое чувство что они бухие на рейсы выходить стали