Смертельное ДТП на Московском проспекте. Фото, видео и подробности с места — в онлайн-трансляции

Генерал УМВД по Ярославской области Андрей Липилин сообщил первые показания от водителя автобуса, который врезался в дерево у стен военного училища. Именно этот автобус поддел впереди идущий автобус, а затем проехал ещё полкилометра по встречке, затормозив о дерево.

— Водитель автобуса сказал, что отказали тормоза, — сказал Андрей Липилин.