Смертельное ДТП на Московском проспекте. Фото, видео и подробности с места — в онлайн-трансляции

Генерал УМВД по Ярославской области Андрей Липилин сообщил первые показания от водителя автобуса, который врезался в дерево у стен военного училища. Именно этот автобус поддел впереди идущий автобус, а затем проехал ещё полкилометра по встречке, затормозив о дерево.
— Водитель автобуса сказал, что отказали тормоза, — сказал Андрей Липилин.
Пробки уже 6 баллов, но Тормозное всё еще стоит, и на Московском затор.
В ближайшее время мы соберём всю информацию о ДТП в одном материале более компактно.
Вся официальная информация подробно.
В маршрутке люди обсуждают, кто куда не успел сегодня и как происшествие изменило планы.
— У нас русский и химию отменили. Преподаватель в пробке стоял, — говорит студент.
А у вас как день сегодня изменился из-за утреннего ЧП?
Прокурор Ярославля Игорь Мокичев:
— С учетом характера аварии и участия в ней автотранспорта предприятия года прокуратура инициировала проверку совместно с ГИБДД по произошедшему ДТП, а также деятельности автотранспортного предприятия по организации перевозок пассажиров. В настоящее время проходит проверка, пока предварительная оценка, что это человеческий фактор нарушения Правил дорожного движения. Но окончательные выводы можно будет делать только после завершения проверки.
Что известно о водителе
Водителю, совершившему ДТП, — 60 лет. С 2016 года он работает в ПАТП-1, с 2009 года у него права категории Д, общий стаж вождения — с 1982 года.
Официально от ГИБДД
Временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД Антон Царёв:
— Сегодня в 06:10 в районе перекрёстка Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской произошло ДТП — попутное столкновение двух автобусов ЛиАЗ, принадлежащих ПАТП-1 города Ярославля. В результате аварии погиб один человек, несколько человек получили ранения. По нашей информации, погиб мужчина — один из пассажиров автобуса. Информации о причинах произошедшего на настоящий момент нет. То, что мы успели проверить, оба автобуса прошли осмотр механика, водители прошли медосмотр. Водитель автобуса, совершивший столкновение в 05:20, был осмотрен медработником, после этого он, двигаясь по своему маршруту
Момент ДТП попал на видео
ДТП в Ярославле с участием двух автобусов, в котором погиб один человек и 16 пострадали, попало на городские камеры наблюдения.
Видео: SafeRegion
Автобус
На месте ДТП сейчас.
В городе случилась беда — погиб один человек, несколько пострадали. Кто как себя ведет в такой ситуации? Кто-то сразу бросился на помощь. А кто-то решил подзаработать...
Пробки уже 9 баллов.
Директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев:
— За медпомощью обратились 16 человек. Пятеро привезли на скорой.
Машину впечатало в ограждение.
Автобус уже убрали.
А так было ранним утром. Мамочки...
Сейчас на проспекте так.
Медики уточнили, что за помощью к ним обратились 16 человек, пострадавших в этом ДТП.
— Пятерых доставили в больницу имени Соловьёва на машинах скорой помощи, ещё одиннадцать приехали сами, — сообщили они.
Хорошо тем, кто взял с собой интересную книгу в дорогу до работы. Сидя в троллейбусе, можно пару глав успеть.
Место ДТП огородили сигнальной лентой.
Большая Фёдоровская тоже стоит.
Всё ещё пока очень плохо.
— Пробки растягиваются и на подъездные дороги. На Гагарина тоже стоим. Не критично, но скорость 10 километров в час, — передает Анна Ёлкина.
Как случилось ДТП
Как произошло ДТП (по словам очевидцев): с одним автобусом что-то случилось, он зацепил второй автобус, тот врезался в автомобиль. Первый же по встречке покатился дальше.
— Он ехал уже без лобового, морда помята, тёрся об отбойник, — написал Роман Кондратьев.
— В одном из автобусов у мужчины пошла пена изо рта, и он умер, — говорят очевидцы.
— Многие водители, мимо проезжающие, забирали людей в больницу. Спасибо им огромное! — пишет в соцсетях Маргарита Безгинская. — Кто стоял на остановке, побежали к автобусу помогать.
Мост через Которосль стоит в сторону Московского.
Сейчас у автовокзала.
Видео с места ДТП.
Сегодня в 10:30 будет брифинг по всей ситуации на Московском. Мы сразу расскажем.
Видео с места ДТП
А это ДТП, где автобус врезался в ракетное училище.
Уточненные данные: в больницу имени Соловьева самостоятельно обратились 11 человек, пострадавших в аварии на Московском проспекте. Пятеро доставлены на машинах скорой помощи. Один погибший.
— Проводится комплекс диагностических процедур для травмированных, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Адок на дорогах.
На подъезде к центру всё выглядит так.
На мосту в сторону центра пусто. В сторону Суздалки — пробка.
Очевидцы говорят, что дороги для транспорта выглядят почищенными, а вот тем, кто вышел из автобусов и пошёл на работу пешком, идти трудно — тротуары скользкие.
В сторону центра.
У места ДТП всё перекрыли.
Проще было выйти из автобуса и дойти пешком.
Ну вы поняли, что на Московский сейчас можно соваться, только если у вас о-о-очень много времени.
Пишут, что тарифы такси сегодня как в Новый год.
Еще фото с места ДТП
Это жесть...
Фото с места аварии.
Видео с места.