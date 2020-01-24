ДТП на Московском проспекте: водители отвозили пострадавших в больницы, а таксисты задрали цены

Утром 24 января на Московском проспекте в Ярославле произошло страшное ДТП. Столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Сообщается об одном погибшем и 16 обратившихся за помощью к медикам. Пять человек пришлось везти на скорой. Но некоторых отвезли в больницу не медики. Многие водители, которые оказались рядом с местом ДТП, бросились на помощь попавшим в аварию людям.



— Многие водители забирали людей в больницу. Спасибо им огромное! Кто стоял на остановке, побежали к автобусу помогать, — написала Маргарита Безгинская в группе «Подслушано у водителей» во «ВКонтакте».

