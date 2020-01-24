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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

ДТП на Московском проспекте: водители отвозили пострадавших в больницы, а таксисты задрали цены

В страшной аварии в Ярославле погиб один человек, 16 человек обратились к врачам

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ДТП с автобусами произошло утром 24 января на Московском проспекте Ярославля

ДТП с автобусами произошло утром 24 января на Московском проспекте Ярославля

Утром 24 января на Московском проспекте в Ярославле произошло страшное ДТП. Столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Сообщается об одном погибшем и 16 обратившихся за помощью к медикам. Пять человек пришлось везти на скорой. Но некоторых отвезли в больницу не медики. Многие водители, которые оказались рядом с местом ДТП, бросились на помощь попавшим в аварию людям.

— Многие водители забирали людей в больницу. Спасибо им огромное! Кто стоял на остановке, побежали к автобусу помогать, — написала Маргарита Безгинская в группе «Подслушано у водителей» во «ВКонтакте».

А вот некоторые таксисты решили подзаработать на том, что им приходится ехать по пробкам.

— Цены у таксистов как в Новый год! — пишут ярославцы в соцсетях.

Напомним, авария практически полностью парализовала движение по Московскому проспекту, пассажиры общественного транспорта шли вдоль дороги пешком.

Вся оперативная информация о ЧП и о ситуации на дорогах — в нашей хронике.

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ДТПаварияМосковский проспектавтобусы
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КОММЕНТАРИИ (9)

ваш господин
24 янв 2020 в 11:22

благодаря провидению ни один чиновник и депутат не пострадал в дтп😁

Гость
24 янв 2020 в 11:18

Враньё про таксистов!я в одном сервисе работаю ценник был обычный

Гость
24 янв 2020 в 11:07

А что толку когда водители отвозят пострадавших , они все равно потом в медпункте будут часами сидеть , уж лучше на скорой , те хоть помощь сразу окажут и в больнице быстрей примут . А ушлые таксисты это те ещё, как коршуны слетаются