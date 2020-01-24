ДТП на Московском проспекте: водители отвозили пострадавших в больницы, а таксисты задрали цены

Утром 24 января на Московском проспекте в Ярославле произошло страшное ДТП. Столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Сообщается об одном погибшем и 16 обратившихся за помощью к медикам. Пять человек пришлось везти на скорой. Но некоторых отвезли в больницу не медики. Многие водители, которые оказались рядом с местом ДТП, бросились на помощь попавшим в аварию людям.
— Многие водители забирали людей в больницу. Спасибо им огромное! Кто стоял на остановке, побежали к автобусу помогать, — написала Маргарита Безгинская в группе «Подслушано у водителей» во «ВКонтакте».
А вот некоторые таксисты решили подзаработать на том, что им приходится ехать по пробкам.
— Цены у таксистов как в Новый год! — пишут ярославцы в соцсетях.
Напомним, авария практически полностью парализовала движение по Московскому проспекту, пассажиры общественного транспорта шли вдоль дороги пешком.
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