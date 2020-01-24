«Человеческий фактор»: в ГИБДД рассказали, как произошло ДТП на Московском проспекте. Видео

Автобусы столкнулись на перекрёстке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской около шести утра Фото: Ольга Калашникова

Крупное ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня рано утром на Московском проспекте. В аварии погиб один человек, ещё нескольким понадобилась медицинская помощь.

— На данный момент за медицинской помощью обратились 16 пострадавших, — рассказал директор областного департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. — Пятерых привезли на скорой помощи. Сейчас проводится обследование пострадавших.

По данным медиков, основные травмы — ссадины, ушибы, растяжения, переломы конечностей и травмы головы. Сейчас госпитализированы три человека, у всех состояние средней тяжести.



Авария произошла около шести утра. Автобус, ехавший по маршруту 41, врезался в другой автобус возле перекрёстка с улицей Малой Пролетарской.

— Сегодня в 06:10 в районе перекрёстка Московского проспекта и Малой Пролетарской произошло ДТП — попутное столкновение двух автобусов ЛиАЗ, принадлежащих ПАТП-1 города Ярославля, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД Антон Царёв. — В результате аварии погиб один человек, несколько человек получили ранения. По нашей информации, погиб мужчина — один из пассажиров автобуса. Информации о причинах произошедшего на настоящий момент нет. То, что мы успели проверить, оба автобуса прошли осмотр механика, водители прошли медосмотр. Водитель автобуса, совершивший столкновение в 05:20, был осмотрен медработником, после этого он, двигаясь по своему маршруту № 41 , убыл на начало маршрута — улицу Индустриальную, доехал до конца маршрута — площади Богоявления, и поехал обратно, и, проехав фактически 400 метров, совершил столкновение. После столкновения автобус выехал на встречку, проехал целый квартал до пересечения с улицей Наумова, по диагонали пересёк перекрёсток и врезался в дерево.



Сейчас проводят технические экспертизы. Как рассказали в Госавтоинспекции, трасса на момент ДТП была без наледи — мокрый асфальт.

Свою проверку проводит и прокуратура.

— С учетом характера аварии и участия в ней автотранспорта предприятия года прокуратура инициировала проверку совместно с ГИБДД по произошедшему ДТП, а также деятельности автотранспортного предприятия по организации перевозок пассажиров, — рассказал прокурор города Игорь Мокичев. — В настоящее время проходит проверка, пока предварительная оценка, что это человеческий фактор нарушения Правил дорожного движения. Но окончательные выводы можно будет делать только после завершения проверки.

