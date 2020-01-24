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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

«Человеческий фактор»: в ГИБДД рассказали, как произошло ДТП на Московском проспекте. Видео

Что известно о пострадавших в аварии в Ярославле

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Автобусы столкнулись на перекрёстке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской около шести утра

Автобусы столкнулись на перекрёстке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской около шести утра

Крупное ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня рано утром на Московском проспекте. В аварии погиб один человек, ещё нескольким понадобилась медицинская помощь.

— На данный момент за медицинской помощью обратились 16 пострадавших, — рассказал директор областного департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. — Пятерых привезли на скорой помощи. Сейчас проводится обследование пострадавших.

По данным медиков, основные травмы — ссадины, ушибы, растяжения, переломы конечностей и травмы головы. Сейчас госпитализированы три человека, у всех состояние средней тяжести.

Авария произошла около шести утра. Автобус, ехавший по маршруту 41, врезался в другой автобус возле перекрёстка с улицей Малой Пролетарской.

— Сегодня в 06:10 в районе перекрёстка Московского проспекта и Малой Пролетарской произошло ДТП — попутное столкновение двух автобусов ЛиАЗ, принадлежащих ПАТП-1 города Ярославля, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД Антон Царёв. — В результате аварии погиб один человек, несколько человек получили ранения. По нашей информации, погиб мужчина — один из пассажиров автобуса. Информации о причинах произошедшего на настоящий момент нет. То, что мы успели проверить, оба автобуса прошли осмотр механика, водители прошли медосмотр. Водитель автобуса, совершивший столкновение в 05:20, был осмотрен медработником, после этого он, двигаясь по своему маршруту № 41, убыл на начало маршрута — улицу Индустриальную, доехал до конца маршрута — площади Богоявления, и поехал обратно, и, проехав фактически 400 метров, совершил столкновение. После столкновения автобус выехал на встречку, проехал целый квартал до пересечения с улицей Наумова, по диагонали пересёк перекрёсток и врезался в дерево.

Сейчас проводят технические экспертизы. Как рассказали в Госавтоинспекции, трасса на момент ДТП была без наледи — мокрый асфальт.

Свою проверку проводит и прокуратура.

— С учетом характера аварии и участия в ней автотранспорта предприятия года прокуратура инициировала проверку совместно с ГИБДД по произошедшему ДТП, а также деятельности автотранспортного предприятия по организации перевозок пассажиров, — рассказал прокурор города Игорь Мокичев. — В настоящее время проходит проверка, пока предварительная оценка, что это человеческий фактор нарушения Правил дорожного движения. Но окончательные выводы можно будет делать только после завершения проверки.

Известно, что водителю, совершившему ДТП, 60 лет. С 2016 года он работает в ПАТП-1, с 2019 года имеет права категории Д, общий стаж вождения — с 1982 года.

Из-за жуткого ДТП Московский проспект встал в огромной пробке

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ДТПавтобус
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КОММЕНТАРИИ (26)

Совершенноумный
24 янв 2020 в 12:25

Спасибо пу за пенсионную реформу. Всё прогнозировалось! Всё но всем по барабану. Мы вне политики, -- говорили они! Получите - распишитесь

Гость
24 янв 2020 в 12:14

А теперь до 65 лет будут возить на автобусах такого же возраста. Кушать всем хочется. Только кому-то фуагара а кому-то макарошки.

Гость
24 янв 2020 в 11:53

Какой человеческий фактор? Что за бред? Видно же что отказали тормоза и водитель как мог пытался остановить автобус об отбойник. Сейчас опять начнут на водителя бочки гнать