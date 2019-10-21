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Прятал лицо под капюшоном: ростовского поджигателя арестовали. Онлайн-трансляция

Смотрим, что назначит суд по громкому делу о гибели в огне семи человек в Ярославской области

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На допросе мужчина говорил, что был пьян в момент поджога

На допросе мужчина говорил, что был пьян в момент поджога

Сейчас в Кировском районном суде Ярославля будут избрать меру пресечения предполагаемому убийце семи человек в Ростове Великом. Его подозревают в поджоге двухэтажного дома, где погибли люди. Среди погибших — пятеро детей.

Корреспондент Михаил Контуев находится на месте. Начинаем трансляцию.

Ольга Прохорова

Завершаем нашу трансляцию. Всю новую информацию о этой истории читайте в нашей хронике.

Елена Вахрушева
Комарова заключили под стражу до 18 декабря 2019 года

Комарова заключили под стражу до 18 декабря 2019 года

Суд огласил решение — избрать Комарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря 2019 года включительно. Постановление подозреваемый может обжаловать в течение трех суток. Обвинение ему должны предъявить в течение 10 суток.

Елена Вахрушева

Задержание прошло законно и без нарушений.

Елена Вахрушева

У следователей есть подозрения, что Комаров всё же может быть знаком с кем-то из потерпевших. Суд считает ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу обоснованным. Ведь он может оказать давление на участников уголовного дела или скрыться от следствия.

Елена Вахрушева

Адвокат считает, что достаточно домашнего ареста.

Елена Вахрушева

Сторона обвинения требует избрать Комарову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ольга Прохорова

Важное уточнение! Комаров отрицает не свою причастность. Он не согласен с решением заключать его под стражу. Приносим извинения — из-за двери неверно расслышали.

Елена Вахрушева
Комаров закрыл лицо капюшоном

Комаров закрыл лицо капюшоном

Елена Вахрушева

Судья вернулась в зал суда из совещательной комнаты для оглашения меры пресечения подозреваемому.

Елена Вахрушева
Зал заседаний готов для оглашения меры пресечения предполагаемому поджигателю жилого дома в Ростове

Зал заседаний готов для оглашения меры пресечения предполагаемому поджигателю жилого дома в Ростове

Ольга Прохорова

Обвинение Комарову пока не предъявлено. Он проходит по делу как подозреваемый. Адвокат заявил, что его подзащитный отрицает свою причастность к преступлению.

Судья удалился в совещательную комнату. Заседание продолжится в 16:40.

Ольга Прохорова

Прописан он у мамы, но говорит, что живет с бывшей женой и ребенком.

Ольга Прохорова

Комаров сказал, что живёт в 20 минутах ходьбы от дома, в котором был пожар.

Ольга Прохорова

Комаров просит оставить его под подпиской о невыезде.

Ольга Прохорова

Комарову 37 лет.

Михаил Контуев

Прокурор подчеркивает, что Комаров совершил особо тяжкое преступление, и просит заключить его под стражу, так как тот не проживает по месту регистрации и может скрыться от следствия.

Михаил Контуев

Комаров не согласен с тем, что его нужно заключать под стражу.

Михаил Контуев

Когда Комарова пришли задерживать, мать попросила не трогать его хотя бы до утра, пока он не протрезвеет.

Михаил Контуев

Комаров заявил на суде, что лично не знает потерпевших.

Михаил Контуев

Зал заседания закрыли. Приходится слушать под дверью.

Михаил Контуев

Подозреваемого заперли в клетке.

Михаил Контуев

Александра Комарова привели в суд.

Ольга Прохорова

В каком суде будет заседание, не говорили до последнего — опасались, что люди потребуют немедленной расправы. В Ростове народ взвинчен.

Ольга Прохорова

Зал суда обследовал кинолог с собакой.

Ольга Прохорова

Комаров уже внутри.

Михаил Контуев

Задержанного привезли в здание суда заранее. Он уже ждет начала заседания.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Гость
    21 окт 2019 в 16:07

    Стране нужна смертная казнь.

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 15:25

    Если отпустят это будет полный каюк и несостоятельность системы

    Инженер1
    21 окт 2019 в 15:25

    На зоне усмирят мерзавца