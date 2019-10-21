Прятал лицо под капюшоном: ростовского поджигателя арестовали. Онлайн-трансляция

У следователей есть подозрения, что Комаров всё же может быть знаком с кем-то из потерпевших. Суд считает ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу обоснованным. Ведь он может оказать давление на участников уголовного дела или скрыться от следствия.