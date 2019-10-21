Прятал лицо под капюшоном: ростовского поджигателя арестовали. Онлайн-трансляция

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Суд огласил решение — избрать Комарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до
Задержание прошло законно и без нарушений.
У следователей есть подозрения, что Комаров всё же может быть знаком с кем-то из потерпевших. Суд считает ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу обоснованным. Ведь он может оказать давление на участников уголовного дела или скрыться от следствия.
Адвокат считает, что достаточно домашнего ареста.
Сторона обвинения требует избрать Комарову меру пресечения в виде заключения под стражу.
Важное уточнение! Комаров отрицает не свою причастность. Он не согласен с решением заключать его под стражу. Приносим извинения — из-за двери неверно расслышали.
Судья вернулась в зал суда из совещательной комнаты для оглашения меры пресечения подозреваемому.
Обвинение Комарову пока не предъявлено. Он проходит по делу как подозреваемый. Адвокат заявил, что его подзащитный отрицает свою причастность к преступлению.
Судья удалился в совещательную комнату. Заседание продолжится в 16:40.
Прописан он у мамы, но говорит, что живет с бывшей женой и ребенком.
Комаров сказал, что живёт в 20 минутах ходьбы от дома, в котором был пожар.
Комаров просит оставить его под подпиской о невыезде.
Комарову 37 лет.
Прокурор подчеркивает, что Комаров совершил особо тяжкое преступление, и просит заключить его под стражу, так как тот не проживает по месту регистрации и может скрыться от следствия.
Комаров не согласен с тем, что его нужно заключать под стражу.
Когда Комарова пришли задерживать, мать попросила не трогать его хотя бы до утра, пока он не протрезвеет.
Комаров заявил на суде, что лично не знает потерпевших.
Зал заседания закрыли. Приходится слушать под дверью.
Подозреваемого заперли в клетке.
Александра Комарова привели в суд.
В каком суде будет заседание, не говорили до последнего — опасались, что люди потребуют немедленной расправы. В Ростове народ взвинчен.
Зал суда обследовал кинолог с собакой.
Комаров уже внутри.
Задержанного привезли в здание суда заранее. Он уже ждет начала заседания.