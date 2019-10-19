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Пожар в Ростове
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Пожар в Ростове 19 октября: появился список погибших и спасённых

Публикуем все имеющиеся на этот момент данные по ЧП в Ярославской области

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Пожар в Ростове тушили всё утро

Пожар в Ростове тушили всё утро

Порталу 76.RU стали известны данные по погибшим и спасённым в страшном пожаре в Ростове, который случился сегодня, 19 октября.

Эвакуировали 25 человек. 

Спасли:

  • Любовь Ванюшева, 22 года;
  • Игорь Ванюшев — 35 лет;
  • Анастасия Лендинёва — 22 года.

Погибли:

  • Полина Лендинёва — 4 года;
  • Сергей Лендинёв — 2 года;
  • Милана Куркина — 6 лет;
  • Евгения Куркина — 1,3 года;
  • Алина Куркина — 3 года;
  • Анастасия Куркина — 23 года.

Есть вероятность, что под завалами находится еще 50-летний мужчина — Владимир Урбах.

Пожар случился в старом доме на Ленинской улице сегодня, около четырех часов утра. Сейчас на месте работают следователи, а власти развернули штаб для помощи пострадавшим.

Все подробности с места ЧП — в нашей онлайн-трансляции.

Если вы стали свидетелем пожара, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    19 окт 2019 в 11:56

    Одна емья целиком, в другой семье оба ребёнка... Что там с аварийностью дома?

    Harkonnen
    19 окт 2019 в 11:44

    Уточните статус этих родителей

    гость
    19 окт 2019 в 11:40

    Информация идет под меткой ""эксклюзив". Не стыдно?