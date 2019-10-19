Пожар в Ростове 19 октября: появился список погибших и спасённых

Порталу 76.RU стали известны данные по погибшим и спасённым в страшном пожаре в Ростове, который случился сегодня, 19 октября.
Эвакуировали 25 человек.
Спасли:
- Любовь Ванюшева, 22 года;
- Игорь Ванюшев — 35 лет;
- Анастасия Лендинёва — 22 года.
Погибли:
- Полина Лендинёва — 4 года;
- Сергей Лендинёв — 2 года;
- Милана Куркина — 6 лет;
- Евгения Куркина — 1,3 года;
- Алина Куркина — 3 года;
- Анастасия Куркина — 23 года.
Есть вероятность, что под завалами находится еще 50-летний мужчина — Владимир Урбах.
Пожар случился в старом доме на Ленинской улице сегодня, около четырех часов утра. Сейчас на месте работают следователи, а власти развернули штаб для помощи пострадавшим.
Все подробности с места ЧП — в нашей онлайн-трансляции.