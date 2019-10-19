Пожар в Ростове 19 октября: появился список погибших и спасённых

Пожар в Ростове тушили всё утро

Порталу 76.RU стали известны данные по погибшим и спасённым в страшном пожаре в Ростове, который случился сегодня, 19 октября.

Эвакуировали 25 человек.



Спасли:

Любовь Ванюшева, 22 года;

Игорь Ванюшев — 35 лет;

Анастасия Лендинёва — 22 года.

Погибли:

Полина Лендинёва — 4 года;



Сергей Лендинёв — 2 года;



Милана Куркина — 6 лет;

Евгения Куркина — 1,3 года;

Алина Куркина — 3 года;

Анастасия Куркина — 23 года.

Есть вероятность, что под завалами находится еще 50-летний мужчина — Владимир Урбах.

Пожар случился в старом доме на Ленинской улице сегодня, около четырех часов утра. Сейчас на месте работают следователи, а власти развернули штаб для помощи пострадавшим.