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ДТП с 7 погибшими
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В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли 7 человек. Что известно к этому часу. Коротко

Собираем в сжатом виде все главные моменты смертельной аварии

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Фура просто раздавила пазик

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП в Ярославской области случилось 14 сентября в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе, недалеко от села Заячий холм. Автобус ПАЗ ехал с пассажирами в салоне и лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN, который выехал на встречку. Есть предположение, что водитель фуры мог уснуть. 

В результате аварии погибли 7 человек. Среди них — оба водителя.

28 человек пострадали. Есть информация от пассажиров, что некоторые ехали стоя. У многих раны от осколков стекла. Среди пострадавших — 7-летний ребёнок, он прооперирован. Пять человек сейчас находятся в очень тяжёлом состоянии. С родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС.

О водителе фуры известно, что он ехал из Краснодарского края, ему было 57 лет. Водителю автобуса было 59 лет, у него большой водительский стаж и ни одного ДТП за все это время.

Расследование ДТП взял под контроль центральный аппарат СК РФ, следователи просят помощи ярославцев. В полиции создали спецгруппу для расследования. Уточнённый список погибших и пострадавших.

Во всех храмах будут отслужены молебны о выздоровлении пострадавших и панихиды об упокоении усопших.

Вся оперативная информация о ДТП — в нашей хронике.

Если вы стали свидетелем ДТП или у вас есть видео момента аварии, сообщите нам: 8 930 112-47-28. Напишите в сообщения в группе во «ВКонтакте» или на почту 76@rugion.ru.

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ДТП с 7 погибшими

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