В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли 7 человек. Что известно к этому часу. Коротко

ДТП в Ярославской области случилось 14 сентября в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе, недалеко от села Заячий холм. Автобус ПАЗ ехал с пассажирами в салоне и лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN, который выехал на встречку. Есть предположение, что водитель фуры мог уснуть.

В результате аварии погибли 7 человек. Среди них — оба водителя.

28 человек пострадали. Есть информация от пассажиров, что некоторые ехали стоя. У многих раны от осколков стекла. Среди пострадавших — 7-летний ребёнок, он прооперирован. Пять человек сейчас находятся в очень тяжёлом состоянии. С родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС.