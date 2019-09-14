В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли 7 человек. Что известно к этому часу. Коротко

Фура просто раздавила пазик
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
ДТП в Ярославской области случилось 14 сентября в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе, недалеко от села Заячий холм. Автобус ПАЗ ехал с пассажирами в салоне и лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN, который выехал на встречку. Есть предположение, что водитель фуры мог уснуть.
В результате аварии погибли 7 человек. Среди них — оба водителя.
28 человек пострадали. Есть информация от пассажиров, что некоторые ехали стоя. У многих раны от осколков стекла. Среди пострадавших — 7-летний ребёнок, он прооперирован. Пять человек сейчас находятся в очень тяжёлом состоянии. С родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС.
О водителе фуры известно, что он ехал из Краснодарского края, ему было 57 лет. Водителю автобуса было 59 лет, у него большой водительский стаж и ни одного ДТП за все это время.
Расследование ДТП взял под контроль центральный аппарат СК РФ, следователи просят помощи ярославцев. В полиции создали спецгруппу для расследования. Уточнённый список погибших и пострадавших.
Во всех храмах будут отслужены молебны о выздоровлении пострадавших и панихиды об упокоении усопших.
Вся оперативная информация о ДТП — в нашей хронике.