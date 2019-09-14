«На месте работают психологи МЧС». Автобус столкнулся с грузовиком: погибли 7 человек, 25 пострадали

Это водитель фуры, который тоже погиб. Анатолию Калишу было 57 лет. Мужчина из Краснодарского края.
Жизнь и здоровье, а также имущество пассажиров застрахованы перевозчиком в соответствии с 67-м Федеральным законом. Компания перевозчика выплачивает страховые суммы, как это сказано в 13-м пункте четвертого раздела Правил страхования. А именно до
— Страховую кампанию перевозчика уточняйте в Гаврилов-Ямском филиале АО «Ярославское АТП» или в самом АО «Ярославское АТП». Возможны также выплаты из регионального бюджета пострадавшим и дальнейшие гражданские иски к собственнику фуры, — сообщает наш источник, который тоже занимается перевозками.
Видео с места ДТП.
Люди ищут своих родственников, которые могли ехать на том автобусе. Некоторые благодарят судьбу за спасение.
— У меня сестра-студентка опоздала на этот автобус, слава богу, — пишет Ольга Петринко.
Наш источник из Соловьёвской больницы сообщает, что на данный момент пятеро находятся в тяжёлом состоянии.
— Всего в Соловьёвскую поступило 16 человек, — сообщает источник 76.ru.
По официальной информации пострадавших развели по нескольким больницам - они находятся Гаврилов-Ямской ЦРБ, больнице имени Соловьева в Ярославле, в Ярославской областной клинической больнице и в Ярославской областной детской больнице.
Уточнить информацию о пострадавших можно по телефону МЧС: 8 (4852) 79-09-01.
По информации УМВД, среди пострадавших 19 человек и 7 погибших.
— По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело за «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следственной частью СУ УМВД России по Ярославской области создана следственная группа, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
МЧС выпустило уточняющую информацию:
— В результате ДТП предварительно пострадало 32 человека, из них 25 травмировано (1 ребенок), 7 человек погибло. На месте работают психологи МЧС. Всего к реагированию привлечен 41 человек и 13 единиц техники.
Губернатор Ярославской области взял ситуацию с ДТП на личный контроль.
— Сейчас очень важно максимально эффективно использовать «золотой час», когда можно помочь пострадавшим, — сказал Дмитрий Миронов. — Поэтому при необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля. Сделаем все необходимое, чтобы помочь людям.
Водители фуры и автобуса погибли.
На дороге в сторону Гаврилов-Яма ограничено движение — сотрудники спасательных служб просят объезжать пробку по трассе М-8.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин. Ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова.
— Прокуратура Ярославской области поставила на контроль результаты проверки исполнения законодательства в связи с ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали пассажиры, — сообщает пресс-служба.
Пострадавших доставили в Соловьевскую больницу
Пострадавших привезли в Соловьевку. У докторов сегодня будет трудный день...
Пострадавших доставили в Соловьевскую больницу. Некоторых людей сейчас перевозят в Областную клиническую больницу.
— Пострадавших катают туда-сюда. Приемный покой не забит, медики очень чётко работают. У людей переломы конечностей. Женщина одна без сознания, её везут в операционную, — сообщает источник 76.RU.
Появилась версия, почему произошло ДТП. Предполагают, что водитель фуры уснул за рулём. Официально она не подтверждена.
Поступила официальная информация и от следователей.
СУ СКР по Ярославской области сообщает:
— Сегодня утром на 20-м километре дороги Ярославль — Заячий холм — Иваново под городом Ярославлем произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель, управлявший грузовой автомашиной «МАН», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ.
В результате аварии погибли не менее семи человек; 19 — получили травмы различной степени тяжести, в их числе один несовершеннолетний. Точные данные о количестве пострадавших уточняются. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Обновленные предварительные данные МЧС: всего 25 пострадавших и 7 погибших.
— Пострадавшие будут доставлены в Соловьёвскую больницу. На месте работает центр медицины катастроф и бригады скорой помощи, — сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.
В региональном МВД сообщается, что, по предварительной информации, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ.
Официальная информация о пострадавших и погибших
— По предварительной информации, 20 человек пострадали. Среди них — 7 погибших и 1 травмированный ребёнок. На место выехало 10 единиц техники и 37 человек личного состава, — сообщает дежурный МЧС России по Ярославской области.