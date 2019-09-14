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Происшествия
ДТП с 7 погибшими
Онлайн-трансляция

«На месте работают психологи МЧС». Автобус столкнулся с грузовиком: погибли 7 человек, 25 пострадали

Онлайн-трансляция с места смертельного ДТП в Ярославской области

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В аварии есть погибшие и пострадавшие 

Страшное ДТП случилось сегодня в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.  Это случилось около деревни Заячий-Холм. Сообщается о погибших и пострадавших.

— Дорога перекрыта, пока никого не пускают, — сообщает очевидец аварии Дмитрий Чуйко.

Если вы стали свидетелем ДТП или у вас есть видео момента аварии, сообщите нам 89301124728. Напишите в сообщения в группе «ВКонтакте» или на почту 76@rugion.ru.

Анастасия Тихомирова
Известно, что у дальнобойщика есть семья, сын

Известно, что у дальнобойщика есть семья, сын

Это водитель фуры, который тоже погиб. Анатолию Калишу было 57 лет. Мужчина из Краснодарского края. 

Анастасия Тихомирова

Жизнь и здоровье, а также имущество пассажиров застрахованы перевозчиком в соответствии с 67-м Федеральным законом. Компания перевозчика выплачивает страховые суммы, как это сказано в 13-м пункте четвертого раздела Правил страхования. А именно до 2025 рублей на одного пассажира.

— Страховую кампанию перевозчика уточняйте в Гаврилов-Ямском филиале АО «Ярославское АТП» или в самом АО «Ярославское АТП». Возможны также выплаты из регионального бюджета пострадавшим и дальнейшие гражданские иски к собственнику фуры, — сообщает наш источник, который тоже занимается перевозками.

Ольга Прохорова

Видео с места ДТП.

Ольга Прохорова

Люди ищут своих родственников, которые могли ехать на том автобусе. Некоторые благодарят судьбу за спасение.

— У меня сестра-студентка опоздала на этот автобус, слава богу, — пишет Ольга Петринко.

Анастасия Тихомирова

Наш источник из Соловьёвской больницы сообщает, что на данный момент пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

— Всего в Соловьёвскую поступило 16 человек, — сообщает источник 76.ru.

По официальной информации пострадавших развели по нескольким больницам - они находятся Гаврилов-Ямской ЦРБ, больнице имени Соловьева в Ярославле, в Ярославской областной клинической больнице и в Ярославской областной детской больнице.

Анастасия Тихомирова

Уточнить информацию о пострадавших можно по телефону МЧС: 8 (4852) 79-09-01.

Анастасия Тихомирова

По информации УМВД, среди пострадавших 19 человек и 7 погибших.

— По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело за «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следственной частью СУ УМВД России по Ярославской области создана следственная группа, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Анастасия Тихомирова

МЧС выпустило уточняющую информацию: 

— В результате ДТП предварительно пострадало 32 человека, из них 25 травмировано (1 ребенок), 7 человек погибло. На месте работают психологи МЧС. Всего к реагированию привлечен 41 человек и 13 единиц техники.

Анастасия Тихомирова
По предварительной информации, виновен водитель фуры. Он выехал на встречку

По предварительной информации, виновен водитель фуры. Он выехал на встречку

Губернатор Ярославской области взял ситуацию с ДТП на личный контроль.

— Сейчас очень важно максимально эффективно использовать «золотой час», когда можно помочь пострадавшим, — сказал Дмитрий Миронов. — Поэтому при необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля. Сделаем все необходимое, чтобы помочь людям. ​

Анастасия Тихомирова

Водители фуры и автобуса погибли.

Ольга Прохорова
Возможно, в отношении перевозчика начнётся проверка

Возможно, в отношении перевозчика начнётся проверка

На дороге в сторону Гаврилов-Яма ограничено движение — сотрудники спасательных служб просят объезжать пробку по трассе М-8.

Анастасия Тихомирова

На место происшествия выехал заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин. Ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова.

— Прокуратура Ярославской области поставила на контроль результаты проверки исполнения законодательства в связи с ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали пассажиры, — сообщает пресс-служба.

Ольга Прохорова

Пострадавших доставили в Соловьевскую больницу

Пострадавших привезли в Соловьевку. У докторов сегодня будет трудный день...

Анастасия Тихомирова

Пострадавших доставили в Соловьевскую больницу. Некоторых людей сейчас перевозят в Областную клиническую больницу.

— Пострадавших катают туда-сюда. Приемный покой не забит, медики очень чётко работают. У людей переломы конечностей. Женщина одна без сознания, её везут в операционную, — сообщает источник 76.RU.

Ольга Прохорова

Появилась версия, почему произошло ДТП. Предполагают, что водитель фуры уснул за рулём. Официально она не подтверждена.

Ольга Прохорова

Поступила официальная информация и от следователей.

СУ СКР по Ярославской области сообщает:

— Сегодня утром на 20-м километре дороги Ярославль — Заячий холм — Иваново под городом Ярославлем произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель, управлявший грузовой автомашиной «МАН», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ. 


В результате аварии погибли не менее семи человек; 19 — получили травмы различной степени тяжести, в их числе один несовершеннолетний. Точные данные о количестве пострадавших уточняются. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Анастасия Тихомирова

Обновленные предварительные данные МЧС: всего 25 пострадавших и 7 погибших. 

Анастасия Тихомирова

— Пострадавшие будут доставлены в Соловьёвскую больницу. На месте работает центр медицины катастроф и бригады скорой помощи, — сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.

Анастасия Тихомирова

В региональном МВД сообщается, что, по предварительной информации, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

Анастасия Тихомирова

Официальная информация о пострадавших и погибших

— По предварительной информации, 20 человек пострадали. Среди них — 7 погибших и 1 травмированный ребёнок. На место выехало 10 единиц техники и 37 человек личного состава, — сообщает дежурный МЧС России по Ярославской области.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Гость
    14 сен 2019 в 12:40

    С детства помню,как фуры по этой дороге летали!!!!пожалуйста введите для них ограничение в скоростном режиме!!!!!всем выжившим здоровья!!!!

    Йоханнесбургский велосипедист
    14 сен 2019 в 12:03

    Беда России дураки и дороги. При чем одни делают дороги под стать им,а другие так же управляют авто. Были бы межгородские дороги с разделенными потоками бордюрами -гибель бы могли избежать от встречки гораздо больше народу. И еще культура вождения и отношение к чужой жизни в стране крайне пофигистическая- мы нация циников и наглецов -никто и никогда в этой стране не думает о безопасности других.

    14 сен 2019 в 11:52

    Грузовик на встречку выехал. Столько жертв. Ужас. Вот так садишься в автобус и не знаешь, может в последний раз.