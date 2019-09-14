«На месте работают психологи МЧС». Автобус столкнулся с грузовиком: погибли 7 человек, 25 пострадали

Страшное ДТП случилось сегодня в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Это случилось около деревни Заячий-Холм. Сообщается о погибших и пострадавших.

— Дорога перекрыта, пока никого не пускают, — сообщает очевидец аварии Дмитрий Чуйко.



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