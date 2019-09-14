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ДТП с 7 погибшими
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«Ни одного ДТП не было»: водитель автобуса, попавшего в смертельную аварию, имел большой стаж

Связались с дочерью  мужчины, погибшего в ДТП с автобусом в Ярославской области

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Смотрите список погибших и пострадавших в ДТП

Фото: Ren.tv, ГУ МЧС России по Ярославской области

Стало известно об ещё одном водителе, погибшем в ДТП в Гаврилов-Ямском районе. В этот день 59-летний Сергей Пайков как обычно вышел на работу на свой рейс Ярославль — Гаврилов-Ям. Мужчина жил вместе с женой в селе Гагарино Гаврилов-Ямского района. Их единственная дочь сейчас живёт в Гаврилов-Яме и работает в банке. О трагедии Вера узнала от мамы, которая тут же выехала на место страшного ДТП.

— Он несколько лет работал на этом маршруте, несколько автобусов уже сменил. И ни разу в ДТП не попадал, — рассказала дрожащим голосом дочь погибшего водителя.

Редакция соболезнует семье погибшего Сергея Пайкова. 

Напомним, 14 сентября около 10:45 автобус с пассажирами столкнулся с фурой. От пазика почти ничего не осталось — такой силы был удар. Пострадали 28 человек, 7 погибли. Пострадавшими сейчас занимаются врачи ярославских больниц. Среди погибших и оба водителя. Сейчас следователи ищут очевидцев аварии.

Вся оперативная информация о ДТП — в нашей трансляции.

Если момент ДТП попал на видео, пришлите его в редакцию: по почте 76@rugion.ru, в личку во «Вконтакте» или свяжитесь с нами по телефону: 8-910-662-17-73.

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