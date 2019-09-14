«Ни одного ДТП не было»: водитель автобуса, попавшего в смертельную аварию, имел большой стаж

Стало известно об ещё одном водителе, погибшем в ДТП в Гаврилов-Ямском районе. В этот день 59-летний Сергей Пайков как обычно вышел на работу на свой рейс Ярославль — Гаврилов-Ям. Мужчина жил вместе с женой в селе Гагарино Гаврилов-Ямского района. Их единственная дочь сейчас живёт в Гаврилов-Яме и работает в банке. О трагедии Вера узнала от мамы, которая тут же выехала на место страшного ДТП.



— Он несколько лет работал на этом маршруте, несколько автобусов уже сменил. И ни разу в ДТП не попадал, — рассказала дрожащим голосом дочь погибшего водителя.

