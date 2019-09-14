«Ни одного ДТП не было»: водитель автобуса, попавшего в смертельную аварию, имел большой стаж

Смотрите список погибших и пострадавших в ДТП
Фото: Ren.tv, ГУ МЧС России по Ярославской области
Стало известно об ещё одном водителе, погибшем в ДТП в Гаврилов-Ямском районе. В этот день 59-летний Сергей Пайков как обычно вышел на работу на свой рейс Ярославль — Гаврилов-Ям. Мужчина жил вместе с женой в селе Гагарино Гаврилов-Ямского района. Их единственная дочь сейчас живёт в Гаврилов-Яме и работает в банке. О трагедии Вера узнала от мамы, которая тут же выехала на место страшного ДТП.
— Он несколько лет работал на этом маршруте, несколько автобусов уже сменил. И ни разу в ДТП не попадал, — рассказала дрожащим голосом дочь погибшего водителя.
Редакция соболезнует семье погибшего Сергея Пайкова.
Напомним, 14 сентября около 10:45 автобус с пассажирами столкнулся с фурой. От пазика почти ничего не осталось — такой силы был удар. Пострадали 28 человек, 7 погибли. Пострадавшими сейчас занимаются врачи ярославских больниц. Среди погибших и оба водителя. Сейчас следователи ищут очевидцев аварии.
Вся оперативная информация о ДТП — в нашей трансляции.
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