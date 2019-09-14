В Ярославской области автобус столкнулся с фурой: погибли 7 человек. Информация от следователей

Автобус ехал из Ярославля в Гаврилов-Ям
Фото: Первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com
Страшное ДТП случилось сегодня утром в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе. Недалеко от деревни Заячий Холм лоб в лоб столкнулся пассажирский автобус и фура. От мощного удара ПАЗ практически разорвало на части. В МЧС сообщается о 26 пострадавших и 7 погибших. Среди травмированных есть ребёнок.
Пострадавших увезли в Соловьевскую больницу. Многие люди находятся в тяжёлом состоянии.
— Приемный покой не забит, медики очень чётко работают. У людей переломы рук и ног. Женщина одна без сознания, её везут в операционную, — сообщает источник 76.RU.
Следственный комитет начал проверку:
— По предварительным данным, водитель, управлявший грузовой автомашиной «МАН», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, — сообщают в СУ СКР по Ярославской области.
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