В Ярославской области автобус столкнулся с фурой: погибли 7 человек. Информация от следователей

Страшное ДТП случилось сегодня утром в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе. Недалеко от деревни Заячий Холм лоб в лоб столкнулся пассажирский автобус и фура. От мощного удара ПАЗ практически разорвало на части. В МЧС сообщается о 26 пострадавших и 7 погибших. Среди травмированных есть ребёнок.



Пострадавших увезли в Соловьевскую больницу. Многие люди находятся в тяжёлом состоянии.



— Приемный покой не забит, медики очень чётко работают. У людей переломы рук и ног. Женщина одна без сознания, её везут в операционную, — сообщает источник 76.RU.

