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ДТП с 7 погибшими
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В Ярославской области автобус столкнулся с фурой: погибли 7 человек. Информация от следователей

Людей с переломами рук и ног доставили в больницу. Кадры с места ДТП

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Автобус ехал из Ярославля в Гаврилов-Ям

Фото: Первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com

Страшное ДТП случилось сегодня утром в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе. Недалеко от деревни Заячий Холм лоб в лоб столкнулся пассажирский автобус и фура. От мощного удара ПАЗ практически разорвало на части. В МЧС сообщается о 26 пострадавших и 7 погибших. Среди травмированных есть ребёнок.

Пострадавших увезли в Соловьевскую больницу. Многие люди находятся в тяжёлом состоянии.

— Приемный покой не забит, медики очень чётко работают. У людей переломы рук и ног. Женщина одна без сознания, её везут в операционную, — сообщает источник 76.RU.

Губернатор поставил ситуацию на личный контроль

Губернатор поставил ситуацию на личный контроль

Следственный комитет начал проверку:

— По предварительным данным, водитель, управлявший грузовой автомашиной «МАН», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, — сообщают в СУ СКР по Ярославской области.

Мы ведём прямую трансляцию, где постоянно обновляем информацию.

Движение частично затруднено

Движение частично затруднено

Если вы стали свидетелем ДТП или у вас есть видео момента аварии, сообщите нам 8 930 112-47-28. Напишите в сообщения в группе во «ВКонтакте» или на почту 76@rugion.ru.

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