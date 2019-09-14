Столичные следователи попросили у ярославцев помощи в расследовании смертельного ДТП с автобусом

В страшной аварии под Ярославлем погибли 7 человек
Фото: Первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com, правительство Ярославской области
Расследование ДТП в Ярославской области, в котором погибли 7 человек и 28 пострадали, побудет идти под контролем центрального аппарата Следственного комитета России. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
— Глава ведомства убеждён, что обстоятельства этой аварии требуют самого пристального изучения. Александр Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки провести всеобъемлющий спектр следственных мероприятий, направленных на выяснение всех причин и условий аварии, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности, и ответили по всей строгости закона за гибель и увечья людей.
Следователи СУ СК России по Ярославской области продолжают работать на месте происшествия. Вскоре будут отобраны образцы для последующего исследования в рамках судебных экспертиз. Они помогут установить виновника ДТП и ответить на другие значимые вопросы, которые предстоит выяснить следственным путем. Проводится работа по установлению технического состояния обоих транспортных средств, а также условий эксплуатации пассажирского транспорта, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следователи очень просят им помочь — тех, кто проезжал мимо в момент аварии. Если ваш регистратор пишет, проверьте запись!
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Авария произошла сегодня на трассе в Гаврилов-Ямском районе — автобус с пассажирами столкнулся с фурой. От пазика почти ничего не осталось — такой силы был удар. Пострадали 28 человек, 7 погибли. Пострадавшими сейчас занимаются врачи ярославских больниц. Среди погибших и оба водителя.
Вся оперативная информация о ДТП — в нашей трансляции.