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ДТП с 7 погибшими

Столичные следователи попросили у ярославцев помощи в расследовании смертельного ДТП с автобусом

Делом о смертельной аварии в Ярославской области займется центральный аппарат СК

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В страшной аварии под Ярославлем погибли 7 человек

Фото: Первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com, правительство Ярославской области

Расследование ДТП в Ярославской области, в котором погибли 7 человек и 28 пострадали, побудет идти под контролем центрального аппарата Следственного комитета России. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

— Глава ведомства убеждён, что обстоятельства этой аварии требуют самого пристального изучения. Александр Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки провести всеобъемлющий спектр следственных мероприятий, направленных на выяснение всех причин и условий аварии, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности, и ответили по всей строгости закона за гибель и увечья людей. 

Следователи СУ СК России по Ярославской области продолжают работать на месте происшествия. Вскоре будут отобраны образцы для последующего исследования в рамках судебных экспертиз. Они помогут установить виновника ДТП и ответить на другие значимые вопросы, которые предстоит выяснить следственным путем. Проводится работа по установлению технического состояния обоих транспортных средств, а также условий эксплуатации пассажирского транспорта, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи очень просят им помочь — тех, кто проезжал мимо в момент аварии. Если ваш регистратор пишет, проверьте запись! 

Если момент ДТП попал на видео, пришлите его в редакцию: по почте 76@rugion.ru, в личку во «Вконтакте» или свяжитесь с нами по телефону: 89106621773.

Авария произошла сегодня на трассе в Гаврилов-Ямском районе — автобус с пассажирами столкнулся с фурой. От пазика почти ничего не осталось — такой силы был удар. Пострадали 28 человек, 7 погибли. Пострадавшими сейчас занимаются врачи ярославских больниц. Среди погибших и оба водителя.
Вся оперативная информация о ДТП — в нашей трансляции.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    14 сен 2019 в 18:54

    Что свои следователи некомпетентны?