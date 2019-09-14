Столичные следователи попросили у ярославцев помощи в расследовании смертельного ДТП с автобусом

— Глава ведомства убеждён, что обстоятельства этой аварии требуют самого пристального изучения. Александр Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки провести всеобъемлющий спектр следственных мероприятий, направленных на выяснение всех причин и условий аварии, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности, и ответили по всей строгости закона за гибель и увечья людей.

Расследование ДТП в Ярославской области, в котором погибли 7 человек и 28 пострадали, побудет идти под контролем центрального аппарата Следственного комитета России. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Следователи СУ СК России по Ярославской области продолжают работать на месте происшествия. Вскоре будут отобраны образцы для последующего исследования в рамках судебных экспертиз. Они помогут установить виновника ДТП и ответить на другие значимые вопросы, которые предстоит выяснить следственным путем. Проводится работа по установлению технического состояния обоих транспортных средств, а также условий эксплуатации пассажирского транспорта, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



Следователи очень просят им помочь — тех, кто проезжал мимо в момент аварии. Если ваш регистратор пишет, проверьте запись!

Если момент ДТП попал на видео, пришлите его в редакцию: по почте 76@rugion.ru, в личку во «Вконтакте» или свяжитесь с нами по телефону: 89106621773.



Авария произошла сегодня на трассе в Гаврилов-Ямском районе — автобус с пассажирами столкнулся с фурой. От пазика почти ничего не осталось — такой силы был удар. Пострадали 28 человек, 7 погибли. Пострадавшими сейчас занимаются врачи ярославских больниц. Среди погибших и оба водителя.

Вся оперативная информация о ДТП — в нашей трансляции.

