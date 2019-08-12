«Вы всё врёте»: мэр разоблачил чиновников после отчёта об опасной детской площадке в Брагино

В Ярославле начались большие разбирательства по детским площадкам, которые принадлежат городу. Проверку запустили после ЧП, случившегося с 10-летней девочкой в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте. Ребёнок упал вместе с оторвавшимся канатом на спину, да так сильно, что девочка могла только кричать от боли. Свою проверку устроил параллельно уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. И всю неделю специальная комиссия от мэрии Ярославля объезжала детские городки по всем районам города. Обследовали те площадки, которые находятся в ведении бюджетного предприятия «Горзеленхозстрой». Речь идёт не о дворовых городках, а о городских.

— Это лишь малая часть. Общее количество замечаний — 198 на проверенных 177 площадках. Работы будут проведены в Заволжском и Фрунзенском районах, — отчитались на утренней планёрке перед мэром о проверке. — Работы по ремонту детских городков у нас проводятся планово, ежедневно практически. За всё ответит предприятие, занимающееся городскими клумбами Однако помимо того, что нашли почти две сотни нарушений на разваливающихся гниющих детских площадках, выяснилось, что за ними, на самом деле, никто и никогда не следил. — Это общие фразы. Вы занимаетесь враньём, необходимо провести служебное расследование: какие акты были составлены на детской площадке, где упал ребёнок. Вы обманываете всех присутствующих и меня вместе со всеми, что вы проводите работы, — резко накинулся Владимир Волков на заместителя руководителя предприятия «Горзеленхозстрой» Татьяну Кокорину (директор сейчас в отпуске). — После того случая отправили муниципальный контроль, выявили, что детские площадки, подведомственные вашему предприятию, никогда не обслуживались.