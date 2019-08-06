На детскую площадку, где пострадала девочка, нагрянула проверка

На детскую площадку в Брагино, где ребёнок упал с каната, нагрянула проверка. Напомним, ЧП случилось в пятницу. 10-летняя девочка так сильно повредила спину, что кричала от боли и не могла встать. Сегодня отцовский патруль вместе с уполномоченным по правам ребенка оценили состояние качелей.



— Мы проводим проверку, возбуждено производство по данному факту, истребованы необходимые документы и информация. По результатам проверки будут приняты меры реагирования к лицам, ответственным за техническое состояние данного игрового городка, — сказал уполномоченным по правам ребенка Михаил Крупин.