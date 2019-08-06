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На детскую площадку, где пострадала девочка, нагрянула проверка

Ребёнок повредил спину, когда упал с каната в ярославском парке

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Детский городок находится у дома №&nbsp;97 по Ленинградскому проспекту

Детский городок находится у дома № 97 по Ленинградскому проспекту

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области / Facebook.com

На детскую площадку в Брагино, где ребёнок упал с каната, нагрянула проверка. Напомним, ЧП случилось в пятницу. 10-летняя девочка так сильно повредила спину, что кричала от боли и не могла встать. Сегодня отцовский патруль вместе с уполномоченным по правам ребенка оценили состояние качелей.

— Мы проводим проверку, возбуждено производство по данному факту, истребованы необходимые документы и информация. По результатам проверки будут приняты меры реагирования к лицам, ответственным за техническое состояние данного игрового городка, — сказал уполномоченным по правам ребенка Михаил Крупин.

Ранее в «Горзеленхозстрое», который проверяет детские площадки в городе, ответили, что девочка сама виновата.

Ранее власти предложили переложить на плечи жителей домов содержание детских площадок. Это обернулось скандалом.

В последнее время дети часто травмируются на детских площадках. В июне в Ярославле мальчику прищемило ногу качелями, а в мае с оборвавшихся качелей упала девочка. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Читайте также: что делать, если ваш ребёнок получил травму на дворовой площадке.

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КОММЕНТАРИИ (3)

tina
6 авг 2019 в 14:01

Родители конечно должны следить за детьми, но 10летняя девочка может и без родителей гулять, а ГЛАВНОЕ, что подобное ЧП может и при родителях случиться - упасть, если неисправно что-то может на глазах у родителей.... Следить должны те, кому положено, а не не на зеленхоз возлагать ...

zorro
6 авг 2019 в 13:21

Конечно есть вина и тех, кто следит за площадкой. Но, у меня двое детей , я часто вижу, как уважаемые родители, которые потом винят других, приходят на площадку языком почесать, пивка попить, либо зависают в телефоне, а ребенок уже не там где должен и занят не тем, сколько раз видел, как чужие дети падают и стукаются. Дак может начать с себя, и смотреть, куда лезет ребенок,а не права качать......