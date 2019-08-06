На детскую площадку, где пострадала девочка, нагрянула проверка

Детский городок находится у дома № 97 по Ленинградскому проспекту
Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области / Facebook.com
На детскую площадку в Брагино, где ребёнок упал с каната, нагрянула проверка. Напомним, ЧП случилось в пятницу. 10-летняя девочка так сильно повредила спину, что кричала от боли и не могла встать. Сегодня отцовский патруль вместе с уполномоченным по правам ребенка оценили состояние качелей.
— Мы проводим проверку, возбуждено производство по данному факту, истребованы необходимые документы и информация. По результатам проверки будут приняты меры реагирования к лицам, ответственным за техническое состояние данного игрового городка, — сказал уполномоченным по правам ребенка Михаил Крупин.
Ранее в «Горзеленхозстрое», который проверяет детские площадки в городе, ответили, что девочка сама виновата.
Ранее власти предложили переложить на плечи жителей домов содержание детских площадок. Это обернулось скандалом.
В последнее время дети часто травмируются на детских площадках. В июне в Ярославле мальчику прищемило ногу качелями, а в мае с оборвавшихся качелей упала девочка. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Читайте также: что делать, если ваш ребёнок получил травму на дворовой площадке.