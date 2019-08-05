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«На канате нельзя качаться»: чиновники сняли с себя вину за ЧП на площадке, где пострадала девочка

Ребёнок упал с каната в ярославском парке

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Девочка повредила спину и не могла встать

Девочка повредила спину и не могла встать

Фото: «Ярославль LIVE»

Сегодня на планёрке в мэрии Ярославля Владимир Волков поднял вопрос о ЧП, которое произошло на детской площадке в Брагино. Там девочка травмировала спину после того, как залезла на канат.

— Информацию мы получили из соцсетей. Как так получилось, что ребёнок залез на канат и упал? Канаты ведь для этого и предназначены, — спросил Владимир Волков.

— Действительно, в пятницу, 2 августа, в парке на Ленинградском проспекте, 97 пострадала 10-летняя девочка. Она залезла на канат и начала раскачиваться, сломалось крепление, и девочка упала. Её увезли в больницу, — подтвердила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Тогда Волков обратился к директору «Горзеленхозстроя» Вере Кореневской. Именно «Горзеленхозстрой» проверяет детские площадки в городе.

— Мы регулярно проверяем все площадки. Эту последний раз проверили 25 июля, там не было никаких нарушений. Здесь именно неправильная эксплуатация. Канат предназначен для того, чтобы на нём подниматься и спускаться. Раскачиваться на нём нельзя, — заявила Вера Кореневская.

Мэр получил своим подчинённым ещё раз пройтись по всем площадкам города, чтобы убедиться в их исправности.

Напомним, что девочка так сильно повредила спину, что кричала от боли и не могла встать.

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КОММЕНТАРИИ (17)

5 авг 2019 в 13:36

Канат на детской площадке,на котором нельзя раскачиваться.Эта чиновница соображает что несёт?! А если по канату ползёт ребенок,а он в это время раскачивается,это правильная будет эксплуатация?Зачем нам такие детские площадки тогда вообще заказывают и устанавливают?! Привлекать таких чинуш нужно к уголовной ответственности,иначе все дети калеками станут.

Гость
5 авг 2019 в 11:35

значит пусть нижний конец каната к планете прикрепят.

Mel
5 авг 2019 в 14:14

А с чего они вообще решили, что девочка раскачивалась? Советую родителям девочки нанять хорошего адвоката, и судиться с этими горе-чинушами! И даже если она качалась, вес 10 летнего ребёнка канат все равно должен выдержать.