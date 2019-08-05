«На канате нельзя качаться»: чиновники сняли с себя вину за ЧП на площадке, где пострадала девочка

Девочка повредила спину и не могла встать
Фото: «Ярославль LIVE»
Сегодня на планёрке в мэрии Ярославля Владимир Волков поднял вопрос о ЧП, которое произошло на детской площадке в Брагино. Там девочка травмировала спину после того, как залезла на канат.
— Информацию мы получили из соцсетей. Как так получилось, что ребёнок залез на канат и упал? Канаты ведь для этого и предназначены, — спросил Владимир Волков.
— Действительно, в пятницу, 2 августа, в парке на Ленинградском проспекте, 97 пострадала 10-летняя девочка. Она залезла на канат и начала раскачиваться, сломалось крепление, и девочка упала. Её увезли в больницу, — подтвердила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Тогда Волков обратился к директору «Горзеленхозстроя» Вере Кореневской. Именно «Горзеленхозстрой» проверяет детские площадки в городе.
— Мы регулярно проверяем все площадки. Эту последний раз проверили 25 июля, там не было никаких нарушений. Здесь именно неправильная эксплуатация. Канат предназначен для того, чтобы на нём подниматься и спускаться. Раскачиваться на нём нельзя, — заявила Вера Кореневская.
Мэр получил своим подчинённым ещё раз пройтись по всем площадкам города, чтобы убедиться в их исправности.
Напомним, что девочка так сильно повредила спину, что кричала от боли и не могла встать.