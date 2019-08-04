На детской площадке в Рыбинске ребёнка придавило горкой

— Сегодня на детской площадке горкой придавило сына прямо в лужу. Хорошо, что рядом были его друзья и помогли выбраться. Пришёл домой весь сырой и в ссадинах, — рассказала женщина в «Подслушано в Рыбинске». — Родители, которые гуляют на площадке напротив дома на проспекте Мира, 11–13, будьте аккуратнее. Если бы это был ребёнок поменьше, могла бы быть трагедия! Горка не закреплена.

В Рыбинске произошёл несчастный случай на детской площадке — горка опрокинулась на ребёнка. О случившемся рассказала мама мальчика в соцсетях.

Мальчику девять лет. Как выяснилось, он с друзьями пускал самолётики, его игрушка улетела в лужу под горкой. Ребёнок полез за ней, облокотившись на конструкцию, и та не выдержала. К счастью для ребёнка, самые тяжёлые части горки не задели его.

Однако это не единичный случай в городе.

— У меня недавно тоже чуть сын не пострадал от этого трухлявого грибка. Во время игры ребёнок облокотился, и эта здоровущая шляпа гриба упала чуть не на него, — делится своей историей Оля Лаврова.

В выходные в Ярославле на одной из детских площадок в Брагино пострадала девочка. На одной из конструкций оборвался канат. Ребёнку вызывали скорую прямо на площадку.

В последнее время случаи травмирования детей на площадках — не редкость. В июне мальчику прищемило ногу качелями. А в мае с оборвавшихся качелей упала девочка — ребенок был в тяжелом состоянии. При этом власти отказались чинить и содержать детские площадки, переложив ответственность на плечи жителей.