На детской площадке в Рыбинске ребёнка придавило горкой

Горка опрокинулась на ребёнка, когда он на неё облокотился
Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
В Рыбинске произошёл несчастный случай на детской площадке — горка опрокинулась на ребёнка. О случившемся рассказала мама мальчика в соцсетях.
— Сегодня на детской площадке горкой придавило сына прямо в лужу. Хорошо, что рядом были его друзья и помогли выбраться. Пришёл домой весь сырой и в ссадинах, — рассказала женщина в «Подслушано в Рыбинске». — Родители, которые гуляют на площадке напротив дома на проспекте Мира, 11–13, будьте аккуратнее. Если бы это был ребёнок поменьше, могла бы быть трагедия! Горка не закреплена.
Мальчику девять лет. Как выяснилось, он с друзьями пускал самолётики, его игрушка улетела в лужу под горкой. Ребёнок полез за ней, облокотившись на конструкцию, и та не выдержала. К счастью для ребёнка, самые тяжёлые части горки не задели его.
Однако это не единичный случай в городе.
— У меня недавно тоже чуть сын не пострадал от этого трухлявого грибка. Во время игры ребёнок облокотился, и эта здоровущая шляпа гриба упала чуть не на него, — делится своей историей Оля Лаврова.
В выходные в Ярославле на одной из детских площадок в Брагино пострадала девочка. На одной из конструкций оборвался канат. Ребёнку вызывали скорую прямо на площадку.
В последнее время случаи травмирования детей на площадках — не редкость. В июне мальчику прищемило ногу качелями. А в мае с оборвавшихся качелей упала девочка — ребенок был в тяжелом состоянии. При этом власти отказались чинить и содержать детские площадки, переложив ответственность на плечи жителей.