В соцсетях обсуждают видео, где женщина оттаскала девочку за волосы

Однако, посмотрев видео, складывается впечатление, что всё спланировано заранее. И, возможно, за кадром осталось то, что на самом деле говорили девочки этой женщине.

— Мы с моей подругой шли около магазина, из-из угла выходит женщина. Моя подруга поздоровалась с ней, а та подошла и, схватив её за кофту, начала бить. У меня вопрос: это нормально? И стоит ли писать заявление в полицию? Ведь вся шея исцарапана, — написала автор видео во« ВКонтакте».

— Подружка стоит снимает. Явно специально всё сделано, — пишут пользователи соцсетей.

— Это Лена Зудина, и просто так она никого не тронет, абсолютно безобидный человек. Видимо, за кадром осталось, как девочки её сами доводили, чтобы видео снять, — написал Михаил Ступников.

К сожалению, ситуации, когда дети часто пытаются задеть тех, кто не может им ответить, — пенсионеров, беспризорников, — не редкость. Мы спросили у психолога Алёны Ивановой, почему они так поступают.

— Трусы всегда пытаются поднять свой авторитет за счёт того, чтобы напасть на слабого. Подобное поведение говорит о низкой самооценке, потому что идёт попытка самоутверждения за счёт унижения слабых, не так важно — физически или психологически. Здесь идёт ложная подмена — с виду человек взрослый, и кажется, что сильнее. Но чаще всего подростки задирают либо людей в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо старых и больных, понимая, что его не догонят и он избежит наказания, но при этом подняв свой авторитет в глазах друзей. Возникает такая форма самоутверждения в детстве, когда в силу определённых обстоятельств у ребёнка развивается «синдром ложного превосходства». Ребёнок, который подобным образом самоутверждается за счет окружающих, стремится чувством превосходства компенсировать свою неуверенность, свой страх перед нерешёнными внутренними проблемами. Такие дети нуждаются в поддержке, внимании и работе со специалистом, — рассказала Алёна Иванова.