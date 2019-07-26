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В соцсетях обсуждают видео, где женщина оттаскала девочку за волосы

Что о таком странном поведении говорит ярославский психолог

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Похоже, что всё было спланировано

Фото: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Пользователи соцсетей обсуждают видеозапись, выложенную в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте». На записи женщина таскает за волосы девочку.

— Мы с моей подругой шли около магазина, из-из угла выходит женщина. Моя подруга поздоровалась с ней, а та подошла и, схватив её за кофту, начала бить. У меня вопрос: это нормально? И стоит ли писать заявление в полицию? Ведь вся шея исцарапана, — написала автор видео во« ВКонтакте».

Однако, посмотрев видео, складывается впечатление, что всё спланировано заранее. И, возможно, за кадром осталось то, что на самом деле говорили девочки этой женщине.

— Подружка стоит снимает. Явно специально всё сделано, — пишут пользователи соцсетей.

— Это Лена Зудина, и просто так она никого не тронет, абсолютно безобидный человек. Видимо, за кадром осталось, как девочки её сами доводили, чтобы видео снять, — написал Михаил Ступников.

К сожалению, ситуации, когда дети часто пытаются задеть тех, кто не может им ответить, — пенсионеров, беспризорников, — не редкость. Мы спросили у психолога Алёны Ивановой, почему они так поступают.

— Трусы всегда пытаются поднять свой авторитет за счёт того, чтобы напасть на слабого. Подобное поведение говорит о низкой самооценке, потому что идёт попытка самоутверждения за счёт унижения слабых, не так важно — физически или психологически. Здесь идёт ложная подмена — с виду человек взрослый, и кажется, что сильнее. Но чаще всего подростки задирают либо людей в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо старых и больных, понимая, что его не догонят и он избежит наказания, но при этом подняв свой авторитет в глазах друзей. Возникает такая форма самоутверждения в детстве, когда в силу определённых обстоятельств у ребёнка развивается «синдром ложного превосходства». Ребёнок, который подобным образом самоутверждается за счет окружающих, стремится чувством превосходства компенсировать свою неуверенность, свой страх перед нерешёнными внутренними проблемами. Такие дети нуждаются в поддержке, внимании и работе со специалистом, — рассказала Алёна Иванова.

Мы обратились в пресс-службу УМВД по Ярославской области, чтобы выяснить, поступало ли по данному факту заявление. В полиции пообещали в ближайшее время предоставить информацию.

Напомним, что совсем недавно в Рыбинске произошла совсем не постановочная ситуация, когда подростки избили своего сверстника. Видео также попало в соцсети. После этого правоохранительные органы начали проверку. Сразу после инцидента дети, участвовавшие в избиении, закрыли свои аккаунты в соцсетях. Одна из девочек попросила прощения.

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ТЕГИ

напали на девочку

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КОММЕНТАРИИ (12)

Скоково
26 июл 2019 в 14:12

Явно на фото электорат ведра.

гость
26 июл 2019 в 13:06

вшей за воротом поискала, а потом в волосах башки

Заяц-Волк
26 июл 2019 в 13:05

По-моему всё очевидно: бабушка ищет вшей у девочки. Та даже и не сопротивляется и понимает, что дело-то полезное.