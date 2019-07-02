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Пытки в колонии

Сотрудников ярославской колонии обвинили в прослушке заключённых. УФСИН начал проверку

К адвокату Ирине Бирюковой попала запись её встречи с заключённым

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Сейчас в колонии идёт проверка

Фото: Александра Савельева

В ярославской колонии № 1 началась проверка. Фонд «Общественный вердикт» потребовал возбудить уголовное дело на основании того, что, по их мнению, сотрудники исправительной колонии тайно прослушивали разговоры адвоката и осуждённых. 

— В конце июня адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая защищает интересы заключенных, пострадавших от пыток в колонии № 1 Ярославля, была уведомлена Следственным комитетом об окончании следственных действий по делу против сотрудников колонии, — рассказали в фонде. — Адвокат ознакомилась с материалами уголовного дела. В материалах дела находились два жестких диска, на которых были размещены восстановленные видеозаписи, аудиозаписи и документы с компьютеров колонии. Среди файлов адвокат обнаружила документы, которые свидетельствуют о тайной прослушке ее встреч с подзащитными. 

В «Общественном вердикте» рассказали, что на жёстком диске есть полуторачасовая аудиозапись встречи Ирины Бирюковой и её подзащитного Евгения Макарова, который пострадал от пыток в колонии. 

— Эта встреча проходила в комнате приема передач, совмещенной с помещением для краткосрочных свиданий, — рассказали в фонде. — В тот день администрация колонии не позволила адвокату беседовать с Макаровым в специальной адвокатской комнате. Адвокат опрашивала пострадавшего через специальный телефон. В самом начале аудиозаписи звучит голос, который говорит: «Макар, адвокат». То, что в начале записи оперативник говорит о цели записи, свидетельствует о намеренности прослушки.

Кроме того, на в файлах есть три расшифрованные стенограммы бесед адвоката с осуждёнными. 

— Адвокат обратилась в Следственный комитет с заявлением и просит возбудить дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии. Найденные файлы свидетельствуют, что прослушка велась намеренно, а перенос встречи в комнату краткосрочных свиданий и стенограммы этих встреч подтверждают факт преступления, — сказали в фонде «Общественный вердикт». 

В УФСИН по Ярославской области комментариев по ситуации пока не дают. 

Напомним, скандал в Ярославле разразился в июле прошлого года после того, как в интернете появилась видеозапись пыток заключённого в ИК-1. На записи сотрудники колонии избивают Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело, после чего появились новые эпизоды пыток в колониях Ярославля. Возбудили 22 уголовных дела. Четырнадцать сотрудников колонии, засветившихся на видео, были заключены под стражу. 

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