Подозреваемый в нападении на посетителей в ТЦ Краснодара сделал первое признание — онлайн-трансляция

В Краснодаре 20 июня на Западном обходе в торговом центре West Mall молодой человек напал на людей. По данным SHOT, ЧП произошло в отделении МФЦ. Есть пострадавшие. Источник 93.RU сообщает, что мужчина задержан. Что известно о случившемся, собираем в онлайн-трансляции.
Нападавший из многодетной семьи и рос без отца
Представитель МВД РФ уточнила информацию о ЧП. По ее данным, в 14:00 в полицию сообщили, что в ТРЦ молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику.
Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу. Также молодой человек бросил «пиротехническое изделие» в помещение, где находится детский развлекательный центр. Никто не пострадал, сработала сигнализация.
Нападавший — местный житель 2007 года рождения. Его задержал «смелый и неравнодушный очевидец». Также Волк опубликовала видео, на котором задержанный рассказал, что его отец умер, в семье также есть брат и две сестры. По словам парня, он работает в небольшом строительном магазине. Запрещенные вещества, в том числе алкоголь, никогда не употреблял.
Спустя два часа после случившегося ситуацию прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Он назвал это «серьезным происшествием».
«Молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. К сожалению, погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования близким», — написал губернатор.
По его словам, на место сразу выехали медики. Предварительно, пострадали пять человек, им оказывают помощь. Их состояние оценивают как средней тяжести. Причины нападения выясняют силовики.
Слова нападавшего после задержания
Первыми нападавшего задержали местные жители. Они скрутили его до приезда полиции. На вопрос о том, зачем он это сделал, молодой человек ответил, что ему просто надоело жить.
«Мне не платили за это деньги. Жить надоело просто. Жизнь надоела», — заявил парень.
Следственный коммитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, сообщили в пресс-службе в СК РФ.
Что говорят очевидцы?
Журналист 93.RU с места передает, что, по словам посетителей ТЦ, всё произошло около 14:15. Парень вышел из туалета для инвалидов. Взорвал петарду и начал размахивать ножом, напал на женщину, но на этом не остановился и пошел дальше. В момент ЧП зазвучали сирены, люди побежали на выход. Вокруг стояли крики. Охранники задержали нападавшего, но на тот момент он уже успел ранить нескольких и убить посетительницу.
Что известно о торговом центре, где произошло ЧП?
Торговый центр West Mall был открыт осенью 2023 года на улице Западный обход, 31. Общая площадь здания — 34 000 квадратных метров. Всего 4 этажа, есть подземная и наземная парковка. В здании множество магазинов, ресторанов, а также детский центр с игровой площадкой. Отделение МФЦ, в котором, предположительно, произошло ЧП, находится на 1 этаже.
Правообладатель торговой марки West Mall — индивидуальный предприниматель Арабин Качах Тельманович. Его родственник владеет компанией ООО «Кубань-Мороженое».
Первой ЧП прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она сообщила, что ее коллеги разбираются в обстоятельствах «жестокого преступления в Краснодаре».
По ее данным, молодой человек в здании торгового центра ранил нескольких посетителей. Одна женщина скончалась. Парня задержали, с ним работают полицейские.
Официальных заявлений от властей Краснодара или правоохранительных органов до сих пор не было. С момента ЧП прошел час.
Ряд СМИ сообщает, что нападение произошло в МФЦ. Издание «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев пишет, что молодой человек начал кидаться на людей в семейном ресторане и игровой зоне «Город детей» на третьем этаже.
Кадры очевидцев с места. Силовики задержали нападавшего.
Погибла женщина
По словам очевидцев, нападавший находился в неадекватном состоянии. Он забежал в ТЦ и начал кого-то искать. Когда к мужчине подошел охранник, он ударил его ножом и начал бросаться на остальных людей. Под удар попала женщина, она скончалась.
По данным «Базы», нападавшему всего 19 лет.
На месте ЧП работают силовики. Сейчас ТЦ закрыт для посещения.