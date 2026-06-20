Подозреваемый в нападении на посетителей в ТЦ Краснодара сделал первое признание — онлайн-трансляция

Представитель МВД РФ уточнила информацию о ЧП. По ее данным, в 14:00 в полицию сообщили, что в ТРЦ молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику.

Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу. Также молодой человек бросил «пиротехническое изделие» в помещение, где находится детский развлекательный центр. Никто не пострадал, сработала сигнализация.

Нападавший — местный житель 2007 года рождения. Его задержал «смелый и неравнодушный очевидец». Также Волк опубликовала видео, на котором задержанный рассказал, что его отец умер, в семье также есть брат и две сестры. По словам парня, он работает в небольшом строительном магазине. Запрещенные вещества, в том числе алкоголь, никогда не употреблял.