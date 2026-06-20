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Происшествия Онлайн-трансляция Подозреваемый в нападении на посетителей в ТЦ Краснодара сделал первое признание — онлайн-трансляция

Подозреваемый в нападении на посетителей в ТЦ Краснодара сделал первое признание — онлайн-трансляция

ЧП произошло в отделении МФЦ

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ТЦ&nbsp;находится на Западном обходе | Источник: Никита Зырянов / 93.RUТЦ&nbsp;находится на Западном обходе | Источник: Никита Зырянов / 93.RU

ТЦ находится на Западном обходе

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

В Краснодаре 20 июня на Западном обходе в торговом центре West Mall молодой человек напал на людей. По данным SHOT, ЧП произошло в отделении МФЦ. Есть пострадавшие. Источник 93.RU сообщает, что мужчина задержан. Что известно о случившемся, собираем в онлайн-трансляции.

Валерия Дульская

Нападавший из многодетной семьи и рос без отца

Представитель МВД РФ уточнила информацию о ЧП. По ее данным, в 14:00 в полицию сообщили, что в ТРЦ молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику.

Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу. Также молодой человек бросил «пиротехническое изделие» в помещение, где находится детский развлекательный центр. Никто не пострадал, сработала сигнализация.

Нападавший — местный житель 2007 года рождения. Его задержал «смелый и неравнодушный очевидец». Также Волк опубликовала видео, на котором задержанный рассказал, что его отец умер, в семье также есть брат и две сестры. По словам парня, он работает в небольшом строительном магазине. Запрещенные вещества, в том числе алкоголь, никогда не употреблял.

Видео с допросом задержанного

Источник:

Ирина Волк / T.me

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Валерия Дульская

Спустя два часа после случившегося ситуацию прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Он назвал это «серьезным происшествием».

«Молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. К сожалению, погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования близким», — написал губернатор.

По его словам, на место сразу выехали медики. Предварительно, пострадали пять человек, им оказывают помощь. Их состояние оценивают как средней тяжести. Причины нападения выясняют силовики.

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Валерия Дульская

Слова нападавшего после задержания

Первыми нападавшего задержали местные жители. Они скрутили его до приезда полиции. На вопрос о том, зачем он это сделал, молодой человек ответил, что ему просто надоело жить.

«Мне не платили за это деньги. Жить надоело просто. Жизнь надоела», — заявил парень.

Парня скрутили мужчины из ТЦ

Источник:

«Осторожно, новости» / T.me

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Алена Смагина

Следственный коммитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, сообщили в пресс-службе в СК РФ.

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Екатерина Железнова

Что говорят очевидцы?

Источник: Никита Зырянов / 93.RUИсточник: Никита Зырянов / 93.RU
Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

Журналист 93.RU с места передает, что, по словам посетителей ТЦ, всё произошло около 14:15. Парень вышел из туалета для инвалидов. Взорвал петарду и начал размахивать ножом, напал на женщину, но на этом не остановился и пошел дальше. В момент ЧП зазвучали сирены, люди побежали на выход. Вокруг стояли крики. Охранники задержали нападавшего, но на тот момент он уже успел ранить нескольких и убить посетительницу.

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Екатерина Железнова

Что известно о торговом центре, где произошло ЧП?

Торговый центр West Mall был открыт осенью 2023 года на улице Западный обход, 31. Общая площадь здания — 34 000 квадратных метров. Всего 4 этажа, есть подземная и наземная парковка. В здании множество магазинов, ресторанов, а также детский центр с игровой площадкой. Отделение МФЦ, в котором, предположительно, произошло ЧП, находится на 1 этаже.

Правообладатель торговой марки West Mall — индивидуальный предприниматель Арабин Качах Тельманович. Его родственник владеет компанией ООО «Кубань-Мороженое».

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Валерия Дульская

Первой ЧП прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она сообщила, что ее коллеги разбираются в обстоятельствах «жестокого преступления в Краснодаре».

По ее данным, молодой человек в здании торгового центра ранил нескольких посетителей. Одна женщина скончалась. Парня задержали, с ним работают полицейские.

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Валерия Дульская

Официальных заявлений от властей Краснодара или правоохранительных органов до сих пор не было. С момента ЧП прошел час.

Ряд СМИ сообщает, что нападение произошло в МФЦ. Издание «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев пишет, что молодой человек начал кидаться на людей в семейном ресторане и игровой зоне «Город детей» на третьем этаже.

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Екатерина Железнова

Кадры очевидцев с места. Силовики задержали нападавшего.

Источник:

typodar / T.me

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Валерия Дульская

Погибла женщина

По словам очевидцев, нападавший находился в неадекватном состоянии. Он забежал в ТЦ и начал кого-то искать. Когда к мужчине подошел охранник, он ударил его ножом и начал бросаться на остальных людей. Под удар попала женщина, она скончалась.

По данным «Базы», нападавшему всего 19 лет.

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Екатерина Железнова

На месте ЧП работают силовики. Сейчас ТЦ закрыт для посещения.

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