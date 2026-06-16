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Происшествия Аэропорт закрыт, сработали сирены: что известно о ракетной опасности в Ярославской области

Аэропорт закрыт, сработали сирены: что известно о ракетной опасности в Ярославской области

И чем она отличается от опасности БПЛА

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Чем отличается ракетная опасность от БПЛА | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЧем отличается ракетная опасность от БПЛА | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Чем отличается ракетная опасность от БПЛА

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Утром 16 июня в Ярославской областях объявили ракетную опасность. В 7 утра сработали предупреждающие сирены. С 7:10 небо закрыто для полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Кроме того, закрыты Внуково, Домодедово, Жуковский, аэропорты в Нижнем Новгороде, Нижнекамске, Казани, Ульяновске. В Шереметьево вылеты осуществляются по согласованию с органами.

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Что делать при ракетной опасности

  1. Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами.

  2. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах.

  3. Ожидайте сигнал «Отбой ракетной опасности»

Чем ракетная опасность отличается от беспилотной

Напомним, впервые ракетную опасность объявляли в Ярославской области вечером 9 апреля.

Как объясняли наши коллеги из NGS55.RU, сообщение «Внимание! Объявлена ракетная опасность» означает, что в пределах границ региона возможно падение ракет. Все службы переводятся в режим повышенной готовности.

Военно-политический аналитик Центра политической свободы, работающий в зоне СВО, ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский в беседе с нашими коллегами из 63.RU объяснял, ракета отличается от дрона большей массой боевой части.

«Я не думаю, что они представляют какую-то такую непреодолимую угрозу для наших систем ПВО, — комментировал эксперт. — Эти механизмы уже отработаны. Перехватывались и баллистические ракеты, и крылатые ракеты. В этом смысле принципиально ничего нового нет».

Кроме того, ракетную опасность объявили в Воронежской, Ульяновской, Пензенской и Орловской областях, а также в Татарстане.

Обновление на 8:00 15 июня.

Ракетную опасность в Ярославской и Костромской областях изменили на беспилотную.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ракетная опасность Аэропорт Туношна Сирена
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