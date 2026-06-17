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Происшествия Не долетели до пункта назначения: в ярославском аэропорту посадили четыре самолета

Не долетели до пункта назначения: в ярославском аэропорту посадили четыре самолета

Один из рейсов оказался международным

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Пассажиры четырех рейсов томились в аэропорту Ярославля | Источник: Северо-западная прокуратура на транспорте Пассажиры четырех рейсов томились в аэропорту Ярославля | Источник: Северо-западная прокуратура на транспорте

Пассажиры четырех рейсов томились в аэропорту Ярославля

Источник:

Северо-западная прокуратура на транспорте

В ярославском аэропорту 16 июня экстренно посадили четыре самолета. Среди них — международный рейс. Об этом сообщили в северно-западной транспортной прокуратуре.

Причиной, по которой сотни пассажиров не долетели до столицы, стали временные ограничения в воздушном пространстве Москвы. Ранее об этом предупреждали в Росавиации.

По имеющейся информации, пассажиров разместили в аэропорту в Туношне около семи утра. Люди толпились в зале ожидания до полудня. Известно, что один из четырех рейсов был международным.

На место выезжал заместитель Ярославского транспортного прокурора Максим Юрчук.

«Для пассажиров рейсов в Москву были организованы автобусы до железнодорожного вокзала. Некоторые были направлены прямо в Шереметьево», — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Москвичей отправили до железнодорожного вокзала на автобусах

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / vk.com

Если у вас возникли проблемы в путешествии на транспорте в Ярославской области (водный, воздушный, железнодорожный, автомобильный), можно обратиться в северо-западную транспортную прокуратуру по телефону 8 (911) 973-22-00.

Напомним, с 07:02 часов 16 июня 2026 года в Ярославской области была объявлена ракетная опасность, которая действовала до 07:54.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Аэропорт Экстренная посадка Рейс Самолет
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Комментарии
3
Гость
1 час
А коментарии только радостные можно писать? Соглашаться со всем?
Гость
1 час
Не ураган, не землятресение,,, это ужасно всё
Читать все комментарии
Гость
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