Не долетели до пункта назначения: в ярославском аэропорту посадили четыре самолета

Пассажиры четырех рейсов томились в аэропорту Ярославля Источник: Северо-западная прокуратура на транспорте

В ярославском аэропорту 16 июня экстренно посадили четыре самолета. Среди них — международный рейс. Об этом сообщили в северно-западной транспортной прокуратуре.

Причиной, по которой сотни пассажиров не долетели до столицы, стали временные ограничения в воздушном пространстве Москвы. Ранее об этом предупреждали в Росавиации.

По имеющейся информации, пассажиров разместили в аэропорту в Туношне около семи утра. Люди толпились в зале ожидания до полудня. Известно, что один из четырех рейсов был международным.

На место выезжал заместитель Ярославского транспортного прокурора Максим Юрчук.

«Для пассажиров рейсов в Москву были организованы автобусы до железнодорожного вокзала. Некоторые были направлены прямо в Шереметьево», — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Москвичей отправили до железнодорожного вокзала на автобусах Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / vk.com

Если у вас возникли проблемы в путешествии на транспорте в Ярославской области (водный, воздушный, железнодорожный, автомобильный), можно обратиться в северо-западную транспортную прокуратуру по телефону 8 (911) 973-22-00.