Пламя охватило салон: на трассе М-8 под Ярославлем горит фура — видео

Под Ярославлем на трассе М-8 загорелась фура. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях примерно в 13:30 7 июня 2026 года.
Как уточнили 76.RU в МЧС, пожар вспыхнул на трассе в районе деревни Подвязново Ярославского муниципального района. На место направлены две автоцистерны.
«На месте вызова — грузовой автомобиль, горит кабина. Пострадавших нет», — уточнили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Судя по данным с «Яндекс.Карт», несмотря на горящую фуру, на трассе не собирается пробка. Автомобильное движение свободно.
Напомним, поздно ночью 6 июня на проспекте Фрунзе в Ярославле сбили двух пешеходов. Всё случилось в районе дома 67. Со слов очевидцев, водитель уехал с места происшествия. Полиция ищет его. Подробности происшествия и о состоянии пострадавших — в этом материале.
Также стало известно, что в Ярославль на медицинском вертолете привезли трехлетнего ребенка с подозрением на клещевой энцефалит.