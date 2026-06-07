Пламя охватило салон: на трассе М-8 под Ярославлем горит фура — видео

Вспыхнула фура на трассе Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Под Ярославлем на трассе М-8 загорелась фура. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях примерно в 13:30 7 июня 2026 года.

Как уточнили 76.RU в МЧС, пожар вспыхнул на трассе в районе деревни Подвязново Ярославского муниципального района. На место направлены две автоцистерны.

«На месте вызова — грузовой автомобиль, горит кабина. Пострадавших нет», — уточнили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Кадры с места происшествия Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Судя по данным с «Яндекс.Карт», несмотря на горящую фуру, на трассе не собирается пробка. Автомобильное движение свободно.

Фура загорелась у деревни Подвязново Источник: «Яндекс.Карты»

Напомним, поздно ночью 6 июня на проспекте Фрунзе в Ярославле сбили двух пешеходов. Всё случилось в районе дома 67. Со слов очевидцев, водитель уехал с места происшествия. Полиция ищет его. Подробности происшествия и о состоянии пострадавших — в этом материале.