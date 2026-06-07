Были слышны женские крики: ночью в Ярославле сбили двух пешеходов — фото

Поздно ночью 6 июня, около 23:20, в Ярославле сбили двух пешеходов. Всё случилось в районе дома 67 по проспекту Фрунзе. Об этом сообщили в городских пабликах.
Очевидцы рассказали, что в районе места ДТП были слышны женские вскрики.
«Водитель, сбивший их, уехал с места аварии», — написали в группе «Подслушано в Ярославле» со ссылкой на слова очевидца.
Судя по кадрам с места происшествия, на месте работали полиция и скорая.
Как сообщили 76.RU в полиции, пострадали 21-летние девушки. Одну госпитализировали, другой оказали первую помощь и отпустили домой.
«Личность водителя устанавливается сотрудниками полиции», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.
Вечером 6 июня в Ярославле произошла авария с участием автобуса и «Тойоты». Из-за удара повредили остановку. Все стекла на ней были разбиты. Всё случилось около 18:45 на проспекте Октября, 67 у остановки «Онкологическая больница». Есть пострадавший.