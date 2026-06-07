Были слышны женские крики: ночью в Ярославле сбили двух пешеходов — фото

Двух пешеходов сбили ночью в Ярославле Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Поздно ночью 6 июня, около 23:20, в Ярославле сбили двух пешеходов. Всё случилось в районе дома 67 по проспекту Фрунзе. Об этом сообщили в городских пабликах.

Очевидцы рассказали, что в районе места ДТП были слышны женские вскрики.

«Водитель, сбивший их, уехал с места аварии», — написали в группе «Подслушано в Ярославле» со ссылкой на слова очевидца.

Судя по кадрам с места происшествия, на месте работали полиция и скорая.

Как сообщили 76.RU в полиции, пострадали 21-летние девушки. Одну госпитализировали, другой оказали первую помощь и отпустили домой.

«Личность водителя устанавливается сотрудниками полиции», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.