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Происшествия Были слышны женские крики: ночью в Ярославле сбили двух пешеходов — фото

Были слышны женские крики: ночью в Ярославле сбили двух пешеходов — фото

Водителя легковушки разыскивает полиция

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Двух пешеходов сбили ночью в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramДвух пешеходов сбили ночью в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Двух пешеходов сбили ночью в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Поздно ночью 6 июня, около 23:20, в Ярославле сбили двух пешеходов. Всё случилось в районе дома 67 по проспекту Фрунзе. Об этом сообщили в городских пабликах.

Очевидцы рассказали, что в районе места ДТП были слышны женские вскрики.

«Водитель, сбивший их, уехал с места аварии», — написали в группе «Подслушано в Ярославле» со ссылкой на слова очевидца.

Судя по кадрам с места происшествия, на месте работали полиция и скорая.

На проспекте Фрунзе сбили двух пешеходов | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramНа проспекте Фрунзе сбили двух пешеходов | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram
Всё случилось напротив дома № 67 | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramВсё случилось напротив дома № 67 | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram
Водителя разыскивает полиция | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramВодителя разыскивает полиция | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Как сообщили 76.RU в полиции, пострадали 21-летние девушки. Одну госпитализировали, другой оказали первую помощь и отпустили домой.

«Личность водителя устанавливается сотрудниками полиции», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.

Вечером 6 июня в Ярославле произошла авария с участием автобуса и «Тойоты». Из-за удара повредили остановку. Все стекла на ней были разбиты. Всё случилось около 18:45 на проспекте Октября, 67 у остановки «Онкологическая больница». Есть пострадавший.

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Комментарии
2
Гость
45 минут
Это сто процентов был наркоман без прав
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