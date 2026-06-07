«В тяжелом состоянии»: 3-летнего ребенка на вертолете эвакуировали в больницу Ярославля. Что с ним

Трехлетнюю девочку эвакуировали на медицинском вертолете в Областную детскую больницу Ярославля. У ребенка было подозрение на клещевой энцефалит. Доставили ее из медучреждения в Пошехонском округе 4 июня 2026 года.
«Ребенок исходно поступил в больницу в тяжелом состоянии, с температурой 40,5 градуса, после судорожного припадка. После оказания экстренной медицинской помощи и стабилизации состояния девочку вертолетом забрали Ярославские медики и передали коллегам Областной детской больницы», — сообщили в «Станции скорой медицинской помощи».
Во время перелета девочку сопровождали врачи.
Редакция 76.RU запросила в Министрстве здравоохранения Ярославской области, как себя сейчас чувствует девочка и в каком состоянии она находится. Как только нам ответят, опубликуем информацию здесь.
Напомним, поздно ночью 6 июня на проспекте Фрунзе в Ярославле сбили двух пешеходов. Подробности происшествия и о состоянии пострадавших — в этом материале.