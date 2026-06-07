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Здоровье «В тяжелом состоянии»: 3-летнего ребенка на вертолете эвакуировали в больницу Ярославля. Что с ним

«В тяжелом состоянии»: 3-летнего ребенка на вертолете эвакуировали в больницу Ярославля. Что с ним

Девочка лежала в Пошехонском районном медучреждении

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3-летнюю девочку с подозрением на клещевой энцефалит на вертолете привезли в Ярославль | Источник: ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» / Vk.com3-летнюю девочку с подозрением на клещевой энцефалит на вертолете привезли в Ярославль | Источник: ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» / Vk.com

3-летнюю девочку с подозрением на клещевой энцефалит на вертолете привезли в Ярославль

Источник:

ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» / Vk.com

Трехлетнюю девочку эвакуировали на медицинском вертолете в Областную детскую больницу Ярославля. У ребенка было подозрение на клещевой энцефалит. Доставили ее из медучреждения в Пошехонском округе 4 июня 2026 года.

«Ребенок исходно поступил в больницу в тяжелом состоянии, с температурой 40,5 градуса, после судорожного припадка. После оказания экстренной медицинской помощи и стабилизации состояния девочку вертолетом забрали Ярославские медики и передали коллегам Областной детской больницы», — сообщили в «Станции скорой медицинской помощи».

Во время перелета девочку сопровождали врачи.

Девочке три года | Источник: ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» / Vk.comДевочке три года | Источник: ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» / Vk.com
Ее привезли на лечение в Ярославль 4 июня | Источник: ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» / Vk.comЕе привезли на лечение в Ярославль 4 июня | Источник: ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» / Vk.com

Редакция 76.RU запросила в Министрстве здравоохранения Ярославской области, как себя сейчас чувствует девочка и в каком состоянии она находится. Как только нам ответят, опубликуем информацию здесь.

Напомним, поздно ночью 6 июня на проспекте Фрунзе в Ярославле сбили двух пешеходов. Подробности происшествия и о состоянии пострадавших — в этом материале.

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Кристина Геворкян
корреспондент
Вертолет Клещ Энцефалит
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Комментарии
3
Гость
22 минуты
аттракцион не виданной щедрости
Гость
9 минут
А чего в Ярославль, почему не в Москву? Или у нас в городе, лучшая Медицина в Стране? Да что там в Стране, на всём Африканском континенте!))
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Гость
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