«В тяжелом состоянии»: 3-летнего ребенка на вертолете эвакуировали в больницу Ярославля. Что с ним

3-летнюю девочку с подозрением на клещевой энцефалит на вертолете привезли в Ярославль Источник: ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» / Vk.com

Трехлетнюю девочку эвакуировали на медицинском вертолете в Областную детскую больницу Ярославля. У ребенка было подозрение на клещевой энцефалит. Доставили ее из медучреждения в Пошехонском округе 4 июня 2026 года.

«Ребенок исходно поступил в больницу в тяжелом состоянии, с температурой 40,5 градуса, после судорожного припадка. После оказания экстренной медицинской помощи и стабилизации состояния девочку вертолетом забрали Ярославские медики и передали коллегам Областной детской больницы», — сообщили в «Станции скорой медицинской помощи».

Во время перелета девочку сопровождали врачи.

Редакция 76.RU запросила в Министрстве здравоохранения Ярославской области, как себя сейчас чувствует девочка и в каком состоянии она находится. Как только нам ответят, опубликуем информацию здесь.