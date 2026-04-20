«Вдохновляла оптимизмом»: после смерти студентки из Ярославской области возбудили уголовное дело

18-летняя студентка скончалась во время соревнований в Костроме Источник: Юридический институт им. Ю. П. Новицкого КГУ / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

В Костроме возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летней студентки из Ярославской области. Напомним, 17 апреля первокурсница участвовала в межинститутских соревнованиях по волейболу. В начале игры ей стало плохо, она упала, потеряв сознание. Спасти девушку не удалось.

«Следственным управлением по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Прим. ред.)», — уточнили 76.RU в СУ СК России по Костромской области 20 апреля.

Как сообщили 76.RU в прокуратуре Костромской области, смерть не носит криминального характера. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося.

«Прокуратура города Костромы организовала проверку по факту смерти 18-летней студентки во время проведения спортивных соревнований в Костромском государственном университете. <…> При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Костромской области.

20 апреля в 16:00 пройдет прощание со студенткой в Костроме по адресу: проспект Мира, д. 114. Похоронят девушку 21 апреля в Угличе Ярославской области.

Она была яркой, энергичной и отзывчивой девушкой. Всегда проявляла искренний интерес к учебе, с энтузиазмом участвовала в жизни института и вдохновляла окружающих своим оптимизмом и дружелюбием. Мы потеряли не просто талантливую студентку — мы потеряли доброго друга и человека с большим сердцем. Юридический институт им. Ю. П. Новицкого КГУ