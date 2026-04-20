«Она была лучиком света»: стали известны подробности смерти студентки из Ярославской области

В Костроме на соревнованиях по волейболу скончалась студентка из Ярославской области Источник: соцсети умершей студентки

Стали известны подробности гибели 18-летней студентки из Ярославской области. Трагедия произошла 17 апреля в Костроме на соревнованиях по волейболу. Во время игры девушка упала, потеряв сознание. Спасти ее не удалось.

Редакция 76.RU поговорила с очевидцами трагедии и друзьями погибшей. Всё, что известно о ее смерти, — в этом материале.

«Ее невозможно заменить»

Настя (имя изменено. — Прим. ред.) родилась и выросла в Угличе Ярославской области. В 2025 году она окончила местную школу и поступила в юридический институт в Костроме.

«Мы познакомились в сентябре 2025 года и с тех пор дружили, — рассказала 76.RU однокурсница Насти. — Мы также жили в одном общежитии. Она была очень веселой и жизнерадостной, любила подвижную музыку. Всегда была душой компании. Ей можно было доверить секреты: она поддержит, поможет советом, искренне порадуется за других, всегда пойдет навстречу. Она была настоящим лучиком света, ее невозможно заменить, она лучшая».

Как рассказала школьная подруга Насти, девушка и раньше занималась волейболом. Она посещала секцию в Угличе и даже была капитаном школьной команды.

Что происходило в день трагедии

Погибшая училась на первом курсе Источник: Юридический институт им. Ю. П. Новицкого КГУ / Vk.com

17 апреля 2026 года были запланированы соревнования по волейболу между институтами Костромы. Настя с утра была на лекциях в университете, затем пошла в спортзал. Одногруппники не заметили, чтобы ей было плохо. Со слов студентов, присутствовавших на игре, соревнования начались в 14:50. В самом начале матча, примерно в 15:00, Настя потеряла сознание и упала прямо на площадке.

«По моему мнению, если бы была оказана адекватная медпомощь, ее бы спасли. Ни врача на месте, ни навыков первой медицинской помощи у преподавателей не было. Примерно минут десять медлили, прежде чем начать делать массаж сердца. Также скорая приехала примерно через 20 минут. Врачи пришли без оборудования, прогулочным шагом, дефибриллятор принесли тоже минут через 15–20», — поделился своим мнением с 76.RU один из студентов.

Дефибриллятор — это прибор, который с помощью электрического разряда восстанавливает нормальный ритм сердца при опасных нарушениях. Его используют при реанимации.

Соревнования отменили, всех студентов вывели из спортзала, где проходил матч.

По словам нашего собеседника, игра транслировалась в соцсетях. Момент реанимации студентки также попал на запись. Вскоре все кадры с ресурсов университета были удалены.

Она была, наверное, самым ярким человеком в нашей жизни. Она была жизнерадостной, веселой, безумно красивой, зажигала огонек внутри нас своей энергией. Мы проводили с ней много времени. Всегда, когда мы встречались, на лице появлялась улыбка. Ее смех заражал всех, кто был с ней рядом. школьные подруги умершей студентки

Подключилась прокуратура

Как сообщили 76.RU в прокуратуре Костромской области, смерть не носит криминального характера. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося, назначено вскрытие.

«Прокуратура города Костромы организовала проверку по факту смерти 18-летней студентки во время проведения спортивных соревнований в Костромском государственном университете. <…> При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Костромской области.

По факту смерти 18-летней ярославны также было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование ведет костромское управление СК.

«Мы потеряли студентку»

В институте, где училась Настя, опубликовали в соцсетях прощальный пост.

«Она была яркой, энергичной и отзывчивой девушкой. Она всегда проявляла искренний интерес к учебе, с энтузиазмом участвовала в жизни института и вдохновляла окружающих своим оптимизмом и дружелюбием», — написали в группе во «ВКонтакте» Юридического института им. Ю. П. Новицкого КГУ.

Мы потеряли не просто талантливую студентку, мы потеряли доброго друга и человека с большим сердцем. Память о ней останется в наших сердцах навсегда. Юридический институт им. Ю. П. Новицкого КГУ

Известно, что Настя росла в полной семье. Родные девушки живут в Угличе.

Как сообщили в университете, прощание со студенткой прошло днем 20 апреля на территории Костромской областной больницы на проспекте Мира, д. 114. 21 апреля девушку похоронят на родине — в Угличе Ярославской области.