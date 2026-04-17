НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Объявлена беспилотная опасность
Заметили онаниста
Здесь был Пушкин
Пострадали в ДТП
Афиша на неделю
Ребенок погиб во время атаки дронов
Перекроют центр
Дикие очереди в МФЦ
Происшествия Машина перевернулась, вторая на тротуаре: в Ярославской области произошло жесткое ДТП. Видео

Машина перевернулась, вторая на тротуаре: в Ярославской области произошло жесткое ДТП. Видео

Момент аварии в Тутаеве зафиксировали камеры

4 019
ДТП с пострадавшим произошло в Тутаеве Ярославской области | Источник: Тутаев сегодня / Vk.comДТП с пострадавшим произошло в Тутаеве Ярославской области | Источник: Тутаев сегодня / Vk.com

ДТП с пострадавшим произошло в Тутаеве Ярославской области

Источник:

Тутаев сегодня / Vk.com

В Тутаеве Ярославской области 17 апреля в 12:41 произошло ДТП с пострадавшим. Местом аварии стал перекресток проспекта 50-летия Победы и улицы Моторостроителей. Здесь столкнулись автомобили «Лада» и «Рено». После удара одна из машин перевернулась.

«По имеющимся данным в больницу доставлен водитель „Рено“», — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Одна из машин перевернулась, вторая вылетела на тротуар | Источник: Тутаев сегодня / Vk.comОдна из машин перевернулась, вторая вылетела на тротуар | Источник: Тутаев сегодня / Vk.com

Одна из машин перевернулась, вторая вылетела на тротуар

Источник:

Тутаев сегодня / Vk.com

В соцсетях опубликовали видео момента столкновения. На кадрах с уличных камер видно, как темный «Рено» выехал на перекресток после поворота, в это время по прямой летела красная «Лада». Она врезалась в «Рено». Удар пришелся иномарке в правый бок. «Рено» перевернуло. По инерции машины протащило дальше, на тротуар. К счастью, они не задели находившихся рядом пешеходов.

Видео момента ДТП

Источник:

За Тутаев / Vk.com

Напомним, утром 17 апреля серьезное ДТП произошло на путепроводе у моторного завода. По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автобусом ГАЗ. Правоохранители сообщили, что пострадало 11 человек. В Минздраве уточнили, что в больницу доставили 8 взрослых и одного ребенка.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где оперативно публикуем обновленную информацию о ДТП.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Тутаев
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
18 апреля, 16:23
Интересно как выходит при скорости 40км/ч. Или туда паука по депутатской доброте не запихнули?
Гость
18 апреля, 09:41
Самокаты запретить
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем