Машина перевернулась, вторая на тротуаре: в Ярославской области произошло жесткое ДТП. Видео

ДТП с пострадавшим произошло в Тутаеве Ярославской области Источник: Тутаев сегодня / Vk.com

В Тутаеве Ярославской области 17 апреля в 12:41 произошло ДТП с пострадавшим. Местом аварии стал перекресток проспекта 50-летия Победы и улицы Моторостроителей. Здесь столкнулись автомобили «Лада» и «Рено». После удара одна из машин перевернулась.

«По имеющимся данным в больницу доставлен водитель „Рено“», — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Одна из машин перевернулась, вторая вылетела на тротуар Источник: Тутаев сегодня / Vk.com

В соцсетях опубликовали видео момента столкновения. На кадрах с уличных камер видно, как темный «Рено» выехал на перекресток после поворота, в это время по прямой летела красная «Лада». Она врезалась в «Рено». Удар пришелся иномарке в правый бок. «Рено» перевернуло. По инерции машины протащило дальше, на тротуар. К счастью, они не задели находившихся рядом пешеходов.

Видео момента ДТП Источник: За Тутаев / Vk.com

Напомним, утром 17 апреля серьезное ДТП произошло на путепроводе у моторного завода. По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автобусом ГАЗ. Правоохранители сообщили, что пострадало 11 человек. В Минздраве уточнили, что в больницу доставили 8 взрослых и одного ребенка.