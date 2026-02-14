«Трасса была перекрыта»: на М-8 в Ярославской области водитель погиб в ДТП с грузовиком. Видео

«Трасса была перекрыта»: на М-8 в Ярославской области водитель погиб в ДТП с грузовиком. Видео

Что известно о случившемся

На трассе М-8 произошло смертельное ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

На трассе М-8 произошло смертельное ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

На трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП вечером 13 февраля. Трагедия случилась в 22:30 неподалеку от села Новое в Переславль-Залесском округе.

36-летний водитель «МАЗа» буксировал «Сканию» с прицепом, за рулем которой был 46-летний мужчина.

По предварительной версии правоохранителей, во время поездки прицеп сместился на встречку. Там грузовик столкнулся с легковушкой «Хонда».

«Трасса была перекрыта какое-то время, пробка из Москвы была огромная. Жив ли водитель, не в курсе», — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Очевидцы показали последствия аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Известно, что за рулем иномарки «Хонда» был 52-летний водитель. Он получил серьезные травмы и погиб на месте до приезда скорой помощи.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погибший в ДТП Полиция Грузовик Трасса М-8 Холмогоры
14 февраля, 13:37
Холмогоры очень опасны перепадами высот и в теплое время года. Видимость короткая. Холмы надо срезать а низины поднимать. Впечатление, что при каждом ремонте получается наоборот. В снежную погоду разметки не видно. Видимость короткая. Давайте будем все осторожны.
14 февраля, 18:11
Знал водителя хонды. Константин Пашков из Набережных Челнов родом. Покойся с миром, старый друг!
