«Трасса была перекрыта»: на М-8 в Ярославской области водитель погиб в ДТП с грузовиком. Видео

На трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП вечером 13 февраля. Трагедия случилась в 22:30 неподалеку от села Новое в Переславль-Залесском округе.
36-летний водитель «МАЗа» буксировал «Сканию» с прицепом, за рулем которой был 46-летний мужчина.
По предварительной версии правоохранителей, во время поездки прицеп сместился на встречку. Там грузовик столкнулся с легковушкой «Хонда».
«Трасса была перекрыта какое-то время, пробка из Москвы была огромная. Жив ли водитель, не в курсе», — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
Известно, что за рулем иномарки «Хонда» был 52-летний водитель. Он получил серьезные травмы и погиб на месте до приезда скорой помощи.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
