«Трасса была перекрыта»: на М-8 в Ярославской области водитель погиб в ДТП с грузовиком. Видео

На трассе М-8 произошло смертельное ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

На трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП вечером 13 февраля. Трагедия случилась в 22:30 неподалеку от села Новое в Переславль-Залесском округе.

36-летний водитель «МАЗа» буксировал «Сканию» с прицепом, за рулем которой был 46-летний мужчина.

По предварительной версии правоохранителей, во время поездки прицеп сместился на встречку. Там грузовик столкнулся с легковушкой «Хонда».

«Трасса была перекрыта какое-то время, пробка из Москвы была огромная. Жив ли водитель, не в курсе», — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Очевидцы показали последствия аварии Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Известно, что за рулем иномарки «Хонда» был 52-летний водитель. Он получил серьезные травмы и погиб на месте до приезда скорой помощи.