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Город интервью 21-летний воспитатель детдома отправился на СВО. Его история

21-летний воспитатель детдома отправился на СВО. Его история

Дима Живоглазов сам вырос в детском доме, а после выпуска вернулся туда работать

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8 комментариев

История 21-летнего Димы Живоглазого

В Ярославле 21-летний воспитатель детского дома отправился на СВО по контракту. Дима Живоглазов сам бывший воспитанник детдома, куда вернулся работать после выпуска.

Когда парню было 3 года, его с сестрой забрали органы опеки. Тогда отец детей сел в тюрьму, а мать выпивала и забывала о них. Ее лишили родительских прав. Вот как парень вспоминает тот период:

— Я помню всё до трех лет. Всё, что там происходило, — рассказал Дима в беседе с 76.RU. — Отца посадили в тюрьму, мать забухала, пошла по мужикам. Мы остались с бабушкой и дедушкой. Они с нами не справлялись, вызвали опеку. Мы услышали об этом, и сестра спряталась в огороде, я — под кроватью. Меня нашли. Я сестру свою сдал, сказал, где она прячется.

<p>Дима Живоглазов</p><p>Дима Живоглазов</p>

Я даже вроде бы не плакал, когда нас забрали. Просто сказали: «Вот, будете здесь жить пока». Я спокойно как-то отреагировал.

Диму с сестрой несколько раз забирали в приемные семьи. Но после возвращали обратно. Однако, несмотря на непростую судьбу, Дима не озлобился. Получил образование, устроился работать в детский дом воспитателем, где и сам вырос.

Свой быт парень наладил. С удовольствием ходил на любимую работу. Планировал получить педагогическое образование. Мечтал о крепкой семье и троих детях. А в какой-то момент решил заключить контракт и отправиться на СВО. Что его сподвигло к этому шагу — смотрите в видеосюжете выше.

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Комментарии
8
Инженер1
1 час
"Я сестру свою сдал, сказал, где она прячется."
Гость
1 час
Пошел делать сиротами чужих детей
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