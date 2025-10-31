«Девочки, простите, что не уберегли вас». Как на Урале пьяный лихач насмерть сбил двух сестренок на тротуаре

Страшная авария унесла жизни двух сестренок Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Проститься с девятилетней Кирой и семилетней Аней пришли сотни человек. Траурная церемония проходила в городском храме Ревды Свердловской области, но зал не смог уместить всех желающих проводить девочек в последний путь. Волонтеры встречали людей на входе и провожали на балконы, но и там быстро закончилось место. Некоторым пришлось слушать панихиду на улице.

Прощание прошло 30 октября, через три дня после страшной аварии, которая в одну секунду унесла жизни двух сестренок. В тот вечер к ним в гости пришла подружка Лиза, и они вместе отправились за сладостями. Магазин находится через дорогу от дома, его видно из окна, поэтому мама спокойно отпустила детей одних.

Разделить горе матери погибших девочек пришел весь город Источник: Дарья Манохина, Владислав Шитюк / Е1.RU

Теперь окна квартиры, где жили сестренки, смотрят на место их гибели. Они стояли на светофоре, когда пьяный лихач вылетел на тротуар и снес их. Аня и Кира погибли на месте, их подруга Лиза попала в реанимацию. За ее жизнь борются врачи.

Е1.RU рассказывает всё, что известно об этой трагедии.

Как произошла авария

Камеры наблюдения сняли, как «Лада» на бешеной скорости несется на красный свет через перекресток и вылетает на тротуар. Машина протаранила девочек и протащила их до магазина. Спасатели, словно кукол, доставали тела сестренок из-под колес.

«У них всё было переломано, от черепа до ножек», — рассказала знакомая семьи.

В коротком видео мы собрали всё, что известно об этой аварии Источник: Кирилл Кушнов, Владислав Шитюк / E1.RU

За рулем «двенадцатой» был 37-летний Михаил Слободян, действующий участник СВО. В его крови обнаружили не только алкоголь, но и наркотики. Оказалось, что машину он купил у автомеханика из Первоуральска за несколько дней до того, как насмерть сбил двух девочек.

«Он приехал на костылях. Шатался, но я подумал, что это из-за того, что с ногами у него проблемы были. Сказал, что ему тяжело ходить. Я сам переживаю. На машине никто не ездил, она была исправна, тормозная жидкость, всё поменяно было, — рассказал E1.RU бывший владелец машины. — Верите или нет, я бы лучше сжег эту машину, чем она куда-то поехала. Оно того не стоило».

В машине у водителя обнаружили целый мини-бар Источник: Владимир Коцюба-Белых / «Ревдинский рабочий»

После покупки автомобиля Слободян трезвым за руль, кажется, вообще не садился. За несколько дней до ДТП его уже видели гоняющим пьяным по городу. Горожане снимали видео, но в ГАИ его не увидели. Ролики выложили в Сеть уже после смертельной аварии — иначе трагедию можно было бы предотвратить.

«Маленькие звездочки»

Погибшие девочки жили с мамой, других детей у Светланы нет. С отцом дочек женщина в разводе, но, по словам соседей, папа часто навещал детей и приезжал к ним в гости.

«Это были единственные дети. Они — вся ее жизнь», — рассказала тетя погибших девочек.

Родители в одну секунду потеряли двух дочек Источник: «Ревда-инфо» / T.me

Кира уже несколько лет занималась танцами в городской студии, в этом году туда же мама привела и младшую Аню. Она мечтала выступать на сцене, как ее сестренка, но успела позаниматься всего два месяца. Педагоги отмечают, что девочки были очень дружны.

«Погибли маленькие звездочки, — рассказала Мария Асоцкая, руководитель танцевальной студии, где занимались девочки. — Мама всё для них делала. Мы ездим на фестивали на море с коллективом. У нее раньше не было возможности их отправить, а в этом году она очень хотела их обеих отправить на конкурс с нами».

С подружкой Лизой сестры тоже познакомились на танцах. Родители отпускали девочек друг к другу с ночевкой. Вот и в этот раз мама разрешила дочке остаться в гостях до утра.

Лизу перевезли из Ревды в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга Источник: читатель E1.RU

Лиза — единственная из трех девочек, кто выжил в этой аварии. Знакомые семьи рассказали, что ноги пострадавшей школьнице врачи собирали по осколкам. Сутки она провела в реанимации ревдинской больницы под ИВЛ без сознания, потом ее доставили в Екатеринбург, здесь она находится под круглосуточным наблюдением врачей. Близкие сообщили, что девочка уже пришла в себя.

«У нее открытый перелом бедра, перелом голени. Мозг в порядке», — рассказала мама Лизы.

«Не смогла его остановить»

Михаил Слободян два с половиной года служил на СВО. В июле он получил ранение и попал в госпиталь. Недавно врачи выписали военного и на два месяца отпустили домой восстанавливаться. В родной Ревде он пробыл всего неделю. В городе у него есть жена и ребенок, но, по словам супруги, время муж проводил не с ними.

«Он из госпиталя приехал, но дома переночевал только один раз. Он снял коттедж где-то. Всё гулял, пил. У него крыша вообще съехала. Я вчера умоляла его: пойдем домой, пойдем домой. Но он не шел. Я сама себя сейчас просто виню, что не смогла его остановить. Я пыталась. Но он ведь не слушал», — рассказала E1.RU жена Михаила Юлия на следующий день после трагедии.

Через два месяца Слободян должен был вернуться в зону СВО Источник: читатель E1.RU

Жена Михаила работает воспитателем в детском саду. Сам он до спецоперации перебивался временными заработками — устраивался то сварщиком, то мастером по установке окон, но нигде надолго не задерживался. По словам Юлии, его часто увольняли из-за пьянства.

«Он и за рулем уже ездил так. Я была против, чтобы он снова покупал машину, но после ранения у него кишку наружу вывело, и ноги… Он потому и купил себе машину, что еле ходит. У него не протез, а конструкция, которая поддерживает ногу», — рассказала жена водителя.

Михаила уже ловили пьяным за рулем Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

По данным судебной картотеки, до этой трагедии Михаила уже трижды ловили пьяным за рулем. В 2015 году его на полтора года лишали водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, по этой же административной статье он получил наказание и в 2018-м.

А в прошлом году в Екатеринбургский гарнизонный суд поступило дело о невыполнении водителем требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, но рассмотрение откладывалось 20 раз. Очередное заседание по этому делу должно состояться на следующей неделе.

«Простите, пожалуйста»

Через два дня после смертельного ДТП гарнизонный военный суд арестовал 37-летнего Михаила. Его отправили под стражу до 26 декабря. Виновник аварии старался спрятать лицо под капюшоном и всячески игнорировал вопросы журналистов.

Что сказал виновник ДТП — смотрите в видео Источник: Анастасия Якупова / E1.RU

Адвокат Слободяна спросила, не хочет ли он извиниться перед потерпевшими. Тот ответил, что их уже нет, имея в виду двух погибших девочек.

— Мамы остались, папы остались, — возразила на это адвокат Гульшат Макарова.

— Простите, пожалуйста, — после долгой паузы сказал виновник ДТП.

— Всё? — уточнила адвокат. На это он лишь кивнул.

Супруга Михаила не ездила к нему в больницу и не приехала в суд.

После похорон девочек к горожанам обратился священник Тихон Щербаков, настоятель храма Святой Троицы в Ревде. В своем телеграм-канале «Любовь спасет мир» он рассказал, что близкие водителя после трагедии столкнулись с травлей.

«Мама виновника, пожилая женщина, которой за 70 лет. Она диабетик на инсулине, специально подчеркиваю это, так как стрессы и переживания сильно сказываются на человеке с этой болезнью. Она боится выходить на улицу, — написал иеромонах. — Ей тяжело, а еще тяжелее от того, что кто-то „тыкает пальцем“. Но самое страшное сейчас для меня — это открывшаяся травля ребенка виновника трагедии».

Священнослужитель попросил жителей Ревды оставить семью водителя в покое.

«Я не прошу простить виновного. Это сложно! Простить вообще всегда сложно. Мы за малейшие проступки порой друг друга не можем годами простить. Но проявите адекватность к родным виновного, пожалуйста! А с ним пусть разбираются компетентные органы. Миру ведь и так не хватает добра», — отметил Тихон Щербаков.

За гибель двух маленьких пешеходов Михаилу грозит до 15 лет колонии. Свою вину он признал. Когда его адвокат попросила о домашнем аресте на время следствия, Слободян заявил, что не против ареста.

«Небо плачет вместе с нами»

Мама девочек убита горем Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В день похорон в Ревде лил сильный дождь, но он не помешал сотням людей прийти в храм, чтобы проститься с Кирой и Аней.

«Небо плачет вместе с нами, — поделилась педагог школы, где учились сестренки. — Девочки, простите, что мы вас не уберегли».

У храма собралась толпа желающих проводить девочек в последний путь Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На месте, где произошла смертельная авария, остались окровавленные кроссовки и шапочки девочек. Вокруг них вырос стихийный мемориал, куда жители Ревды три дня несли цветы и игрушки. Никто из горожан не остался равнодушным к трагедии.

«Я так переживала, мне было так плохо ночью, поэтому я решила сходить всё равно. Девочки ни за что погибли. Все сострадаем. Хотя семьи мы не знали», — сказала местная жительница.

Трагедию как личную переживает весь город Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На месте аварии остались кроссовки и шапочка девочек Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Девочек похоронили в одинаковых гробах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Медики скорой помощи дежурили в церкви во время отпевания. Из храма маму погибших девочек выводили под руки.

Все цветы не поместились на могилах, их оставили за оградкой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Для траурного кортежа в Ревде перекрыли дороги. Два белых гроба привезли на кладбище. Погребение оплатила местная администрация. Пока девочек хоронили, прозвучал детский голос в толпе.

«Как их жалко, мама», — сказал мальчишка, когда гробы опускали в землю.

Венок от бабушки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Девочек похоронили рядом с родственником Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Могилы Киры и Ани усыпали игрушками и цветами, которые на кладбище привезли с мемориала.