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Происшествия В отношении главы МХАТа завели новое дело

В отношении главы МХАТа завели новое дело

Помимо растраты, его подозревают во взяточничестве

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1 комментарий
Кехмана отпустили домой | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RUКехмана отпустили домой | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Кехмана отпустили домой

Источник:

Татьяна Фатеева / NGS.RU

СКР возбудил новое дело в отношении директора МХАТа. Ему вменяют взятку в 27 миллионов.

Следственный комитет России 28 июля возбудил уголовное дело по части шестой статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) в отношении директора МХАТа Владимира Кехмана.

По данным «Фонтанки», зеркальное уголовное дело возбуждено и по гендиректору компании — подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марату Каргинову — по статье 291 (дача взятки). Это является продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТа.

Еще 9 июля силовики прошлись обысками по офисам строительных компаний Каргинова, выполняющих работы по реконструкции сцены на Тверском бульваре (на тот момент бизнесмен находился за границей), а также загородного коттеджа в Подмосковье, оформленного на тещу Кехмана. Ему предъявили растрату и отпустили под подписку о невыезде из Москвы, после чего, как известно, он присутствовал на Божественной литургии в Петропавловской крепости.

По данным «Фонтанки», в основе новых уголовных дел по получению и даче взятки лежит эпизод 2022 года, когда по договоренности с Кехманом Марат Каргинов оплатил 27 миллионов рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм.

«Фонтанка» сообщала, как 22 июля СК посещал салон «Автодом Пулково», где изымал документацию по двум проданным «Мерседесам». Один из них покупал Каргинов (второй — G-класса — оформлен на даму, но автомашина также находилась в распоряжении Кехмана). Схема не удивительна — Кехман является банкротом с 2015 года, его банковские долги составляют 18 миллиардов рублей.

По версии СКР, «Мерседесом», приобретенным Каргиновым, всё это время пользовался именно Владимир Кехман. В деле уже есть материалы, указывающие, что «Мерседес» явился частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта.

Компания «РСК-Ренессанс» Каргинова реставрирует Биржу и занимается офисом дирекции Культурного форума (очередной пройдет в середине сентября), возглавляемого Владимиром Кехманом.

Как пишет «Фонтанка», 29 июля Владимира Кехмана и Марата Каргинова (бизнесмен недавно вернулся в Россию) допросили. Кехману предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и отпустили даже без подписки о невыезде. Марат Каргинов также вышел из СК самостоятельно.

Тем временем наступление на Владимира Кехмана не снижает обороты. Так, например, уже наложен арест не только на «Мерседес», проходящий по делу о взятке, но и на автомобиль аналогичной марки, оформленный на номинальную петербурженку, а также на «Рендж-Ровер» и загородный дом, принадлежащие семье Владимира Кехмана.

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Вышенков Евгений
Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру"
Владимир Кехман МХАТ Взятка
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Комментарии
1
Гость
1 час
ничего себе аппетиты
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