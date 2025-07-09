Силовики задержали главу МХАТ Владимира Кехмана — в чем его подозревают

Силовики пришли к директору МХАТ Владимиру Кехману Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Утром 9 июля в Подмосковье был фактически (но не процессуально) задержан Владимир Кехман. Силовики видят особо крупную растрату. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, визит силовиков произошел сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Работали центральные аппараты СК и ФСБ в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК (растрата или присвоение в особо крупном размере).

В фабуле дела — контракты по реконструкции старой сцены МХАТ. Работы, напомним, шли не один год, открывать сцену планировали в октябре 2025 года.

О каких тендерах идет речь, издание не уточняет. Однако только за 2025 год московский театр объявил четыре госзакупки на разработку проектной документации по ремонту сценического пространства и трансформаторной подстанции. Общая сумма — 23 миллиона рублей.

Последний контракт непосредственно на реставрацию театра на Тверском бульваре заключили еще в конце 2024 года. Работы обошлись в 404 миллиона рублей и шли не один год. Открывать сцену планировали в октябре 2025 года.