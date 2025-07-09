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Происшествия Силовики задержали главу МХАТ Владимира Кехмана — в чем его подозревают

Силовики задержали главу МХАТ Владимира Кехмана — в чем его подозревают

Дело может быть связано с реконструкцией московского театра

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3 комментария
Силовики пришли к директору МХАТ Владимиру Кехману | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСиловики пришли к директору МХАТ Владимиру Кехману | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Силовики пришли к директору МХАТ Владимиру Кехману

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Утром 9 июля в Подмосковье был фактически (но не процессуально) задержан Владимир Кехман. Силовики видят особо крупную растрату. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, визит силовиков произошел сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Работали центральные аппараты СК и ФСБ в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК (растрата или присвоение в особо крупном размере).

В фабуле дела — контракты по реконструкции старой сцены МХАТ. Работы, напомним, шли не один год, открывать сцену планировали в октябре 2025 года.

О каких тендерах идет речь, издание не уточняет. Однако только за 2025 год московский театр объявил четыре госзакупки на разработку проектной документации по ремонту сценического пространства и трансформаторной подстанции. Общая сумма — 23 миллиона рублей.

Последний контракт непосредственно на реставрацию театра на Тверском бульваре заключили еще в конце 2024 года. Работы обошлись в 404 миллиона рублей и шли не один год. Открывать сцену планировали в октябре 2025 года.

Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину. Кроме того, он является руководителем Михайловского театра в Петербурге и принимает участие в его постановках.

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Комментарии
3
Гость
51 минута
В Ярославле запланирован ремонт Волковского театра. На реставрацию выделено 600 миллионов рублей. Запасаемся попкорном...
Гость
1 час
Везде эти кехманы...
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