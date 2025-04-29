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Происшествия В США водитель протаранил на пикапе здание со школьниками. Погибли дети

В США водитель протаранил на пикапе здание со школьниками. Погибли дети

Несколько человек получили ранения

779
7 комментариев
Кадры с места происшествия | Источник: Рен тв / TelegramКадры с места происшествия | Источник: Рен тв / Telegram

Кадры с места происшествия

Источник:

Рен тв / Telegram

В городе Чатем в США пикап протаранил здание школьного лагеря. Погибли четыре человека в возрасте от 4 до 18 лет, передает NBC. Причины случившегося пока неизвестны. По данным полиции штата Иллинойс, трое погибших находились снаружи, один был в здании. Несколько человек получили ранения, в том числе один ребенок — его доставили в больницу на вертолете.

К зданию приехала скорая

Источник:

Рен тв / Telegram

По данным полиции, машина въехала в восточную часть здания, сбила несколько человек и выехала через западную сторону, сообщает NBC. В пикапе находился только водитель, его госпитализировали.

Полиция Чатема назвала произошедшее «ужасной трагедией».

«Если вы верите в силу молитвы, пожалуйста, уделите минутку, чтобы прямо сейчас помолиться за всю общину Чатема», — говорится в заявлении полиции.

Местный губернатор Джей Роберт Притцкер сказал, что он «в ужасе» от случившегося и готов оказать поддержку пострадавшим.

«Родители сегодня утром попрощались со своими детьми, не зная, что это будет в последний раз», — сказал Притцкер.

Полиция Иллинойса проводит расследование. Пока неизвестно, была ли авария преднамеренной.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
США Пикап Погибли дети Протаранил Школьники
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Комментарии
7
Гость
4 часа
Ярославские новости...
Гость
3 часа
Крепкие сараи строят в США, ну или пикапы бронебойные. Всегда было интересно выгодно ли строить такие дома. У нас кажется немыслимым.
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