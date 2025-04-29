В США водитель протаранил на пикапе здание со школьниками. Погибли дети

Кадры с места происшествия Источник: Рен тв / Telegram











В городе Чатем в США пикап протаранил здание школьного лагеря. Погибли четыре человека в возрасте от 4 до 18 лет, передает NBC. Причины случившегося пока неизвестны. По данным полиции штата Иллинойс, трое погибших находились снаружи, один был в здании. Несколько человек получили ранения, в том числе один ребенок — его доставили в больницу на вертолете.

К зданию приехала скорая Источник: Рен тв / Telegram

По данным полиции, машина въехала в восточную часть здания, сбила несколько человек и выехала через западную сторону, сообщает NBC. В пикапе находился только водитель, его госпитализировали.

Полиция Чатема назвала произошедшее «ужасной трагедией».

«Если вы верите в силу молитвы, пожалуйста, уделите минутку, чтобы прямо сейчас помолиться за всю общину Чатема», — говорится в заявлении полиции.

Местный губернатор Джей Роберт Притцкер сказал, что он «в ужасе» от случившегося и готов оказать поддержку пострадавшим.

«Родители сегодня утром попрощались со своими детьми, не зная, что это будет в последний раз», — сказал Притцкер.