В Москве школьница с ножом напала на отца из-за старшей сестры — он скончался. Новости 15 апреля

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 апреля.

В России хотят отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ. Законопроект об этом они сегодня внесли в парламент.

По информации Миронова, многие граждане сталкиваются с проблемой, когда получают повышенные счета за ЖКХ из-за несовершенства законов.

«Такое происходит, когда, например, у владельца квартиры истек срок эксплуатации водосчетчика. До тех пор, пока он его не заменит, ему придется платить за воду с учетом повышенного коэффициента, то есть за объем воды, который не был потреблен», — сказал Миронов РИА Новости.

Если законопроект вступит в силу, то это освободит россиян от злоупотребления ресурсоснабжающих, коммунальных и управляющих компаний.

Слоны образовали «круг тревоги» во время землетрясения

В Южной Калифорнии накануне произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Слоны в зоопарке Сан-Диего активно пытались спасти от угрозы своих детенышей и образовали «круг тревоги», чтобы защитить малышей во время подземных толчков.

Представители зоопарка отметили, что это естественная реакция животных на предполагаемые угрозы для защиты стада. А слоны вообще способны чувствовать звуки через свои конечности.

На видео слоны окружают детенышей, выстроившись в круг, ради их безопасности Источник: РБК / Telegram

В России предлагают повысить взносы на капремонт

Минстрой России разработал новые поправки в Жилищный кодекс, которые могут повлиять на взносы за капитальный ремонт. Согласно предложению, планируется установить разные минимальные тарифы для домов с лифтами и без, а также учитывать наличие долгов по оплате выполненных работ.

Кроме того, срок, в течение которого жители новостроек могут не платить за капремонт, будет сокращен с пяти лет до одного года. Также нововведение предполагает запрет на проведение капитального ремонта до окончания гарантийного срока, что позволит избежать перерасхода средств жильцов на исправление недоработок застройщика до введения дома в эксплуатацию, передает «Российская газета».

«Рыбы по колено» в водоемах Омской области

В Омской области из-за весеннего половодья на берега нескольких водоемов вынесло огромное количество рыбы. Местные жители никогда такого не видели.

Вооружившись пакетами, ведрами и кастрюлями, они отправились на рыбалку, не имея никакого снаряжения. Рыбаки ловили рыбу, стоя по щиколотку в карасях. Этот феномен даже запечатлели на камеру.

По информации рыбинспектора Черлакского района Сергея Ляшука, весной, когда вода поднялась, рыба устремилась в теплые воды с большим содержанием кислорода. Но затем вода начала спадать, и рыба запуталась в камышах. Однако большинство карасей не погибло. Сейчас они плавают на мелководье.

Эксперт отметил, что это довольно частый весной биологический и естественный процесс, и рекомендовал людям в него не вмешиваться, передает «Комсомольская правда».

Рыбы в водоемах буквально по колено Источник: KP.RU / Telegram

Потоп в Махачкале

Из-за сильных ливней Махачкала превратилась в Венецию. Привычный вид города изменился, потому что улицы стали больше похожи на бурные реки. Автомобили буквально плывут, а не едут. Пешеходы цепляются за всё, что может удержать их на поверхности.

Местные жители с юмором плывут прям по проезжей части Источник: 112 / Telegram

Улицы очень сильно затопило, машины почти скрывает под водой Источник: 112 / Telegram

Лестницы превратились в водопады, по которым теперь опасно ходить. По прогнозам синоптиков, ожидается, что осадки прекратятся лишь в среду вечером, 16 апреля. Притом что дождь не перестает идти уже на протяжении суток.

Объем воды слишком большой, ливневки не справляются Источник: 112 / Telegram

Лестницы превратились в водопады Источник: 112 / Telegram

В Москве дочь зарезала собственного отца

На юго-западе Москвы 15-летняя школьница накинулась с ножом на собственного отца. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Тело мужчины обнаружили в его квартире сегодня. Несколько ножевых ранений ему нанесла дочь. Однако подросток напала на мужчину не без причины. Нашим коллегам из MSK1.RU рассказали, что 41-летний мужчина поссорился со своей старшей дочерью, которой 20 лет. Предварительно, конфликт мог начаться из-за того, что он хотел оформить на нее кредит. Вероятно, после этого началась драка. А за старшую сестру вступилась младшая, схватив в руки нож.

Следователи проводят проверку по факту случившегося Источник: Следственный комитет России

Девочки уже дали показания и рассказали полицейским, что отец систематически их унижал и угрожал им, а иногда даже поднимал руку. 15-летняя школьница характеризуется положительно как со стороны педагогов, так и со стороны окружения. Об этом рассказала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Мужчину вынесли из квартиры без признаков жизни Источник: MSK1.RU / Telegram