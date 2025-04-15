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Происшествия В Москве школьница с ножом напала на отца из-за старшей сестры — он скончался. Новости 15 апреля

В Москве школьница с ножом напала на отца из-за старшей сестры — он скончался. Новости 15 апреля

Что произошло за сутки

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4 комментария
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 апреля.

В России хотят отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ. Законопроект об этом они сегодня внесли в парламент.

По информации Миронова, многие граждане сталкиваются с проблемой, когда получают повышенные счета за ЖКХ из-за несовершенства законов.

«Такое происходит, когда, например, у владельца квартиры истек срок эксплуатации водосчетчика. До тех пор, пока он его не заменит, ему придется платить за воду с учетом повышенного коэффициента, то есть за объем воды, который не был потреблен», — сказал Миронов РИА Новости.

Если законопроект вступит в силу, то это освободит россиян от злоупотребления ресурсоснабжающих, коммунальных и управляющих компаний.

Слоны образовали «круг тревоги» во время землетрясения

В Южной Калифорнии накануне произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Слоны в зоопарке Сан-Диего активно пытались спасти от угрозы своих детенышей и образовали «круг тревоги», чтобы защитить малышей во время подземных толчков.

Представители зоопарка отметили, что это естественная реакция животных на предполагаемые угрозы для защиты стада. А слоны вообще способны чувствовать звуки через свои конечности.

На видео слоны окружают детенышей, выстроившись в круг, ради их безопасности

Источник:

РБК / Telegram

В России предлагают повысить взносы на капремонт

Минстрой России разработал новые поправки в Жилищный кодекс, которые могут повлиять на взносы за капитальный ремонт. Согласно предложению, планируется установить разные минимальные тарифы для домов с лифтами и без, а также учитывать наличие долгов по оплате выполненных работ.

Кроме того, срок, в течение которого жители новостроек могут не платить за капремонт, будет сокращен с пяти лет до одного года. Также нововведение предполагает запрет на проведение капитального ремонта до окончания гарантийного срока, что позволит избежать перерасхода средств жильцов на исправление недоработок застройщика до введения дома в эксплуатацию, передает «Российская газета».

«Рыбы по колено» в водоемах Омской области

В Омской области из-за весеннего половодья на берега нескольких водоемов вынесло огромное количество рыбы. Местные жители никогда такого не видели.

Вооружившись пакетами, ведрами и кастрюлями, они отправились на рыбалку, не имея никакого снаряжения. Рыбаки ловили рыбу, стоя по щиколотку в карасях. Этот феномен даже запечатлели на камеру.

По информации рыбинспектора Черлакского района Сергея Ляшука, весной, когда вода поднялась, рыба устремилась в теплые воды с большим содержанием кислорода. Но затем вода начала спадать, и рыба запуталась в камышах. Однако большинство карасей не погибло. Сейчас они плавают на мелководье.

Эксперт отметил, что это довольно частый весной биологический и естественный процесс, и рекомендовал людям в него не вмешиваться, передает «Комсомольская правда».

Рыбы в водоемах буквально по колено

Источник:

KP.RU / Telegram

Потоп в Махачкале

Из-за сильных ливней Махачкала превратилась в Венецию. Привычный вид города изменился, потому что улицы стали больше похожи на бурные реки. Автомобили буквально плывут, а не едут. Пешеходы цепляются за всё, что может удержать их на поверхности.

Местные жители с юмором плывут прям по проезжей части

Источник:

112 / Telegram

Улицы очень сильно затопило, машины почти скрывает под водой

Источник:

112 / Telegram

Лестницы превратились в водопады, по которым теперь опасно ходить. По прогнозам синоптиков, ожидается, что осадки прекратятся лишь в среду вечером, 16 апреля. Притом что дождь не перестает идти уже на протяжении суток.

Объем воды слишком большой, ливневки не справляются

Источник:

112 / Telegram

Лестницы превратились в водопады

Источник:

112 / Telegram

В Москве дочь зарезала собственного отца

На юго-западе Москвы 15-летняя школьница накинулась с ножом на собственного отца. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Дом, где произошло убийство | Источник: MSK1.RU / TelegramДом, где произошло убийство | Источник: MSK1.RU / Telegram
Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram

Тело мужчины обнаружили в его квартире сегодня. Несколько ножевых ранений ему нанесла дочь. Однако подросток напала на мужчину не без причины. Нашим коллегам из MSK1.RU рассказали, что 41-летний мужчина поссорился со своей старшей дочерью, которой 20 лет. Предварительно, конфликт мог начаться из-за того, что он хотел оформить на нее кредит. Вероятно, после этого началась драка. А за старшую сестру вступилась младшая, схватив в руки нож.

Следователи проводят проверку по факту случившегося

Источник:

Следственный комитет России

Девочки уже дали показания и рассказали полицейским, что отец систематически их унижал и угрожал им, а иногда даже поднимал руку. 15-летняя школьница характеризуется положительно как со стороны педагогов, так и со стороны окружения. Об этом рассказала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Мужчину вынесли из квартиры без признаков жизни

Источник:

MSK1.RU / Telegram

Мать девочек сейчас находится в шоковом состоянии. В момент убийства она была на смене, женщина работает медсестрой в детской стоматологии. По информации Telegram-канала SHOT, девочке может грозить до 15 лет тюрьмы, потому как она уже подлежит уголовной ответственности.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Нападение ЖКУ Слоны Капремонт Защита
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Комментарии
4
Гость
15 апреля, 20:14
Взносы на кап. ремонт надо не повышать, а отменять. Все равно все разворовывается.
Гость
15 апреля, 20:15
Сегодня Табрический говорил по немецки а чего стесняться и скрывать? незабываемое зрелище - посмотрите
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