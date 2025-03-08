Не работал аэропорт, перекрыли дороги: над Ярославской областью уничтожили беспилотник

Над Ярославской областью в ночь на 8 марта был уничтожен беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
С 05:35 была приостановлена работа ярославского аэропорта в Туношне. В Росавиации пояснили, что мера действовала для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты.
В 07:18 ограничения были сняты.
Также ярославцы сообщали о перебоях с мобильным интернетом и перекрытии дорог на выезде из города.
— Всё, разъехались, — сообщили в 7:30 об образовавшейся утром пробке в группе «Дороги Ярославля и лисапеды» в Телеграме.
По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края, три — над территорией Брянской области и по одному — над территорией Ленинградской и Ярославской областей.