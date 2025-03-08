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Происшествия Спецоперация на Украине Не работал аэропорт, перекрыли дороги: над Ярославской областью уничтожили беспилотник

Не работал аэропорт, перекрыли дороги: над Ярославской областью уничтожили беспилотник

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Над Ярославской областью уничтожили беспилотник | Источник: Дороги Ярославля и лисапеды / TelegramНад Ярославской областью уничтожили беспилотник | Источник: Дороги Ярославля и лисапеды / Telegram

Над Ярославской областью уничтожили беспилотник

Источник:

Над Ярославской областью в ночь на 8 марта был уничтожен беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С 05:35 была приостановлена работа ярославского аэропорта в Туношне. В Росавиации пояснили, что мера действовала для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты.

В 07:18 ограничения были сняты.

Также ярославцы сообщали о перебоях с мобильным интернетом и перекрытии дорог на выезде из города.

— Всё, разъехались, — сообщили в 7:30 об образовавшейся утром пробке в группе «Дороги Ярославля и лисапеды» в Телеграме.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края, три  — над территорией Брянской области и по одному — над территорией Ленинградской и Ярославской областей.

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