Не работал аэропорт, перекрыли дороги: над Ярославской областью уничтожили беспилотник

Над Ярославской областью уничтожили беспилотник Источник: Дороги Ярославля и лисапеды / Telegram











Над Ярославской областью в ночь на 8 марта был уничтожен беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С 05:35 была приостановлена работа ярославского аэропорта в Туношне. В Росавиации пояснили, что мера действовала для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты.

В 07:18 ограничения были сняты.

Также ярославцы сообщали о перебоях с мобильным интернетом и перекрытии дорог на выезде из города.

— Всё, разъехались, — сообщили в 7:30 об образовавшейся утром пробке в группе «Дороги Ярославля и лисапеды» в Телеграме.