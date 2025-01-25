Загадочная история одинокого таролога. Ее нельзя было хоронить — полтора года искали родню

Родственников Альфии не могли найти долгое время Источник: читатель UFA1.RU











В Уфе больше года не могли похоронить таролога Альфию Загидуллину. Она жила одна, некому было хоронить. Родственников не могли найти. Несколько месяцев знакомые умершей пытались отыскать хоть какие-то контакты, но безуспешно. Обращались и на телевидение, но и это успеха не принесло. UFA1.RU рассказывает историю Альфии.

Смерть в одиночестве

Жарким июльским летом 2023 года жильцы одного из домов почувствовали странный запах, но долго не могли понять, откуда он. Позже нашли источник — одну из квартир. На место вызвали спецслужбы, которые вскрыли дверь, зашли внутрь и обнаружили страшную находку — тело женщины.

Умершую доставили в морг, где она пролежала несколько недель. Обычно тела там надолго не остаются, но тут был другой случай: никто не мог найти родственников усопшей, поэтому и захоронить ее быстро не получилось. Закон позволяет бесплатно хранить тело в течение семи суток, если родные найдены. А если их нет и ведется розыск — до двух недель. К моменту обращения жителей в нашу редацию прошло уже около трех недель.

Соседи провели собственное расследование и выяснили, что умершую зовут Альфия Загидуллина. Отыскать ее родных они так и не смогли.

Вскоре нашлась подруга Альфии. Она рассказала, что хотела увидеться с тарологом, но та, незадолго до смерти, внезапно отменила встречу, а потом перестала выходить на связь. По словам подруги, родители Альфии жили где-то в деревне, но в какой конкретно — приятельница не знала. Позднее удалось установить точную дату рождения усопшей — получалось, что ей было 56 лет.

Альфия снимала квартиру у некой Ольги, которая вышла замуж за француза и уехала к нему. В последнее время таролог торговала косметикой, шутила, что является «директором свежего воздуха».

Труп Альфии не могли захоронить полгода Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Любительница восточной медицины

У Альфии было необычное увлечение: она занималась рэйки. Это нетрадиционный вид восточной медицины, который в 1922 году придумали в Японии. В нем «лечение» происходит не препаратами, а прикосновением ладоней, в которых находится «дарованная Богом энергия», как говорят сторонники этих методов. Наука данное явление не признает и считает псевдоучением. Зарубежные специалисты сошлись во мнении: нет никаких доказательств, что рэйки лечит.

Также Альфия раскладывала карты таро, увлекалась эзотерикой.

— Она тарологом, эзотериком, мастером рэйки была. Много лет. Может быть, у нее друзья-эзотерики есть. Бывало такое, приходишь на нервах, она с тобой поговорит, и на душе легче становится, — рассказала нам подруга умершей.

Альфия имела нестандартные увлечения Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Другая подруга сообщила, что они были знакомы полтора десятка лет, но после случившегося выяснилось, что она мало что знала об Альфие.

— Я знакома с ней лет 15, если не больше. Так много, но ничего, оказывается, о ней не знала, — отметила подруга.

Альфия была светлым человеком, как говорят ее знакомые, оптимистичным, никогда не жаловалась на здоровье. Она рассказывала всем, что когда-то была замужем, жила в Израиле и даже завела ребенка, но потеряла его и после этого занялась гаданием и эзотерикой. На этом и зарабатывала.

— Она была очень спокойным, интеллигентным человеком. Заряжала нас энергией. Мы, бывало, гуляли вместе, она говорила мне: «Всегда замечай знаки вокруг себя, иди только вперед!» — вспоминала подруга.

Другая знакомая вспомнила странный случай, когда, как ей показалось, Альфия знатно занервничала. Подруга знакомой сходила, предположительно, к Альфие. По крайней мере, у таролога было такое же имя. И прием не понравился.

— Я попросила у подруги уточнить фамилию таролога, к которому она ходила. Та попыталась сделать это. После этого перезвонила Альфия, и у нее был испуганный голос, она спросила: «А зачем вам моя фамилия, что случилось?» — вспомнила знакомая умершей.

По словам знакомой, такое поведение для Альфии было странным, так как она всегда была спокойной и уверенной в себе.

— Я не знаю, почему она так испугалась, что криминального могла сделать такая приятная женщина? — задалась вопросом наша собеседница.

В то же время знакомая уточнила: следователи проверили отпечатки умершей, она ни по каким базам не проходила. Значит, криминала за ней не числилось.

Не говорила, где живет

Через несколько недель после начала поисков выяснились новые детали: Альфия не из Башкортостана, а из Узбекистана. Она родилась в городе Шахрисабз, который находится на юге республики, рядом — границы с Таджикистаном и Туркменистаном. Российского паспорта у умершей не было. В больницы она, по всей видимости, тоже не обращалась.

Некоторые друзья считают, что Альфие могли «помочь» умереть.

— Сама расстаться с жизнью она точно не могла. Никогда у нее таких мыслей не было. А она — человек при деньгах, всегда была дорого одета. Может быть, кто-нибудь помог ей? Хотя о каких-то врагах она никогда не говорила, — пояснила знакомая умершей.

Про родных тоже информации было мало: знакомые вспоминали, что мама усопшей работала акушером, а за бабушкой Альфия ухаживала. При этом было неясно: бабушка родная или посторонняя.

— О семье и личной жизни мы никогда не общались. Вроде бы она говорила, что у нее есть то ли брат, то ли сын, — отметила еще одна подруга.

Другая знакомая сообщила, что Альфия никогда не говорила, где живет. Она упоминала, что у них с матерью есть квартира.

— Потом мы случайно встретились в автобусе и я спросила ее, зачем она едет на другой конец города. И она сказала: «Мы поменяли квартиру, теперь живем в другом месте», — вспомнила знакомая.

Еще одна подруга рассказала нам интересную деталь. У Альфии были отношения с мужчиной, который до того был женат на той самой Ольге, которая уехала во Францию. При этом ранее другие знакомые умершей сообщали нам о том, что Альфия живет в ее квартире. Так и осталось неясно, об одном и том же ли человеке речь.

Однако если сначала Альфия чувствовала себя счастливой, даже окрыленной, то в дальнейшем ее романтическую жизнь сложно было назвать прекрасной. Избранник стал ревновать. Когда подруга предложила приехать к ней за город, Альфия ответила, что ей нужно спросить разрешения у милого.

Две подруги встретились в автобусе Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











«Абсолютно пусто»

Знакомые говорили, что готовы уже сами предать Альфию земле, похоронить за свой счет уж как-нибудь, но увы. Все осложнялось тем, что они не являлись родственниками, а сама Альфия официально числилась неопознанной — документов так и не нашли.

В сентябре 2023 года поисками родственников умершей женщины занялся Узбекский национально-культурный центр «Евразия», расположенный в Уфе.

— Будем делать запрос в область по имеющимся данным о месте рождения женщины, — рассказали нам в «Евразии».

В ноябре источник UFA1.RU, которому было известно о том, как продвигаются поиски родных Альфии, рассказал, что тело таролога лежит в морге уже четыре месяца. Но за это время найти что-то о ней не получилось.

— При себе не было ни паспорта, ни документов, ни SIM-карты, ни банковской карты. Ничего не известно о гражданстве. Вообще ничего. Абсолютно пусто, — добавил наш источник.

Потеряли связь много лет назад

Спустя полтора года после смерти Альфии на связь с нами вышли ее родственники из Узбекистана. Они рассказали о том, что она действительно из Центральной Азии, из города Шахрисабза.

По их словам, в начале 90-х Альфия уехала в Ташкент — столицу Узбекистана, в 400 километрах от родного города. В 1993 году она сообщила, что отправилась в Уфу, но связь не прерывали: Альфия приезжала к родным каждый год.

Как рассказал нашей редакции брат умершей, в 1996 году он отправился в армию, поэтому не застал ее последний приезд: говорит, это было в конце 96-го или 97-го годов. Судя по всему, Альфия не собиралась пропадать насовсем: однажды она позвонила домой и сказала, мол, не покупайте вещи, я сама все возьму и привезу. Но с тех пор дома так и не появилась.

Другой брат в 1998 году поехал в Уфу искать родственницу, но как он собирался сделать это в городе-миллионнике — непонятно. Розыск успехом не увенчался, брат уехал домой. В 2000-х семья переехала в Россию, обращалась на телевидение, но тоже безрезультатно.

— Мы пытались найти информацию о ней через соцсети. Но ничего не смогли обнаружить. Нас очень легко найти, практически каждый зарегистрирован в соцсетях, а родительский дом на месте. Никто не понимает, какая причина могла послужить тому, что она перестала выходить на связь, — говорит родственник.

Спустя годы безуспешных поисков родные решили снова проверить имя Альфии в интернет-поисковиках — наткнулись на наши публикации и узнали о том, что их кровинушки больше нет в живых.

Выяснилось, кстати, что Альфию все-таки похоронили. Где — не знают ни родные, ни друзья. Зато об этом известно следователю, который пообещал дать всю информацию родственникам. Правда, ситуация осложняется тем, что брат покойной в Уфу пока приехать не может, а потому точного места захоронения все еще не знают ни родные, ни подруги Альфии, ни журналисты.