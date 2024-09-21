В центре Ярославля горит исторический дом. Видео

Что известно о ЧП Источник: Жест Ярославль / T.me











В центре Ярославля случился пожар в историческом доме на проспекте Октября, 5. ЧП произошло вечером 21 сентября. В здании никто не живет, он расселен.

— В 21:54 спасатели выехали по сообщению о загорании в расселенном доме. Эвакуирован один человек. Пострадавших нет. Ликвидировано открытое горение, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кадры с места ЧП Источник: Жест Ярославль / T.me

Дом, где случился пожар, оцепили. Людям не разрешают подходить близко. На месте работают спасатели МЧС.

Пожар случился в расселенном доме Источник: Ярославль. Происшествия / T.me

Отметим, что дом является объектом культурным наследия «Дом Власьевой-Толубеевой». Он был построен в середине XIX века. Ранее там жили представители дворянских родов. С архитектурной точки зрения в памятнике ценно оформление в стиле позднего классицизма — фасады с рельефно выделенным цоколем по периметру здания, междуэтажный пояс и другие детали.

В доме никто не живет с 2013 года Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / T.me Задание находится в разрушающемся состоянии Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / T.me

В 2013 году в здании обрушилась часть кладки. Живших тогда в доме людей в срочном порядке эвакуировали. С тех пор дом заброшен.