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Происшествия В центре Ярославля горит исторический дом. Видео

В центре Ярославля горит исторический дом. Видео

Первые подробности произошедшего

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1 комментарий

Что известно о ЧП

В центре Ярославля случился пожар в историческом доме на проспекте Октября, 5. ЧП произошло вечером 21 сентября. В здании никто не живет, он расселен.

— В 21:54 спасатели выехали по сообщению о загорании в расселенном доме. Эвакуирован один человек. Пострадавших нет. Ликвидировано открытое горение, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кадры с места ЧП

Дом, где случился пожар, оцепили. Людям не разрешают подходить близко. На месте работают спасатели МЧС.

Пожар случился в расселенном доме

Отметим, что дом является объектом культурным наследия «Дом Власьевой-Толубеевой». Он был построен в середине XIX века. Ранее там жили представители дворянских родов. С архитектурной точки зрения в памятнике ценно оформление в стиле позднего классицизма — фасады с рельефно выделенным цоколем по периметру здания, междуэтажный пояс и другие детали.

В доме никто не живет с 2013 года

Задание находится в разрушающемся состоянии

В 2013 году в здании обрушилась часть кладки. Живших тогда в доме людей в срочном порядке эвакуировали. С тех пор дом заброшен.

В июле 2024-го в мэрии Ярославля сообщили, что дом продадут на торгах за 1 рубль.

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Комментарии
1
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1 час
Пока всё не сожгут, не успокоятся.
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