В центре Ярославля горит исторический дом. Видео

В центре Ярославля случился пожар в историческом доме на проспекте Октября, 5. ЧП произошло вечером 21 сентября. В здании никто не живет, он расселен.
— В 21:54 спасатели выехали по сообщению о загорании в расселенном доме. Эвакуирован один человек. Пострадавших нет. Ликвидировано открытое горение, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Дом, где случился пожар, оцепили. Людям не разрешают подходить близко. На месте работают спасатели МЧС.
Отметим, что дом является объектом культурным наследия «Дом Власьевой-Толубеевой». Он был построен в середине XIX века. Ранее там жили представители дворянских родов. С архитектурной точки зрения в памятнике ценно оформление в стиле позднего классицизма — фасады с рельефно выделенным цоколем по периметру здания, междуэтажный пояс и другие детали.
В 2013 году в здании обрушилась часть кладки. Живших тогда в доме людей в срочном порядке эвакуировали. С тех пор дом заброшен.
В июле 2024-го в мэрии Ярославля сообщили, что дом продадут на торгах за 1 рубль.