Жильцов эвакуировали: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Пожар случился в жилом доме Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











В Кировском районе Ярославля вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме. Это произошло днем 21 сентября по улице Городской Вал, 12. О ЧП сообщили местные жители в соцсетях.

— Из квартиры валит дым. На месте работают пожарные, — пишут очевидцы.

Судя по опубликованным в городских пабликах фото и видео, возгорание случилось на балконе квартиры на седьмом этаже. Из окон валит густой черный дым, вокруг здания столпились люди. Спасатели тушили возгорание с помощью автолестницы.

Кадры с места происшествия Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В МЧС подтвердили, что пожар случился на балконе дома на Горвалу. Также уточнили, что из здания вывели десятки человек.

— Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в квартире по улице Городской Вал, 12, — сообщили в 15:30 в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. — Эвакуировали 30 человек. Пострадавших нет.