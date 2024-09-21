НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

6 м/c,

зап.

 753мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Продлили арест депутату
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Приговор виновнице ДТП
Лучшие бизнес-идеи страны
Когда дадут отопление
Куда съездить на выходных
Судьба башни-недостроя
Массовые задержания в Тутаеве
«Правда вымирают?»
Происшествия Жильцов эвакуировали: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Жильцов эвакуировали: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Первые подробности произошедшего

402
1 комментарий

Пожар случился в жилом доме

В Кировском районе Ярославля вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме. Это произошло днем 21 сентября по улице Городской Вал, 12. О ЧП сообщили местные жители в соцсетях.

— Из квартиры валит дым. На месте работают пожарные, — пишут очевидцы.

Судя по опубликованным в городских пабликах фото и видео, возгорание случилось на балконе квартиры на седьмом этаже. Из окон валит густой черный дым, вокруг здания столпились люди. Спасатели тушили возгорание с помощью автолестницы.

Кадры с места происшествия

В МЧС подтвердили, что пожар случился на балконе дома на Горвалу. Также уточнили, что из здания вывели десятки человек.

— Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в квартире по улице Городской Вал, 12, — сообщили в 15:30 в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. — Эвакуировали 30 человек. Пострадавших нет.

Площадь горения и причины произошедшего уточняются.

ПО ТЕМЕ
Пожар Возгорание ЧП Эвакуация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
2 минуты
Курить надо меньше. Или дрон прилетел?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление