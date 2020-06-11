Откровения сотрудника ковид-лаборатории: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Данные на 11 июня
В Ярославской области + 56 новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России у 8779 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 502 436 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 8367 человек выздоровели (всего их 261 150), 174 скончались (общее число — 6532).
Все российские девятиклассники и одиннадцатиклассники получат аттестат в этом году без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.
Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата, а ЕГЭ смогут сдать те, кто решил получить высшее образование. Школы дистанционно помогут ученикам в подготовке к экзаменам.
Более 13,8 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 321 923 человека — Роспотребнадзор.
По данным университета Хопкинса, количество зараженных коронавирусом в США перевалило за 2 миллиона. Штаты занимают первое место в рейтинге коронавирусных стран. Всего в мире зафиксировано 7 360 239 больных COVID-19.
А здесь почитайте рассказ представителя лаборатории Роспотребнадзора, которая объясняет, почему анализы на ковид делают долго, а могут и вовсе отказать.
Как вам такое объяснение?
Всё изменилось из-за «короны». Не увидим в этом году в приемных комиссиях взволнованных лиц поступающих. Всё - онлайн. Публикуем инструкцию, как подать документы на поступление в колледж онлайн.
Первым делом, короткий обзор новостей за сутки:
- оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные заболевших за сутки;
- постепенно ослабляется режим ограничений, а вместе с тем начинают свою работу магазинчики и рынки — публикуем полный список;
- студентка из Ярославля поделилась впечатлениями о работе в красной зоне ковид-отделения;
- предприниматель из Ярославля в тяжелое время перенастроил собственный бизнес и остался на плаву — публикуем его историю;
- из-за коронавируса жизнь меняется не только у бизнесменов — изменился порядок поступления в старшие классы в школах региона;
- в Ярославской области зафиксирован резкий прирост госпитализированных с коронавирусом;
- власти рассказали, как в условиях пандемии ярославские школьники будут сдавать ЕГЭ;
- Ярославль и Рыбинск — лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом. Публикуем карту.
- в оперштабе рассказали, как чувствуют себя госпитализированные больные COVID-19;