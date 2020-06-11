Откровения сотрудника ковид-лаборатории: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Все российские девятиклассники и одиннадцатиклассники получат аттестат в этом году без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.



Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата, а ЕГЭ смогут сдать те, кто решил получить высшее образование. Школы дистанционно помогут ученикам в подготовке к экзаменам.

