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Тема дня Гигантские пробки в Ярославле: как обстановка

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Откровения сотрудника ковид-лаборатории: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Вся оперативная информация, актуальная на 11 июня 2020

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Следим за самыми главными новостями по коронавирусу

Следим за самыми главными новостями по коронавирусу

Друзья, привет. Для всех, ко внимательно следит за ситуацией с коронавирусом, мы заводим хронику дня - собираем всю оперативную информацию в Ярославской области.

Ольга Прохорова

Данные на 11 июня

В Ярославской области + 56 новых случаев коронавируса за сутки

Вера Кузнецова

За минувшие сутки в России у 8779 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 502 436 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 8367 человек выздоровели (всего их 261 150), 174 скончались (общее число — 6532).

Вера Кузнецова

Все российские девятиклассники и одиннадцатиклассники получат аттестат в этом году без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.

Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата, а ЕГЭ смогут сдать те, кто решил получить высшее образование. Школы дистанционно помогут ученикам в подготовке к экзаменам.

Вера Кузнецова

Более 13,8 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 321 923 человека — Роспотребнадзор.

Вера Кузнецова

По данным университета Хопкинса, количество зараженных коронавирусом в США перевалило за 2 миллиона. Штаты занимают первое место в рейтинге коронавирусных стран. Всего в мире зафиксировано 7 360 239 больных COVID-19.

Ольга Прохорова

А здесь почитайте рассказ представителя лаборатории Роспотребнадзора, которая объясняет, почему анализы на ковид делают долго, а могут и вовсе отказать.

Как вам такое объяснение?

    Ольга Прохорова

    Всё изменилось из-за «короны». Не увидим в этом году в приемных комиссиях взволнованных лиц поступающих. Всё - онлайн. Публикуем инструкцию, как подать документы на поступление в колледж онлайн.

    Ольга Прохорова

    Первым делом, короткий обзор новостей за сутки:

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