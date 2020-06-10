Турбизнес в шоколаде: предприниматель рассказал, как остается на плаву во время пандемии

Как бизнесу выжить в коронавирусные времена? Удаётся не всем. Некоторые опускают руки. Поэтому мы завели сериал «Маленький, но гордый бизнес», чтобы рассказывать о тех, кто сумел удержаться на плаву, — надеемся, это кому-то поможет не впадать в отчаяние!
Буквально за несколько лет Игорь Нурмухамедов развил в Ярославле успешный бизнес. Благодаря ему в городе появился проект Yaroslavl Citybus и шоколадный бар Ciao Cacao. На экскурсиях и сладостях Игорь не остановился — в центре города он создал хостел.
Из бизнесмена в шоколатье
Игорь Нурмухамедов из тех людей, которые могут заниматься сразу несколькими делами. Даже противоположными, на первый взгляд. Несколько лет назад бизнесмен запустил в городе проект Yaroslavl Citybus. Суть проекта — красные туристические автобусы, каждое сиденье которых оснащено аудиогидами, транслирующими программу на разных языках мира. Позже Игорь открыл в центре города шоколадный бар Ciao Cacao. Изюминка бара — натуральный шоколад из какао-бобов и кухня за стеклом. До коронавируса бизнесмен часто проводил детские мастер-классы.
Стратегия — минимизировать затраты и переждать
С приходом коронавируса в Ярославль перестали ездить туристы, на автобусах стало некому кататься, в хостеле перестали останавливаться. Производимые раньше объемы конфет больше не раскупают. Мы узнали у Игоря Нурмухамедова, как ему удается спасать бизнес в условиях коронавируса.
— После объявления в регионе режима повышенной готовности шоколадное кафе проработало неделю, потом мы ушли в убыток. Пытались открыть онлайн-доставку, но вскоре поняли, что для такого вида продукции доставка — не панацея. Учитывая, что практически весь наш бизнес ориентирован на туристов, а их в городе не стало, поняли, что нужно минимизировать затраты и переждать, — рассказывает Игорь.
При этом бизнесмену удалось договориться с арендодателями. За аренду помещения хостела владелец разрешил не платить, предприниматель должен лишь погашать коммунальные счета. Владелец помещения кафе тоже пошел навстречу, а вот договориться с арендодателем автобусов не получилось.
«Не бездействуем, а строим планы»
— В общем, пока мы ждем снижения ограничений, активно думаем над процессом выхода из кризиса. Планируем несколько нововведений для проектов. Одно из них — запуск лендинга для экскурсий. Думаем над объединением с ярославскими гостиницами, чтобы встречать гостей на Ярославле-Главном, отвозить в отель, а потом на нашу экскурсию. Другое нововведение — акция «Час туриста». Это будут регулярные прямые эфиры для гостей города. Предполагается, что эфиры будут своеобразным дайджестом мест и достопримечательностей города, расположенных по пути следования наших красных автобусов. Задумка эфиров в том, чтобы гости города могли за завтраком познакомиться с планом экскурсии, узнать о событиях в городе, а после прокатиться на нашем автобусе. В части шоколадного производства планируем и дальше делать упор на полезность и натуральность. Для этого объединяемся с другими местными производителями экопродуктов. Верим, что наша продукция и экскурсии вскоре снова будут востребованы.