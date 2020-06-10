Турбизнес в шоколаде: предприниматель рассказал, как остается на плаву во время пандемии

Как бизнесу выжить в коронавирусные времена? Удаётся не всем. Некоторые опускают руки. Поэтому мы завели сериал «Маленький, но гордый бизнес», чтобы рассказывать о тех, кто сумел удержаться на плаву, — надеемся, это кому-то поможет не впадать в отчаяние!



Буквально за несколько лет Игорь Нурмухамедов развил в Ярославле успешный бизнес. Благодаря ему в городе появился проект Yaroslavl Citybus и шоколадный бар Ciao Cacao. На экскурсиях и сладостях Игорь не остановился — в центре города он создал хостел.