В Ярославской области постепенно открываются некоторые организации, которым долгое время не давали работать из-за коронавируса. Несмотря на долгожданное открытие, работать они должны при определенных условиях. Разбираемся, кто и как может работать в Ярославле, а кому по-прежнему нельзя вернуться к привычному распорядку.
Работают в обычном режиме:
- ярмарки и рынки;
- центры подготовки документов;
- химчистки;
- автосервисы и автомойки;
- сервисы техобслуживания;
- парикмахерские;
- фотосалоны и фотостудии;
- ателье и мастерские одежды и обуви.
Работают с ограничениями:
Непродовольственные магазины
Работать могут те магазины, у которых площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров. Важно, чтобы у магазина был отдельный вход.
- турагентства и туроператоры.
Могут работать только для командировочных.
- санатории и гостиницы.
Бронировать номера могут только люди, приезжающие в рабочую командировку.
- бани.
Бани могут открыться только в тех районах области, где сохраняется благополучная эпидситуация.
- МФЦ.
Оказывают весь список услуг, но по предварительной записи.
По-прежнему не работают:
- фитнес-залы;
- торговые центры;
- кино и театры;
- музеи;
- выставки;
- кафе и рестораны (есть доставка и навынос).