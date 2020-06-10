Работают с ограничениями:

Непродовольственные магазины

Работать могут те магазины, у которых площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров. Важно, чтобы у магазина был отдельный вход.

турагентства и туроператоры.

Могут работать только для командировочных.

санатории и гостиницы.

Бронировать номера могут только люди, приезжающие в рабочую командировку.

бани.

Бани могут открыться только в тех районах области, где сохраняется благополучная эпидситуация.

МФЦ.

Оказывают весь список услуг, но по предварительной записи.

