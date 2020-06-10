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Торговые центры в области по-прежнему закрыты

Торговые центры в области по-прежнему закрыты

В Ярославской области постепенно открываются некоторые организации, которым долгое время не давали работать из-за коронавируса. Несмотря на долгожданное открытие, работать они должны при определенных условиях. Разбираемся, кто и как может работать в Ярославле, а кому по-прежнему нельзя вернуться к привычному распорядку.

Работают в обычном режиме:

  • ярмарки и рынки;
  • центры подготовки документов;
  • химчистки;
  • автосервисы и автомойки;
  • сервисы техобслуживания;
  • парикмахерские;
  • фотосалоны и фотостудии;
  • ателье и мастерские одежды и обуви.
С понедельника во всём регионе открылись ярмарки и рынки

С понедельника во всём регионе открылись ярмарки и рынки

Работают с ограничениями:

Непродовольственные магазины

Работать могут те магазины, у которых площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров. Важно, чтобы у магазина был отдельный вход.

  • турагентства и туроператоры.

Могут работать только для командировочных.

  • санатории и гостиницы.

Бронировать номера могут только люди, приезжающие в рабочую командировку.

  • бани.

Бани могут открыться только в тех районах области, где сохраняется благополучная эпидситуация.

  • МФЦ.

Оказывают весь список услуг, но по предварительной записи.

Гостиницы могут открыть бронь только для командировочных

Гостиницы могут открыть бронь только для командировочных

По-прежнему не работают:

  • фитнес-залы;
  • торговые центры;
  • кино и театры;
  • музеи;
  • выставки;
  • кафе и рестораны (есть доставка и навынос).
Открытия кафе ярославцам придется ждать еще долго

Открытия кафе ярославцам придется ждать еще долго

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