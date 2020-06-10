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Тема дня Новые заразившиеся: данные по COVID на 10 июня

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Крупные города региона — главные поставщики новых инфицированных коронавирусом

Крупные города региона — главные поставщики новых инфицированных коронавирусом

За последние сутки в Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 63 человека. На основе данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19 мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

Фото 1: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

За всё время пандемии в регионе коронавирусом заболели 3844 человека. Согласно официальным данным, 1452 выздоровели от COVID-19, а для 15 инфекция стала причиной смерти. На сегодняшний день в больницах региона лежат 813 пациентов: 292 из них с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 521 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находится 151 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2910 человек.

Всего в России коронавирусом заразились уже 493 657 человек. Вылечиться смогли 252 783 человека, а 6358 человек спасти не удалось.

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Карта коронавирусаCOVID-19пандемия
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