В одном кабинете только 9 человек: как выпускники будут сдавать ЕГЭ в условиях пандемии

Уже 3 июля в Ярославской области, как и по всей стране, начнется пора сдачи ЕГЭ. Из-за пандемии экзамены в 2020 году будут организованы особым образом. Одно из нововведений — в этом году выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в основной период вместе с выпускниками этого года и обучающимися колледжей.

— При проведении ЕГЭ будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора — дезинфекция помещений, бесконтактная термометрия работников и участников при входе, установка дозаторов с антисептиками для обработки рук и обеспечение питьевого режима. Рассадка выпускников будет осуществляться с соблюдением дистанции между обучающимися не менее полутора метров. Таким образом, в большинстве аудиторий Ярославской области будет по 9 мест. Всего будут открыты 42 пункта на базе школ, видеонаблюдение в режиме онлайн будет осуществляться в каждой аудитории, — рассказали в правительстве Ярославской области.