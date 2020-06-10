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Образование

В одном кабинете только 9 человек: как выпускники будут сдавать ЕГЭ в условиях пандемии

Решается вопрос о том, чтобы школьники весь экзамен сидели в масках и перчатках

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Школьников рассадят на безопасном расстоянии&nbsp;

Школьников рассадят на безопасном расстоянии 

Уже 3 июля в Ярославской области, как и по всей стране, начнется пора сдачи ЕГЭ. Из-за пандемии экзамены в 2020 году будут организованы особым образом. Одно из нововведений — в этом году выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в основной период вместе с выпускниками этого года и обучающимися колледжей.

— При проведении ЕГЭ будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора — дезинфекция помещений, бесконтактная термометрия работников и участников при входе, установка дозаторов с антисептиками для обработки рук и обеспечение питьевого режима. Рассадка выпускников будет осуществляться с соблюдением дистанции между обучающимися не менее полутора метров. Таким образом, в большинстве аудиторий Ярославской области будет по 9 мест. Всего будут открыты 42 пункта на базе школ, видеонаблюдение в режиме онлайн будет осуществляться в каждой аудитории, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Как рассадят на ЕГЭ

Пока не решен вопрос о том, нужно ли сдающим весь экзамен сидеть в перчатках и масках. Об этом станет известно позже, когда будет понятна эпидобстановка в регионе.

— Как и в прошлые годы, при проведении каждого экзамена будет организовано медицинское сопровождение и присутствие общественных наблюдателей. Экзаменационные материалы будут распечатываться непосредственно в аудиториях, — уточнили в департаменте.

Школьникам сейчас непросто — ЕГЭ и так стресс, а из-за коронавируса вообще ничего непонятно. Но не волнуйтесь! Специалисты дали несколько простых, но важных советов, как успокоить ребёнка (и себя).

А ещё мы поговорили с ректорами ведущих вузов Ярославля — они очень подробно рассказали, как поступить в университет. Ни пуха ни пера!

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ЕГЭ 2020Ярославская областьшкольникивыпускникикоронавирус
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